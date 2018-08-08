FIFA 19 mu? PES 2019 mu? | Hangisi daha iyi?

30 Ağustos’ta piyasaya çıkacak olan PES 2019 ile 28 Eylül’de gelecek FIFA 19’dan hangisi daha iyi? Söz konusu oyunlar hangi yenilikleri sunuyor? Ön satış fiyatları ne kadar? gibi soruların cevabını bu videomuzda veriyoruz.

Özellikle Spor Toto Süper Ligi’ni lisanslı olarak verecek olan PES 2019 (Pro Evolution Soccer 2019) sunduğu bu yenilik ile ülkemizde oldukça konuşulurken, FIFA 19 tarafında ise lisansı PES’ten alınan UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Süper Kupası dikkat çekiyor.

Bu videoda Aydoğan ise her iki oyunun bizlere sunacakları yenilikleri anlatırken, fiyatları da dahil olmak üzere hangi oyunun daha iyi olabileceğini değerlendiriyor.

FIFA 19 mu? PES 2019 mu?

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