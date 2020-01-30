Oppo’nun Apple Watch benzeri akıllı saati ortaya çıktı!

Oppo’nun geçtiğimiz günlerde ilk akıllı saat modelini gün yüzüne çıkaracağı haberleri ortaya çıkmaya başlamıştı. Üzerinden çok zaman geçmeden ilk görseller Weibo üzerinde yayınlandı.

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Firma, geçen senenin son günlerinde “Inno Day” adı verilen etkinlikte yeni teknolojilerini sergilemişti. Oppo, bu etkinlik dahilinde ortaya çıkan en önemli inovatif projeleri ise, sırasıyla yapay zeka destekli asistan, arttırılmış gerçeklikle desteklenen akıllı gözlük ve detayları açıklanmayan akıllı saat modeliydi.

Etkinliğin üzerinden bir ay geçti ve nihayet Oppo’nun Apple Watch’a rakip olacak akıllı saatinin görsel dizaynını yavaş yavaş görmeye başladık. Oppo’nun genel müdür yardımcısının Weibo paylaşımıyla göz önüne serilen görsel oldukça şık bir modelle karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor.

Görsele odaklandığımız zaman, giyilebilir cihazın sağ tarafında iki tuş konumlandırıldığını görüyoruz. Apple kanadında ise, hatırlarsanız saatin köşesinde; üst tarafta firmanın “digital crown (basma işlevli çevrilebilir tuş)” adını verdiği tuş ve hemen altında çok fonksiyonlu bir buton mevcuttu.

Fakat, Oppo böylesine bir tercihe gitmeksizin iki tuşla tüm olayı çözmüş. Bu tasarımdan yola çıkarak ekranın daha efektif kullanılacağını ve yazılım destekli kısayollar bulunacağını söylemek yanlış olmaz. Ayrıca, ortada bırakılan boşluktan saatte dahili bir mikrofon olacağını düşünüyoruz. Bu da telefondan bağımsız çağrılar gerçekleştirmenize yarayacak.

Mi Watch Görsel Tasarımı

Akıllarda kalan bir diğer büyük soru ise, saatin E-SIM destekli bir versiyonla gelip gelmeyeceği. Fiyatı uygun tutmak için telefonla Bluetooth üzerinden konuşması tercih edilebilir. Ama henüz, konuyla ilgili detaylı bilgiler basına yansımış değil.

Oppo, yeni akıllı saatlerini, şubat ayında gerçekleşecek MWC’de (Mobil Dünya Kongresinde) göstereceklerinin sözünü verdi. Firma, etkinlikte saatin tasarımını inceleme şansı da sunabilir. Apple alternatifleri çoğalmaya devam ediyor. 2019 yılında Xiaomi’de Mi Watch adı verilen yine Apple’ı örnek alan modelini tanıtmıştı. Sadece Çin’de satışa çıkan ve Avrupa satışı belli olmayan modeli BangGood üzerinden 1700 TL karşılığına satın alabiliyorsunuz.