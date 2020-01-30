Giyilebilir Teknoloji
Oppo’nun Apple Watch benzeri akıllı saati ortaya çıktı!
Oppo’nun geçtiğimiz günlerde ilk akıllı saat modelini gün yüzüne çıkaracağı haberleri ortaya çıkmaya başlamıştı. Üzerinden çok zaman geçmeden ilk görseller Weibo üzerinde yayınlandı.
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Firma, geçen senenin son günlerinde “Inno Day” adı verilen etkinlikte yeni teknolojilerini sergilemişti. Oppo, bu etkinlik dahilinde ortaya çıkan en önemli inovatif projeleri ise, sırasıyla yapay zeka destekli asistan, arttırılmış gerçeklikle desteklenen akıllı gözlük ve detayları açıklanmayan akıllı saat modeliydi.
Etkinliğin üzerinden bir ay geçti ve nihayet Oppo’nun Apple Watch’a rakip olacak akıllı saatinin görsel dizaynını yavaş yavaş görmeye başladık. Oppo’nun genel müdür yardımcısının Weibo paylaşımıyla göz önüne serilen görsel oldukça şık bir modelle karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor.
Görsele odaklandığımız zaman, giyilebilir cihazın sağ tarafında iki tuş konumlandırıldığını görüyoruz. Apple kanadında ise, hatırlarsanız saatin köşesinde; üst tarafta firmanın “digital crown (basma işlevli çevrilebilir tuş)” adını verdiği tuş ve hemen altında çok fonksiyonlu bir buton mevcuttu.
Fakat, Oppo böylesine bir tercihe gitmeksizin iki tuşla tüm olayı çözmüş. Bu tasarımdan yola çıkarak ekranın daha efektif kullanılacağını ve yazılım destekli kısayollar bulunacağını söylemek yanlış olmaz. Ayrıca, ortada bırakılan boşluktan saatte dahili bir mikrofon olacağını düşünüyoruz. Bu da telefondan bağımsız çağrılar gerçekleştirmenize yarayacak.
Mi Watch Görsel Tasarımı
Akıllarda kalan bir diğer büyük soru ise, saatin E-SIM destekli bir versiyonla gelip gelmeyeceği. Fiyatı uygun tutmak için telefonla Bluetooth üzerinden konuşması tercih edilebilir. Ama henüz, konuyla ilgili detaylı bilgiler basına yansımış değil.
Oppo, yeni akıllı saatlerini, şubat ayında gerçekleşecek MWC’de (Mobil Dünya Kongresinde) göstereceklerinin sözünü verdi. Firma, etkinlikte saatin tasarımını inceleme şansı da sunabilir. Apple alternatifleri çoğalmaya devam ediyor. 2019 yılında Xiaomi’de Mi Watch adı verilen yine Apple’ı örnek alan modelini tanıtmıştı. Sadece Çin’de satışa çıkan ve Avrupa satışı belli olmayan modeli BangGood üzerinden 1700 TL karşılığına satın alabiliyorsunuz.
Giyilebilir Teknoloji
Honor MagicWatch 2 Türkiye’ye geliyor!
Honor MagicWatch 2, Türkiye topraklarında satışa çıkmaya hazırlanıyor. 14 gün giden pil ömrü, stres ve uyku takibi özellikleri ile öne çıkan cihaz, çok yakında tüm yetkili satış noktalarından satın alınabilecek.
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HUAWEI gençlere yönelik markası HONOR, yeni akıllı saati HONOR MagicWatch 2’yi Türkiye’de kullanıcıların beğenisine sunmaya hazırlanıyor. 14 güne kadar pil ömrü sunması, 15 farklı spor modunda aktivite takibi ve stres seviyesini ölçebiliyor. Gerektiğinde egzersiz önerileri sunması gibi işlevsel özellikleriyle ürün ön plana çıkıyor.
Akıllı saat, 2 farklı saat kayış opsiyonu, şık saat görünümü ile Huawei severlerin ilgisini toplayacağa benziyor. Tüm Türkiye’de satışa sunulacak HONOR MagicWatch 2; 1.39 inç’lik renkli AMOLED dokunmatik ekrana sahip. Akıllı telefona Bluetooth ile bağlıyken dahili hoparlör ve mikrofon üzerinden çağrıları yanıtlama ve kolayca arama yapma fırsatı sunan akıllı saat, telefonunuza gelen birçok bildirimi de ekranına yansıtarak tüm gelişmelerden haberdar olmanızı sağlıyor.
Ayrıca depolama alanında 500’e kadar şarkı barındırabilen akıllı saatle, şarkılarınızı spor yaparken internete bağlı olmadan da dinleyebiliyorsunuz. HONOR MagicWatch 2 koşu, bisiklet, yüzme gibi 15 farklı aktivitenin izlenmesini sağlıyor ve detaylı veri analizi yaparak kullanıcıya profesyonel tavsiyelerde bulunuyor.
Bununla birlikte HUAWEI TruSleep™2.0 teknolojisini barındıran cihaz, kullanıcının uyku kalitesini takip ederek, uyku kalitesini artırmak için çeşitli önerilerde bulunabiliyor. Stres seviyesini ölçebilen ve yüksek seviyeler tespit ettiğinde stres düşüren egzersiz önerileri sunan MagicWatch 2, tüm bu özellikleriyle baştan sona evde, işte, hayatın her alanında hayat kalitenizi artırmayı hedefliyor.
Aksesuar
Huawei Watch GT 2 42mm serisi, kullanıcıların beğenisine sunuldu!
Huawei Watch GT 2; estetik görüntüsü ve ince tasarımıyla akıllı saat sevenlerin beğenisine sunuldu. Watch GT2 bilindiği üzere, 46mm’lik versiyonu Türkiye’de çok beğeni toplamış ve satışlarda rakiplerini sollamayı başarmıştı.
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Huawei Watch GT 2 42mm, şık bir akıllı saat olmanın da ötesinde, kullanıcılarına daha sağlıklı bir yaşam tarzının da yollarını açıyor.
Kadınlar için özel dizayn edilmiş saat modeli, ayrıca sadece kadın kullanıcılarına değil. Erkek kullanıcıların da kolunda şık durabilecek oldukça şık bir model olarak karşımıza çıkıyor. Benim gibi büyük saat kadranı sevmeyen, daha minimal ürünleri tercih eden kullanıcılar mutlaka bu modellere yöneleceğini düşünüyorum.
Huawei’in 3 boyutlu cam tasarımıyla, daha geniş ve sınırsız bir ekran oluşturan ilk akıllı saati olma özelliğini taşıyor. Watch GT 2 42mm, tüm standart saat kayışları ile uyumlu yapısıyla, kendi tarzınızı ister günlük yaşamınızda ister spor sırasında yansıtmanız için sınırsız seçenek sunuyor.
Size özel spor koçunuz olacak!
Spor modunda akıllı saat, sekiz açık hava sporu (koşu, yürüyüş, patika koşusu, bisiklet, açık deniz, triatlon) ve yedi kapalı salon sporu (Yürüyüş, koşu, bisiklet, yüzme havuzu, serbest çalışma, eliptik makine, kürek makinesi) dahil olmak üzere 15 spor modunu destekliyor. Bu 15 spor modu için akıllı saat, yaklaşık 190 veri türünün tam ve kesintisiz izlenmesini sağlıyor.
Sağlık danışmanınız her zaman yanınızda
Güçlü algoritmalardan faydalanan Huawei Watch GT 2 42mm, kullanıcıların sağlık takibini kolaylıkla yapabilmesini sağlıyor. Cihaz, kalp atış hızınızı, dinlenme, performans ve uyku halindeyken sürekli izleyerek size kalp değerlerinizi hatırlatıyor. TruRelax özelliği kalp atış hızınızın değişkenliği üzerinden stres seviyenizi ölçüyor.
Geliştirilmiş TruSleep 2.0 özelliği ise uyku esnasında kalp atış hızını ve uyku nefes kalitesini takip ederek uyku kalitenizi değerlendiriyor. Size uyku sorunlarıyla ilgili öneriler sunmasının yanında, kalp atış hızınız spor modu haricinde 100 bpm’nin üzerindeyse veya 10 dakikadan uzun olarak 50 bpm’nin altındaysa da sizi uyarıyor.
Uzun pil ömrüne sahip donanım Huawei Watch GT 2’de
Klasik modda, Huawei Watch GT 2 42mm serisi, haftada 30 dakikalık Bluetooth çağrısı, 30 dakikaya kadar müzik çalma; 90 dakikalık egzersiz ve geceleri bilimsel uyku modu açıkken bir hafta boyunca sürekli çalışabiliyor.
HUAWEI Watch GT 2 42mm Classic modeli 1499TL tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı ve Elegant modeli ise 1599TL tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatıyla tüketicilerin beğenisine sunuluyor.
Giyilebilir Teknoloji
Samsung Galaxy Watch Active 2’ye yeni güncelleme kapıda!
Samsung Galaxy Watch Active 2, geçtiğimiz sene tanıtılan, firmanın son çıkardığı akıllı saat modellerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Cihazın EKG çekme özelliği mevcut olsa da hala Samsung tarafından aktifleştirme çalışmaları sonuçlanmadı.
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Watch Active 2 modeline maalesef ki hala EKG ve fall dedection (düşme tespit) etmek özelliği gelmiş değil. Cihazlara halihazırda gönderilen güncelleme de bu özellikle ilgili değil maalesef.
TizenHelp’e göre gönderilen yazılım güncelleştirmesi Kuzey Kore ve Almanya’daki Active kullanıcılarına gönderilmeye başlandı bile. Yeni yazılımın versiyonu da R820XXU1BTA1 olarak belirlenmiş. İçerisinde bir takım yenilikleri barındıran yükseltme Watch Active 2’ye yeni özellikler kazandıracak.
Yakın zamanda Türkiye’deki kullanıcılara da açılması beklenen yazılımla ilgili Whatsapp’tan mesaj gönderme fonskiyonları geliştirilmiş. Önceki güncelleme de Whatsapp kullanıcılarına saat üzerinden mesaj gönderilebildiği gibi, yeni gelecek iyileştirmelerle beraber fotoğraf ikonuna tıklayarak fotoğraf çekip göndermeniz de mümkün hale gelecek.
Saatin ekranı biraz küçük olduğundan dolayı, fotoğraf görüntüleme işlemleri oldukça zor yapılabiliyor. 40 mm ve 44m versiyonları bulunan saati Samsung Store üzerinden 2000TL seviyesinden başlayarak satın almanız mümkün.