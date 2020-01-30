Akıllı Telefonlar
Caviar, Tesla’nın CyberTruck’ından ilham alarak telefon tasarladı!
Caviar, Tesla’nın geçtiğimiz sene tanıttığı, benzersiz otomobil modeli CyberTruck’dan ilham alarak yeni bir akıllı telefon modeli tasarladılar. Bu model, aslına bakarsanız iPhone 11 Pro ve 11 Pro Max’in kasasının değiştirilmiş ve geliştirilmiş versiyonu diyebiliriz.
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Son dönemlerde, arabalar roket gibi hızlı ve çevik olmaya başladılar. Bunlara en güzel örnek Tesla’nın CyberTruck modeli olabilir. En donanımlı versiyonu, 0-100 km/s’a 2.9 saniyede ulaşabiliyor. Çift elektrikli motoruyla 800 kilometre menzil sunabiliyor.
Lüks tüketim ürünleri üreten Caviar markası, Cyber dizayn adı verilen iPhone 11 Pro ve 11 Pro Max’in geliştirilmiş hali olarak karşımıza çıkıyor. Dış gövdede CyberTruck’larda kullanılan malzemenin aynısı kullanılıyor. Tesla, arabanın kasasını komple titanyum malzemeden üretmiş.
Titanyum yapı itibariyle, en dayanıklı malzemelerden biri olarak biliniyor. Ayrıca, ön tarafta ekranı korumak için aynı malzemeden üretilmiş öne ve arkaya kıvrılabilen bir kapak mevcut. Bu kapak hem ekranı muhafaza ederken hem de telefonu koyabileceğiniz bir stand haline gelebiliyor.
Caviar’ın dizaynı aslında oldukça pratik olmuş. Masa üzerinde de oldukça dekoratif duruyor. iPhone’un kendi şık tasarımıyla da birleşince olağanüstü bir iş ortaya çıkmış demek çok da yanlış olmaz. Ama, fiyat itibariyle tabii ki lüks seven kullanıcılara hitap eden bir model.
Üst taraftan tanıtım videosunu izleyebileceğiniz Cyberphone’un 64GB’lık satış fiyatı şu anda 5,265$ olarak açıklandı. Hatırlatalım, bu iPhone 11 Pro için geçerli, 11 Pro Max ve diğer depolama seçenekleri için daha yüksek fiyat ödemeniz gerekebilir.
Akıllı Telefonlar
MWC 2020 fuarında tanıtılması beklenilen telefonlar
MWC 2020 (Mobil Dünya Kongresi) fuarı 24-27 Şubat tarihinde İspanya’nın Barselona şehrinde düzenlenecek. Bu yazımızda dünyanın en büyük teknoloji fuarında tanıtılacak cihazlarına bakacağız.
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Dünyanın en büyük teknoloji fuarı olarak bilinen ve bu yıl 24-27 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek MWC 2020 etkinliğinde birçok yeni cihazın tanıtılmasını bekliyoruz. Bu fuarda bazı cihazlar kullanıcılar ile ilk kez buluşacakken, bazı tanıtımı yapılmış cihazlarında küresel ölçekte tanıtımının yapılmasını bekliyoruz.
Nokia – MWC 2020
MWC 2019 fuarında 5 kameralı Pureview adlı akıllı telefonunu tanıtan Nokia, 2020 yılına en az üç yeni akıllı telefon ile giriş yapmayı hedefliyor. Bazı kaynaklardan aktarılan bilgilere göre Mobil Dünya Kongresi 2020’de Nokia 1.3, 5.2 ve 8.2 5G modellerini tanıtabilir. Bu modeller giriş, orta ve üst segmentte tüketicileri etkilemeye çalışacak.
Nokia 1.3
Nokia 1.3 akıllı telefonun ucuz fiyatı ile giriş segmentte kendine yer bulması düşünülüyor. Mediatek işlemcisi, 1GB RAM kapasitesi ve 8GB depolama seçeneği ile birlikte ucuz fiyata telefon arayışında bulunan kullanıcıları etkileyecek telefonda 2 kamera bulunacağı öngörülmekte. 13MP ve 5MP çözünürlüğünde olması tahmin edilen kamera paketine 4000 mAh batarya eşlik edeceği aktarılıyor. Giriş segmentine konumlandırılacak cep telefonun fiyatının ise 79 Euro olarak belirlendiği aktarılan bilgiler arasında.
Nokia 5.2
Nokia 5.2 akıllı telefonu 169 Euro fiyat etiketi ile 1.3 modelinin üstüne konumlandırılacak. Orta segmente fiyat-performans oranı ile rekabetçi bir model olması beklenilen telefonda 3/4 GB RAM seçeneğinin sunulacağı söylenmekte. 32GB veya 64GB depolama seçenekleri ile güncel orta segment standartlarına uyum sağlaması beklenilen akıllı telefonda iki kamera bulunuyor. 16+8MP çözünürlüğünde çift arka kameraya sahip olması tahmin edilen cep telefonunda 3500 mAh batarya kapasitesi bulunuyor.
Nokia 8.2 5G
Nokia 8.2 5G modeli cihaz adlandırılmasından da anlaşılacağı üzere modem desteğinde farklı bir destek sunmakta. 5G ağlarının kullanımını destekleyecek akıllı telefonda Snapdragon 765 işlemcisi bulunacağı söyleniyor. Aktarılan bilgilere göre 459 Euro fiyat etiketine sahip olacak cep telefonda 6-8/128-256GB RAM ve depolama seçeneği bulunacak. Sahip olacağı çentiksiz yapısı itibariyle 32MP pop-up kameranın olacağı belirtilen akıllı telefonda POLED panelin kullanabileceği belirtiliyor.
realme – MWC 2020
realme X50 Pro
MWC 2020 kapsamında tanıtılması beklenilen bir başka cihaz ise realme X50 Pro olacak. Tanıtımının ardından piyasaya sürüleceği iddia edilen cep telefonunda Snapdragon 865 yonga setinin bulunacağı söyleniyor. Geçtiğimiz günlerde Antutu Benchmark testinde 574.985 puan ile liderliğe oturan gizemli RMX2071 kod adlı cihazın X50 Pro modeli olabileceği aktarılıyor. 5G modem özelliği ile üst segmentte rekabet edecek telefonun piyasadaki en güçlü telefonlardan biri olacağı söyleniyor.
Motorola – MWC 2020
Motorola Edge serisi
CES 2020 kapsamında Razr katlanabilir akıllı telefonu ile dikkatleri üzerine toplayan Motorola’nın yeni bir cihaz serisini kullanıcıların beğenisine sunması bekleniliyor. Teknoloji basınına gönderilen davetiyede “Bize koltuğunuzun kenarında yer açın” ifadesine “Edge” sözcüğünün eklenmesinin yeni telefon serisine gönderme yaptığı ifade ediliyor. Amerikan blog yazarı Evan Blas ise geçtiğimiz günlerde Twitter üzerinden paylaştığı bir gönderide Motorola Edge+ modelini işaret etmiş, bu telefonun altına konumlandırılacak serinin olacağını işaret etmişti.
vivo – MWC 2020
APEX 2020
BBK Grup altında çalışmalarına devam eden vivo MWC 2020 kapsamında yeni konsept cihazını tanıtması bekleniliyor. APEX 2020 adı verilmesi beklenilen akıllı telefonun ön panelinin neredeyse tamamının ekranla kaplı olması tahmin ediliyor. Güçlü ön paneli, açılır-kapanır (pop-up) ön kamerası, arka kamera paketi ve yonga seti ile en güçlü cep telefonlarından biri olması beklenilen cihazda 5G desteğinin de sunulacağı öngörülüyor. Yenilikçi teknolojileri ile önemli akıllı telefon üreticilerinden biri olan vivo, fuar kapsamında teknoloji basınına davetiye gönderdi. Gönderilen davetiyede “Bir sonrakine güç verin” ifadesine yer verildi.
General Mobile – MWC 2020
GM serisinin yeni üyesi
Android One kapsamında Google ile işbiriliğinde yeni akıllı telefonlarını tanıtan General Mobile geçtiğimiz yıl GM 9 Plus modelini MWC 19’da kullanıcıların beğenisine sunmuştu. Tanıtıldığı şubat ayından bu yana Türkiye pazarına giriş yapmayan akıllı telefonun önümüzdeki süreçte piyasaya girmesi bekleniliyor. Mobil Dünya Kongresi’nde cihazlarının lansmanını gerçekleştiren yerli üretici 2018 yılında ise GM 8 ve GM 8 Go modellerini tanıtmıştı. Bu yıl ise MWC 2020 fuarında yeni bir akıllı telefonun lanse edilecği tahmin ediliyor.
Vestel – MWC 2020
2018 yılında Mobil Dünya Kongresi’nde Venüs Z20 modeli, 2019 yılında Venüs V7 modelini tanıtan Vestel’in bu fuarda da yeni bir akıllı telefonu kullanıcılara sunması bekleniliyor. 2017 yılında Z10 modelini lanse eden akıllı telefon üreticisinin yeni cihazının V serisine katılabileceği düşünülmekte. 24-27 Şubat tarihinde gerçekleştirilecek fuarda yer alacak Vestel, televizyonlarını da tüketicilerin beğenisine sunacak.
TCL – MWC 2020
Ülkemizde 8 Kasım tarihinde gerçekleştirdiği Plex akıllı telefonu ile tekrar gündeme gelen televizyon ve akıllı telefon üreticisi TCL, MWC 2020’ye iddialı bir giriş yapmayı hedefliyor. Şirketin Twitter üzerinde yaptığı paylaşımda “Tarihi kaydedin, TCL MWC 2020 Global BasınBasın Konferansı” görseli paylaştı. Şirketin bu fuarda yeni telefon veya televizyon tanıtacağı henüz kesinleşmemişken CES 2020’de 5G akıllı telefonu tanıttığı göz önüne alındığında bu fuarda da yeni cihazların lanse edileceği düşünülüyor.
Don’t miss this. Watch as we #DISPLAYGREATNESS with our grand product launch at #MWC2020. #TCL10Pro #TCL10L #TCL105G pic.twitter.com/YdKTy5JcGR
— TCL Mobile (@TCLMobileGlobal) January 9, 2020
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 10 Pro özellikleri sızdırıldı!
Xiaomi Mi 10 Pro ve Mi 10 yakın zamanda piyasaya sürülecek. Son günlerde bu telefonlarla ilgili çok sayıda sızıntı görüyoruz. En son sızıntı Çin‘den geliyor. Mi 10 Pro hakkında, özelliklerini gösteren bir ekran görüntüsü ortaya çıktı.
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Xiaomi Mi 10 Pro hangi özelliklerde gelicek?
Elimizdeki ekran görüntüsüne göre, en etkileyici özelliklerinden biri 16 GB RAM ile gelecek olması. Depolama alanı olarak ise 512 GB depolama alanı ile karşımıza çıkıcak. Henüz 16 GB RAM‘e sahip bir akıllı telefon çıkmadı ve 12 GB RAM kullanan akıllı telefon sayısı bile çok azken bu RAM miktarı fazlasıyla etkileyici. Mi 10 Pro işlemci tarafında ise Snapdragon 865 yonga seti ile gelecek. Ekran olarak Full HD+ çözünürlüklü 6.4 inç olarak gelmesi bekleniyor. Ayrıca bu yılın en çok konuşulan özelliklerinden olan 120 Hz ekran tazeleme hızı ile gelmesi olası görünüyor.
Kamera özellikleri neler olucak?
Mi 10 Pro kamera tarafında dörtlü bir kamera sistemi kullanacak ve 108 MP’lik bir ana kameraya sahip olması bekleniyor. Bu sensörü Mi Note 10 ve Mi Note 10 Pro‘da gördük. Ayrıca pro versiyonda daha iyi gece çekimleri için lensin üzerinde ekstra bir katman vardı. Mi 10 Pro‘nun bu katmana sahip olup olmayacağı ise henüz belli değil.
Pil konusunda ise tahmin edildiği gibi 5250 mAh‘lık bir pil ile geliyor. Geçtiğimiz günlerde ise telefonun 65W şarj cihazıyla sertifikalandırıldığını görmüştük. Söylentilere göre 35 dakikada tam şarj olabilecek.
Yakın zamanda Xiaomi Mi 10 Pro ve Mi 10 hakkında daha fazla bilgi sahibi olmayı umuyoruz.
Akıllı Telefonlar
Oppo Find X2 Pro ve Find X2 için 120Hz ekran onaylandı!
Oppo‘nun Find X2 akıllı telefonunu tanıtması bekleniyordu. Bugün ortaya çıkan habere göre bir değil iki telefon tanıtılacağı onaylandı. Oppo Find X2 ve Oppo Find X2 Pro olarak 2 model geleceği duyuruldu. Telefonlar Tayland’daki NBTC web sitesinde yer aldı.
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Ekran özellikleri kim tarafından onaylandı?
Şirketin başkan yardımcısı olan Brian Shen, kişisel Weibo hesabından “2K ve 120Hz ekran ile birlikte 65W SuperVOOC şarj teknolojisiyle gelecek” diyerek ekran ve şarj söylentilerini onayladı. Shen ayrıca birkaç gün önce Twitter’da Oppo Find X2 ile uygulamalı bir deneyim yaşadığını ve ekranın “oyunları değiştirdiğini” açıklamıştı. Bu iki açıklamanın birbirinin devamı niteliğinde olması Find X2‘nin özelliklerini doğruladığını düşündürüyor.
Oppo Find X2 Pro ve Find X2’nin ekranı nasıl değerlendirildi?
2K ekrana sahip olmak Çin’de kullanılan bir pazarlama sloganı olmakla birlikte panel olarak aslında QHD(1440p)’dir. Oppo altı yıl önce Snapdragon 801 ve 3/32 GB bellekle piyasaya sürülen Find 7‘den beri böyle bir ekrana sahip telefon piyasaya sürmedi. Öte yandan Find X2 serisinde kullanılacak olan 65W SuperVOOC şu anda piyasada bulunan bir teknoloji.
Telefonun piyasaya çıkış tarihi olarak elimizde net bir lansman tarihi yok ancak Oppo‘nun önümüzdeki ay Barcelona‘daki MWC 2020‘ye katılacağı doğrulandı. Find X2 serisinin MWC 2020‘de tanıtılacağı tahmin ediliyor.