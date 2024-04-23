Gelen son raporlar, Advanced Semiconductor Engineering (ASE)’nin, Apple‘ın yakın zamanda çıkacak iPhone 16 serisi için özel bir sipariş aldığını ve iki SiP veya “sistem içi paket” tedarik etmek üzere harekete geçtiğini ortaya koyuyor. Bu SiP’ler, gelecek telefonlarda hem ses hem de güç düğmelerinin yerini alacak ve kapasitif düğmelerle ekstra işlevsellik sağlayacak.

Geçtiğimiz yıl, Apple’ın iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max modellerinde güç düğmesini yalnızca “Eylem” düğmesi adı verilen bir düğmeyle değiştirdiği biliniyor. Bu küçük ancak etkileyici değişiklik, kullanıcıların cihazlarını kapatmasına ek olarak, düğmeye dokunma şekillerine bağlı olarak çeşitli işlevler sunuyor. İddialara göre, iPhone 16 serisinde bu işlevselliğin daha da geliştirileceği belirtiliyor.

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ASE’nin muhtemelen milyonlarca değerindeki siparişlerini aldığı bildiriliyor ve Üniversal Dönüşüm Ağı (UDN), üreticinin üretimi genişletmek için bu yılın üçüncü çeyreğinde bile bileşenleri sevk etmeye hazırlandığını belirtiyor. Apple’ın iPhone 16 ailesinin zorlayıcı özelliklere sahip olmayabileceği rapor edilse de, ASE’nin bu sipariş dalgalarına yanıt olarak üretim kapasitesini artırmaya hazırlandığı ifade ediliyor.

Bu siparişler, ASE’nin yıllık gelirini artırırken, Apple’a da iPhone 16’nın yeteneklerini geliştirmek için gerekli bileşenleri sağlayacak. Henüz net olmamakla birlikte, Apple’ın ses düğmelerine hangi benzersiz işlevselliği entegre edeceği konusunda spekülasyonlar yapılıyor. Ancak, geçmiş modellerdeki Eylem düğmesinin bir kamera deklanşörü olarak programlanabileceği ve bu sayede Sony’nin üst düzey Xperia serisiyle benzer işlevselliğe sahip olabileceği konuşuluyor.