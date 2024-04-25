Superconductivity yani süperiletkenlik son dönemde adından sıklıkla söz ettiriyor. Bu nedenle süperiletkenlik nedir konusunda bilgi sahibi olmak isteyenlerin sayısı artıyor. Bu soru, süperiletken özellikte olan maddelerin soğutulması ve bu şekilde elektriksel dirençlerinin yok edilmesi, manyetik alanları dışlaması olarak yanıtlanabilir.

Bilindiği gibi elektriği ileten ve iletmeyen maddeler vardır. Örneğin altın ya da bakır elektriği iletir fakat bu materyallerin elektrik akımına bir direnç uyguladığını da belirtmeliyiz. Bu direnç, güçten kayıp oluşmasını beraberinde getirir. Süperiletkenler ise elektrik akımını kayıpsız bir şekilde iletme özelliğine sahiptir. Zira bu materyallerin “süperiletken” olarak adlandırılmaları da bundan kaynaklanır. Süperiletkenlerin bir diğer özelliği de diamanyetik olmalarıdır ve bu özelliği sayesinde mıknatıs tarafından itilirler.

Maddelerin çok düşük sıcaklıkta süperiletkenlik özelliği kazandığını ve bu özelliğin de günümüz teknolojisi bakımından büyük bir önem taşıdığını eklemek gerekir. Çünkü elektrik akımının kayıpsız bir şekilde aktarılmasını sağlayan süperiletken maddeler günümüz teknolojisinde pek çok cihaz ve sistemde önemli bir ihtiyacı karşılar. Bununla birlikte üretilen elektrik enerjisinin aktarılması ve depolanması için kullanılan sistemlerde de süperiletken maddelerin çok daha verimli olması ön plana çıkar.

Süperiletkenlerin Kullanım Alanları Nelerdir?

Süperiletkenler oldukça geniş bir kullanım alanına sahiptir. Bunlar arasında ön plana çıkanları şu şekilde listeleyebiliriz:

​•​Maglev trenleri

​•​MRI cihazları

​•​Büyük hadron çarpıştırıcı

​•​Maglev rüzgâr türbinleri

​•​Manyetik güç depolama

Elbette süperiletkenlerin kullanım alanları gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Günümüzde bu konu üzerine çok sayıda bilimsel çalışma yapılıyor. Bu çalışmaların temel hedefi ise oda sıcaklığında süperiletkenlik özelliği gösterebilen maddeleri elde etmek. Eğer bu hedef yakalanırsa çok daha geniş alanlarda süperiletkenler kullanılabilir. Hatta bu hedefin elde edilmesi durumunda insanlığın geleceğinin dahi kökten değişebileceği düşünülüyor.

Peki, süperiletkenlikte ne gibi zorluklarla karşılaşılıyor? Gelecekte bu konuda insanlığı neler bekliyor? Süperiletkenlik kim tarafından nasıl keşfedildi? Tüm bu soruların yanıtları ve çok daha fazlası için Aydem Perakende internet sitesini ziyaret etmenizi öneririz. Süperiletkenlere dair merak edilenler oldukça detaylı bir şekilde aktarılıyor. Özellikle süperiletkenliğin nasıl oluştuğu ve hangi alanlarda ne şekilde kullanıldığını bu siteden öğrenebilirsiniz.