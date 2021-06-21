Oppo Türkiye’deki İlk Mağazasını Açtı!

Çinli BBK Holding’e ait en büyük markalarından bir tanesi olan Oppo Türkiye’deki ilk fiziksel mağazasını açtı.

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Bundan bir kaç sene öncesine kadar Oppo, resmi olarak Türkiye pazarına girmeye hazırlık yaparken, sonrasında 2021 senesi içerisinde ülkemizde üretim yapmaya ve istihdam sağlamaya başlamıştı. Bizler de Oppo’nun Türkiye’de ürettiği ilk telefon olan Oppo A15s modelinin kutusunu açmış ve incelemesini yapmıştık.

Şimdi ise Oppo Türkiye sessiz sedasız herhangi bir tanıtım veya lansman olmadan Türkiye’deki ilk mağazası Forum İstanbul AVM içerisinde açıldı. Konsept olarak tasarlanan mağazada OPPO’nun teknoloji severlere sunduğu yeni akıllı telefon modellerinin yanı sıra IOT (Internet Of Things) ürünleri de satışa sunuluyor. Mağazayı ziyaret eden tüketicilerin satın almak istedikleri ürünleri deneyimleyebilecekleri bir deneyim alanı da mağaza içerisinde Oppo seven kullanıcıları ve Oppo markalı telefon alacak kişileri bekliyor.

Türkiye’de üretimine başlanan Yeni A Serisi, Reno4 Serisi, Reno5 Serisi ve daha öncelerinde Oppo markalı telefonların özel sürümlerini pek fazla Türkiye’de göremediğimiz Reno5 Marvel Edition modeli de bu mağazada yerini alıyor. Giyilebilir ürünler konusunda da mağazada Oppo markalı kulaklıklar (Enco W31, Enco W51, Enco Air ve Enco X) ve Oppo Watch yer alıyor. IOT ürünlerinin satışta olacağı mağazada, OPPO’nun geliştirdiği son teknoloji konsept telefonlar da zaman zaman ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. Oppo’nun amiral gemisi serisi olan ve 2021’de satışa sunulan Oppo Find X3 serisinin ise henüz Türkiye’ye gelip gelmeyeceği hakkında bir bilgi bulunmuyor.

İlk mağazasını ülkemizde hayata geçiren markanın bu sayede müşterilerine daha fazla önem verdiğini gösteriyor. Daha öncelerinde perakende teknoloji mağazalarında satışına başlanan ve sonrasında kendisine ait standları bulunan teknoloji devinin ülkemizde daha fazla Oppo Mağazalarını açmasını ve müşterilerine daha iyi bir deneyim sunmasını ayrıca ileriki dönemde de teknik servis konusunda isminden iyi bir şekilde söz ettirmesini temenni ediyoruz.