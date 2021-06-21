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Samsung yeni oyuncu monitörleri Odyssey G3,G5 ve G7’yi tanıttı!
Samsung Odyssey oyuncu monitörü ailesine yeni üyeler kattı. İşte Samsung’un yeni oyun odaklı monitörleri Samsung Odyssey G3,G5 ve G7.
Son dönemde monitör alanında da kendini oldukça geliştiren Samsung, yeni oyuncu monitörlerini tanıttı. Odyssey serisine yeni üreler ekleyen Samsung, dört yeni Odyssey oyuncu monitörünü bünyesine kattı. İşte yeni Samsung Odyssey G3, G5 ve G7 modelleri.
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Samsung Odyssey G7!
İlk olarak serinin en üst modeline bakacak olursak, Samsung bu tarafta 28 inç büyüklüğündeki devasa bir monitör ile bizleri karşılıyor. Söylediğimiz gibi 28 inç büyüklüğündeki ekran taşıyan Odyssey G7, bu ekranda 144Hz yenileme hızı ve 1ms tepkime süresi sunuyor. 400 nit‘e kadar parlaklık sunan G7, 4K çözünürlüklü LCD bir panele sahip.
VESA tarafından DisplayHDR 400 sertifikasına sahip olan Odyssey G7 oyuncu monitörü, Nvidia G-Sync ve AMD FreeSync Premium Pro ile uyumlu. Aynı zamanda PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X gibi birçok platform ile de uyumlu. Üzerinde bir adet HDMI 2.1 ve 2 adet USB 3.2 Gen 1 bağlantı noktası taşıyan Odyssey G7 şu anda modeller arasındaki en büyük boyuta sahip oyuncu monitörü.
Samsung Odyssey G5!
Odyssey serisinin bir diğer yeni modeli olan Odyssey G5 ise üzerinde 27 inç büyüklüğünde QHD bir ekran taşıyor. 165Hz yenileme hızına sahip bu ekran maksimum 350 nit parlaklık sunarken, aynı zamanda 1ms tepkime süresine sahip.
Yine Nvidia G-Sync ve AMD FreeSync ile uyumluluk sağlayan Odyssey G5, bir adet Display Port 1.4 ve bir adet HDMI 2.0 bağlantı noktasına sahip. Ek olarak HDR10 desteği sunan Odyssey G5, boyut olarak yeni modeller arasında ikinci bir G3 modeli ile paylaşıyor.
Samsung Odyssey G3!
Gelelim iki versiyonu bulunan Samsung Odyssey G3 modeline. Samsung bu tarafta 24 inç ve 27 inç boyutlarında iki farklı monitör ile geliyor. İki monitör de Full HD çözünürlüğe, maksimum 250 nit parlaklığa, 1ms tepkime süresine ve 144Hz yenileme hızına sahip.
Aynı zamanda yine iki monitör de AMD FreeSync Premium desteği sağlarken, üzerlerinde bir adet Display Port 1.2, bir adet HDMI 1.2 bağlantı noktası taşıyorlar. Yani bu iki monitörü ayıran tek fark boyutları diyebiliriz.
Samsung’un yeni oyuncu monitörlerinin özellikleri bu şekildeydi. Ek olarak bütün modellerde siyah ekolayzır, göz koruyucu modu, yenileme hızı optimize edici, Samsung UX, ultra geniş oyun görünümü ve RGB CoreSync aydınlatma özellikleri mevcut. Monitörlerin fiyatı ise şimdilik bilinmiyor. Bakalım Samsung’un bu yeni oyuncu monitörlerinin fiyatı ne kadar olacak.
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Donanım
AMD tabanlı yeni Exynos GPU’su eski Mali GPU’dan daha hızlı!
Samsung ve AMD ortaklığında geliştirilen yeni Exynos yonga setlerinin GPU’ları şaşırtıyor. AMD tabanlı yeni Exynos GPU‘ların, Mali-G78’den daha hızlı olduğu açıklandı.
Samsung‘un beklenilen yonga seti yeni Exynos hakkına yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Son gelen haberle Haziran ayında tanıtılması beklenilen yeni Exynos yonga setinin Temmuz ayına ertelendiğini öğrenmiştik. Şimdi ise AMD tabanlı yeni Exynos yonga setinin performans raporları ulaştı diyebiliriz.
2019 yılında başlayan Samsung ve AMD ortaklığı, Exynos yonga setinin gelişmesinde epey fayda sağladı. Galaxy S21 serisine kadar Mali grafik işlemcileri kullanan Samsung, AMD ile yaptığı anlaşma ile Exynos‘u bambaşka bir boyuta taşıdı. GPU tarafında AMD logosunu taşıyan yeni Exynos‘un eski serilere göre çok daha performanslı olduğu açıklandı.
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Samsung ve AMD ortaklığında geliştirilen yeni Exynos yonga seti, içerisinde AMD imzalı bir GPU taşıyor. Önceki Exynos modellerinde Mali GPU kullanan Samsung, bu tarafta AMD’ye güvenmiş gibi gözüküyor. Gelen raporlar ise güvenin boşa çıkmadığını gösteriyor.
Gelen bilgilere göre AMD tabanlı yeni Exynos yonga seti RDNA 2 grafik işlemciyi kullanıyor. Bu grafik işlemci ile Galaxy S21 Ultra‘da kullanılan Mali-G78 grafik işlemcisi karşılaştırıldığında arada uçurum gibi bir fark gözlendi. Yapılan testlerde AMD tabanlı yeni GPU‘nun Mali-G78’den %30’a kadar daha hızlı ve daha performanslı olduğu ortaya çıktı. Öte yandan yapılan tahminlerde RDNA 2 grafik işlemcisinin Mali-G710‘dan %10 daha performanslı olduğu söyleniliyor.
Ancak burada kötü olan kısım AMD tarafından geliştirilen grafik işlemcisinin testlerde stabil değer vermemesi. Çünkü testler tekrarlandıkça AMD‘nin performans değeri yavaş yavaş düşüş gösteriyor. Bu da AMD tarafından geliştirilen grafik işlemcinin performansını uzun süre korumakta zorlandığını gösteriyor. Ancak grafik işlemci üzerinde hala çalışıldığını göz önünde bulundurduğumuzda, bu sorunun büyük ihtimalle çözüleceği tahmin ediliyor.
Yapılan testlere genel olarak baktığımızda Samsung ve AMD ortaklığının gerçekten kaliteli bir iş çıkardığını söyleyebiliriz. Yeni Exynos yonga setinin GPU tarafında bu denli performans artışı göstermesi gerçekten takdire şayan.
İsminin muhtemelen Exynos 2200 olması beklenilen Samsung‘un yeni yonga seti Temmuz ayında karşımıza çıkacak. Bakalım Samsung ve AMD yeni yonga setlerindeki ufak performans sorunlarını giderebilecek mi. Sizce Samsung ve AMD tarafından geliştirilen yeni Exynos yonga seti Snapdragon 888’den daha mı güçlü olacak? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.
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Samsung’un AMD Tabanlı GPU’larının lansmanı ertelendi!
Samsung ve AMD ortaklığında üretilecek olan yeni Samsung GPU‘larının lansmanı ertelendi. Samsung daha gelişmiş GPU modelleri ile piyasaya çıkmaya hazırlanıyor.
İki yıl önce kullanıcılarına daha iyi GPU modelleri ile hitap etmek isteyen Samsung, AMD ile anlaşmıştı. 2019 yılında yapılan bu anlaşma ile çalışmalara başlayan iki şirket, bu sene yeni GPU modellerinin lansmanını yapmayı planlıyorlardı. Ancak son gelen haberle Samsung‘un yeniAMD tabanlı GPU modellerinin lansmanının ertelendiği ortaya çıktı.
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Samsung tarafından üretilen Exynos yonga setleri artık bambaşka bir döneme giriş yapıyor. 2019 yılında Exynos yonga setinin grafik işlem birimini daha güçlü kılmak için AMD ile anlaşan Samsung, bu sene yeni Exynos yonga setini piyasaya sürecek. 2021 yılının başında bir sonraki amiral gemisinde AMD GPU‘ya sahip bir Exynos yonga setini kullanacağını açıklayan Samsung, bu tarihi biraz ötelemiş gibi gözüküyor.
Sızıntıları ile ün kazanan Ice Universe tarafından gelen bu bilgi Samsung’un Haziran ayında gerçekleştireceği lansmanı Temmuz ayına ötelediğini gösteriyor. Sızıntılara göre ilk olarak Galaxy Z Fold 3 modelinde kullanılacak olan AMD GPU’lu Exynos yonga seti, kısa bir süre daha pazarda olmayacak. Ancak muhtemelen daha iyi bir performans ile tekrardan karşımıza çıkacak.
Exclusive：Samsung×AMD GPU was originally scheduled to be released in June, but now it has been postponed to July, when we will know the performance of AMD GPU on Exynos and other details. pic.twitter.com/GM6W8l3EKY
— Ice universe (@UniverseIce) June 20, 2021
Hatırlarsanız önceki gelen sızıntılarda yeni GPU‘nun ışın izleme ve değişlen oranlı görüntüleme gibi yeni yeteneklere sahip olduğu söyleniliyordu. Bu erteleme ile yeni AMD imzalı grafik işlemciye daha ne gibi yenilikler getirilecek bilinmiyor. Ancak ertelemenin yeni AMD GPU‘lu Exynos yonga setini daha iyi kılmak amacıyla yapıldığı aşikar.
Genel olarak baktığımızda Samsung Exynos yonga setlerini geliştirmekten vazgeçmiyor. Yıllardır pazarın bir kısmına Snapdragon, bir kısmına Exynos ile giriş yapan Samsung, artık Ortadoğu ve Avrupa‘da sunduğu Exynos işlemciyi geliştirmeye kararlı.
Exynos işlemciyi daha güçlü kılarak Snapdragon ve Exynos arasında oluşan ufak farkı kapatacak olan Samsung, bakalım Snapdragon 888‘den çok daha güçlü bir yonga seti üretebilecek mi? Sizce Samsung yeni nesil AMD destekli Exynos yonga setleri ile Snapdragon’ı aratmayan performans değerleri sunabilecek mi? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.
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Donanım
Oppo Tarafından Dynaudio Ortaklığıyla Geliştirilen “Enco X” Türkiye’de Satışa Sunuldu
Oppo, Danimarkalı hoparlör üreticisi Dynaudio ile başladığı iş birliğinin ilk meyvesi olan Enco X TWS kulaklık modelini Türkiye pazarında da satışa sundu. DBEE 3.0 ses sistemi ve LHDC kablosuz iletimle desteklenen OPPO Enco X kablosuz kulaklıklar, Hi-Fi düzeyinde ses kalitesi sunabiliyor.
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İçindekiler
Oppo’dan Dynaudio iş birliğiyle yeni TWS kulaklık hamlesi
Oppo, geçtiğimiz dönemde Enco W31 ve W51 TWS kulaklık modellerini satışa sunmuştu ve bu modeller tüketiciler tarafından da beğeniyle karşılanmıştı. Şimdi de Oppo, yeni kablosuz kulaklığı Enco X’i Türkiye pazarında tüketicilerin beğenisine sundu. DBEE 3.0 ses sistemi ve LHDC kablosuz iletimle desteklenen Oppo Enco X kablosuz kulaklıklar kullanıcılara Hi-Fi deneyimini sunabilmek adına tasarlanmış. Enco X’in dikkat çeken bir diğer özelliği de şirketin, Danimarkalı üretici Dynaudio ile yaptığı iş birliğinin ilk ürünü olarak dikkat çekiyor.
Enco X TWS kulaklık, Oppo’nun akustik tecrübesi ve İskandinav ses şirketi Dynaudio’nun sektördeki uzmanlığının birleştirilmesiyle tasarlandı. Dynaudio’nun baş akustik uzmanları ve Oppo’nun kendi akustik ekibinin Avrupa’da yaptıkları araştırmalar, testler ve akortlar Enco X’in ses kalitesine de yansıtılmış durumda.
Oppo, ilk DBEE 1.0 Dinamik Ses teknolojisini 2007 yılında tanıtmıştı. Aradan geçen 14 yıldan sonra bu teknoloji evrilerek; bugün DBEE 3.0 olarak adlandırılan düzeye ulaştı. DBEE 3.0’da, yeni malzemeler, yeni bir yapı ve yeni teknolojiler yer alıyor. Oppo Enco X kablosuz kulaklıklar eş merkezli çift sürücülü bir tasarıma sahip. Öndeki manyetik kaplamalı sürücü yüksek frekansları yönetirken, arkadaki üç katmanlı kompozit dinamik sürücü orta ve düşük frekansları kontrol ediyor. Düşük gecikmeli kablosuz transferin gerçekleşmesini de LHDC desteği sağlıyor. LHDC üzerinden paralel çift hoparlörlerin oluşturduğu kombinasyon, Enco X’te kullanıcıların ses senkronizasyonunu minimum gecikmeyle elde edebilmesini sağlıyor.
Çoklu, gürültü engelleme modu
Çift çekirdekli bir Bluetooth gürültü azaltma çipine sahip olan Enco X, hibrit aktif gürültü önleme özelliğiyle birlikte sunuluyor. Kablosuz kulaklıkta dört farklı gürültü engelleme modu arasında dilediğiniz gibi ayarlama yapabiliyorsunuz. Örneğin, toplu taşımada seyahat halindeyken müziğinizin tadını alabilmek için maksimum gürültü önleme modunu tercih edebilirsiniz. Bu sayede bütün çevre gürültülerini egale ederek; müziğinize tamamen odaklanabilme şansı yakalayabilirsiniz. Dilerseniz de bir kafede kahvenizi yudumlarken veya ofis ortamına dikkat kesilerek gürültüyü yumuşatmak üzere gürültü önleme modunu seçebilirsiniz. Kulaklığınızı çıkarmadan çevrede olup bitenlerin farkında olmak istiyorsanız da şeffaf modu tercih edebilirsiniz. Son olarak da, isterseniz gürültü önleme özelliğini tamamen inaktif ederek sessiz bir ortamda dinleme deneyiminizi sürdürebilirsiniz.
Oppo Enco X’in gürültü engelleme mekanizması üç mikrofonlu gürültü kontrol algoritmasına sahip buna ek olarak; ayarlanabilir bir filtre tüm gürültüleri tanıyıp devreden çıkarabiliyor. Böylece gürültülü ve rüzgârlı ortamlarda bile sesiniz net bir şekilde duyuluyor.
Düşük gecikme ve yüksek senkronizasyon
Enco X TWS kulaklıklar, Oppo’nun daha önceki kulaklık modellerinde kullandığı gibi gecikmeyi engelleyen teknolojilere sahip. Binaural düşük gecikmeli Bluetooth iletimi daha iyi bir gecikme optimizasyonu ve daha güçlü gecikme azaltması sağlıyor. Kulaklıkta görsel-işitsel senkronizasyonun geliştirilmesiyle birlikte de; video izlemek ve oyun oynamak gibi aktiviteler daha eğlenceli hale getirilebiliyor.
Pil ömrü
TWS kulaklıklarda en önemli unsurlardan biri de pil ömrü. Gerek kutuda sunulan pil ömrü; gerekse de kulaklıkların tek başına sunabildikleri pil ömrü gibi veriler, kullanıcıların kulaklık seçiminde en çok dikkat ettikleri parametrelerden. Peki Oppo Enco X kullanıcılara ne kadar pil ömrü sunabiliyor.
Oppo Enco X’in saklama kutusuyla sunabildiği toplam pil ömrü 25 saat müzik dinlemeye veya 15 saat telefon görüşmesi yapabilmeye denk geliyor. Şarj kutusu olmadan da; kulaklıkların dahili bataryalarıyla 5.5 saat müzik dinleyebilir veya 3.5 saat telefon görüşmesi yapabilirsiniz. Gürültü engelleme modlarını kullandığınız zaman da tabi ki kulaklıkların çalışma süresi aşağı yönlü bir hareket gösteriyor. Maksimum gürültü önleme moduna geçtiğinizde kulaklığınız, eğer şarj kutusu varsa 20 saat, tek başınaysa da 4 saat çalışabiliyor.
Dokunmatik kontroller
TWS kulaklıkları kullanmayı kolaylaştıran bir diğer unsur da, dokunmatik kontrollerle yönetilebilmeleri. Benzer dokunmatik kontroller, Oppo Enco X’te de mevcut. Peki Oppo X’te dokunmatik kontrollerle nelere ulaşabiliyorsunuz.
•Çift tık kontrol: Kulaklıkların herhangi birine çift tıklayarak bir sonraki şarkıya geçebilir, gelen aramaya yanıt verebilir veya görüşmeyi sonlandırabilirsiniz.
•Kaydırarak kontrol: Kulaklıkların herhangi birini kaydırarak ses düzeyini kontrol edebilirsiniz.
•Dokun ve basılı tut kontrolü: Kulaklıkların herhangi birine dokunup bir saniye basılı tutarsanız seçilmiş iki gürültü önleme modu arasında değişim yapabilirsiniz.
• Üç tık kontrol: Bu kontrolle akıllı asistanları harekete geçirebilirsiniz.
Ayrıca bütün bu standart dokunmatik kontroller, kulaklık işlevleri menüsünden kişiselleştirilebiliyor.
Fiyat
Oppo Enco X’in, siyah ve beyaz olmak üzere 2 ayrı renk seçeneği bulunuyor. Oppo Enco X için belirlenen satış fiyatıysa 1.499 TL olarak açıklanmış durumda.
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Forumdan Son Mesajlar
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Yazan: Burak, 8 saat önce
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Yazan: yeterki, 3 gün önce
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Yazan: hasanaydogdu, 4 hafta önce
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Yazan: kadirosmanselim, 4 hafta önce
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