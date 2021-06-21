Samsung yeni oyuncu monitörleri Odyssey G3,G5 ve G7’yi tanıttı!

Samsung Odyssey oyuncu monitörü ailesine yeni üyeler kattı. İşte Samsung’un yeni oyun odaklı monitörleri Samsung Odyssey G3,G5 ve G7.

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Son dönemde monitör alanında da kendini oldukça geliştiren Samsung, yeni oyuncu monitörlerini tanıttı. Odyssey serisine yeni üreler ekleyen Samsung, dört yeni Odyssey oyuncu monitörünü bünyesine kattı. İşte yeni Samsung Odyssey G3, G5 ve G7 modelleri.

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Samsung Odyssey G7!

İlk olarak serinin en üst modeline bakacak olursak, Samsung bu tarafta 28 inç büyüklüğündeki devasa bir monitör ile bizleri karşılıyor. Söylediğimiz gibi 28 inç büyüklüğündeki ekran taşıyan Odyssey G7, bu ekranda 144Hz yenileme hızı ve 1ms tepkime süresi sunuyor. 400 nit‘e kadar parlaklık sunan G7, 4K çözünürlüklü LCD bir panele sahip.

VESA tarafından DisplayHDR 400 sertifikasına sahip olan Odyssey G7 oyuncu monitörü, Nvidia G-Sync ve AMD FreeSync Premium Pro ile uyumlu. Aynı zamanda PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X gibi birçok platform ile de uyumlu. Üzerinde bir adet HDMI 2.1 ve 2 adet USB 3.2 Gen 1 bağlantı noktası taşıyan Odyssey G7 şu anda modeller arasındaki en büyük boyuta sahip oyuncu monitörü.

Samsung Odyssey G5!

Odyssey serisinin bir diğer yeni modeli olan Odyssey G5 ise üzerinde 27 inç büyüklüğünde QHD bir ekran taşıyor. 165Hz yenileme hızına sahip bu ekran maksimum 350 nit parlaklık sunarken, aynı zamanda 1ms tepkime süresine sahip.

Yine Nvidia G-Sync ve AMD FreeSync ile uyumluluk sağlayan Odyssey G5, bir adet Display Port 1.4 ve bir adet HDMI 2.0 bağlantı noktasına sahip. Ek olarak HDR10 desteği sunan Odyssey G5, boyut olarak yeni modeller arasında ikinci bir G3 modeli ile paylaşıyor.

Samsung Odyssey G3!

Gelelim iki versiyonu bulunan Samsung Odyssey G3 modeline. Samsung bu tarafta 24 inç ve 27 inç boyutlarında iki farklı monitör ile geliyor. İki monitör de Full HD çözünürlüğe, maksimum 250 nit parlaklığa, 1ms tepkime süresine ve 144Hz yenileme hızına sahip.

Aynı zamanda yine iki monitör de AMD FreeSync Premium desteği sağlarken, üzerlerinde bir adet Display Port 1.2, bir adet HDMI 1.2 bağlantı noktası taşıyorlar. Yani bu iki monitörü ayıran tek fark boyutları diyebiliriz.

Samsung’un yeni oyuncu monitörlerinin özellikleri bu şekildeydi. Ek olarak bütün modellerde siyah ekolayzır, göz koruyucu modu, yenileme hızı optimize edici, Samsung UX, ultra geniş oyun görünümü ve RGB CoreSync aydınlatma özellikleri mevcut. Monitörlerin fiyatı ise şimdilik bilinmiyor. Bakalım Samsung’un bu yeni oyuncu monitörlerinin fiyatı ne kadar olacak.