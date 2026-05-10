Türkiye’nin havacılık tarihindeki en kritik projelerinden biri olan insansız savaş uçağı KIZILELMA, test aşamalarını geride bırakarak operasyonel dünyaya adım atıyor. İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen SAHA EXPO 2026 kapsamında önemli açıklamalarda bulunan Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, platformun üretim takvimine dair merak edilen detayları paylaştı. Peki, Bayraktar KIZILELMA seri üretim süreci kapsamında ilk hava araçları ne zaman envantere girecek?

Bayraktar KIZILELMA seri üretim hattında son durum

Haluk Bayraktar, 2022 yılının aralık ayında ilk uçuşunu gerçekleştiren uçağın o günden bu yana yoğun bir test trafiğine tabi tutulduğunu belirtti. Şu an itibarıyla Bayraktar KIZILELMA seri üretim aşamasına geçildiğini ifade eden Bayraktar, hedeflerinin 2024 yılı içerisinde ilk seri teslimatları tamamlamak olduğunu kaydetti. Bu gelişme, Türkiye’nin insansız savaş uçağı teknolojisinde prototip aşamasından operasyonel kullanım aşamasına en hızlı geçen ülkelerden biri olacağını gösteriyor.

Platformun teknik yetkinlikleri, sadece uçuş performansıyla değil, aynı zamanda mühimmat entegrasyonuyla da dikkat çekiyor. ASELSAN tarafından geliştirilen AESA radarı ve TÜBİTAK SAGE imzalı hava-hava füzeleriyle donatılan sistem, dünyada bir insansız savaş uçağından hava hedefi vuran ilk platform olma unvanını şimdiden kazandı. Bayraktar KIZILELMA seri üretim modelleri, bu yüksek teknoloji donanımıyla doğrudan modern muharebe sahasının gereksinimlerine yanıt verecek şekilde yapılandırılıyor.

KIZILELMA’nın uluslararası arenadaki potansiyeli, henüz seri üretim teslimatları başlamadan somutlaşmış durumda. Endonezya ile imzalanan ve 12 adet uçağı kapsayan ilk ihracat sözleşmesi, platformun küresel pazardaki gücünü kanıtlıyor. Haluk Bayraktar, Endonezya’nın yaklaşık bir yıldır bu imzayı beklediğini ancak önceliği yerli test süreçlerine verdiklerini ifade ederek, ilk teslimatların 2028’de başlayacağını ekledi.

SAHA EXPO 2026 ve savunma ekosistemindeki dönüşüm

Bu yıl Avrupa’nın en büyük sanayi kümelenmesi haline gelen SAHA EXPO 2026, Türkiye’nin savunma alanındaki ticari başarısını rakamlarla ortaya koyuyor. Fuar süresince toplamda 8 milyar dolarlık ihracat sözleşmesine imza atıldı. Bu hacmin 4,3 milyar dolarlık kısmını ARCA firmasının üstlendiği projeler oluştururken, genel tablo Türkiye’nin 13 milyar dolarlık yıllık savunma sanayii ihracat hedefine emin adımlarla ilerlediğini teyit ediyor.

Haluk Bayraktar, sektörün sadece birkaç ana yükleniciden ibaret olmadığını, bugün 3 binden fazla firmanın bu ekosisteme hizmet verdiğini hatırlattı. SAHA İstanbul bünyesindeki 1300’ü aşkın üye ve 30’dan fazla üniversite, Türkiye’nin savunma teknolojilerinde derinleşmesini sağlıyor. Bu derinleşme, dışa bağımlılığın en yüksek olduğu motor ve alt bileşen teknolojilerinde de meyvelerini vermeye başladı.

Motor teknolojilerinde yerli hamle: TB2 için seri üretim

KIZILELMA’nın başarısının arkasındaki temel strateji olan yerlileşme, Baykar’ın diğer platformlarında da hız kazanıyor. Haluk Bayraktar, dünya çapında tanınan Bayraktar TB2’nin motoru için seri üretim hattının kurulduğunu ve yılda binlerce adet üretim kapasitesine ulaşılacağını açıkladı. Bu adım, savunma sanayii ihracat süreçlerinde karşılaşılan olası ambargolara karşı Türkiye’nin refleksini güçlendiren en somut hamlelerden biri olarak görülüyor.

Öz kaynaklarla yürütülen motor geliştirme faaliyetleri, TB3’ün turbo dizel motorundan turbofan motor çalışmalarına kadar geniş bir yelpazeye yayılmış durumda. ASELSAN’ın kamera sistemleri ve yerli veri linki çözümlerinde yakalanan başarı, motor tarafında da sağlandığında, Türkiye’nin platformları üzerindeki tam hakimiyeti tescillenmiş olacak. Selçuk Bayraktar liderliğindeki Fergani’nin uzay yatırımları ise bu teknolojik birikimi yörünge seviyesine taşımayı hedefliyor.

İlginizi Çekebilir: Bayraktar KIZILELMA için ilk ihracat imzası atıldı! Endonezya ile yapılan anlaşma neleri kapsıyor?

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bayraktar KIZILELMA seri üretim süreciyle birlikte Türkiye’nin hava gücünde yaşanacak bu değişim savunma dengelerini nasıl etkiler? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!