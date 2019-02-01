Oppo RX17 Neo hakkında her şey

Oppo RX17 Neo şirketin ülkemizde satışa çıkardığı yeni modellerden bir tanesi. Peki akıllı telefon bizlere neler sunuyor? İsterseniz gelin cihazın özelliklerine yakında bakalım.

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Oppo RX17 Neo tasarım detayları

Oppo RX17 Neo‘nun arka tarafı sertleştirilmiş camdan yapılmış. Ekranın tepesinde ise gözyaşı çentiği karşımıza çıkıyor. Yanları alüminyumdan ve arkada S şeklinde bir renk girdabı yer alıyor.

Piyasadaki pek çok üretici gibi Oppo da trendlere ayak uydurmuş. Oppo, Hindistan’da en popüler beşinci ve Çin’de ise Xiaomi’den sonra iki numaralı üretici. Cihazın tasarım kısmında en çok dikkat çeken şey ise renkleri. Moka kırmızı ve yıldız mavisi olmak üzeri iki farklı renk ile gelen RX17 Neo, göz alıcı renk geçişlerine sahip.

Oppo RX17 Neo ekran kısmında neler sunuyor?

Ekran tarafında 6.4 inçlik bir boyuta sahip AMOLED bir ekran kullanılmış. Kullanılan bu ekran 1080 X 2340 piksel çözünürlüğe sahip olurken 402 ppi gibi de bir piksel yoğunluğu bulunuyor. Sonsuz ekran yapısına sahip telefonun ekranı bizlere oldukça iyi deneyimler yaşatıyor. %84 olarak görünen ekran kasa oranı ise cihaza oldukça estetik bir görünüm kazandırmayı başarmış.

Cihazın ön yüzünde gözyaşı çentiği olarak adlandırılan bir çentik türü bulunuyor ve bu çentiğin ortasında bir kamera yer alıyor.

Temel donanım özellikleri neler?

Oppo diğer cihazlarında olduğu gibi RX17 Neo’da da Qualcomm tarafından üretilen işlemciye yer vermiş. Qualcomm’un Snapdragon 660 yonga setini kullanan telefon, CPU tarafında Kyro 260 kullanırken grafik işlemci tarafında Andero 512 kullanıyor. Seviyelerine göre oldukça iyi performans sağlayan bu işlemciler, 8 çekirdekli bir CPU yapısına sahip.

14 nm üretin teknoloji ile üretilen Snapdragon 660 yonga setini, 4 GB RAM desteklerken 128 GB gibi oldukça iyi depolama alanı da telefonda yerini almış. Ayrıca 256 GB’a kadar hafıza kartı seçeneği de cihazda yer alıyor. Son zamanlar birçok akıllı telefonda bulunmayan 3.5 mm ses çıkışına ise bu telefonda yer verilmiş durumda.

Şarj ve Batarya

Oppo RX17 Pro’nun şarj kısmını daha önce kanalımızda denemiştik. Oldukça iyi sonuçlar aldığımız RX17 Pro’da olan batarya özellikleri RX17 Neo’da da bulunuyor. RX17 Pro’ya yakın özellikler sunan cihazda, 3600 mAh depolama kapasitesine sahip bir batarya bulunuyor. Cihazın olumsuz yönlerinden bir tanesi ise, şarj girişinin Micro-USB olarak yapılmış olması.

Oppo RX17 Neo kamera tarafında neler sunuyor?

Toplamda 3 kamera bulunan cihazda, arka tarafta yan yana iki ve ön tarafta bir olarak düzen sağlanmış. f/1.75 diyafram açıklığına sahip ana kamerada 16 MP çözünürlük bulunuyor. 4K’da 30 fps değerlerine ulaşabilen cihazda, ikincil kamera olarak 2 MP çözünürlüğe sahip derinlik algılayıcı bir sensör kullanılmış durumda.

Oppo RX17 Neo’nun ön tarafında yer alan selfie kamerası ise 25 MP çözünürlüğe sahip olurken, 1080p’de 30 fps video kaydedebiliyor. Ayrıca cihazın ön kamerasında yazılımsal olarak portre modu kullanılabiliyor.

Oppo RX17 Neo fiyatı

Ülkemizde satışı olan bu cihazın fiyat etiketi 2800 – 3000 TL arasında çeşitli mağazalarda değişiyor. Cihazın yurt dışı satış fiyatı ise 349 Euro olarak belirlenmiş.