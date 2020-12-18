Akıllı Telefonlar
Oppo Reno4 5G, ColorOS 11 ve Android 11 güncellemesini aldı
Oppo firması yaklaşık üç aylık bir süre önce ColorOS 11 Android UI ara yüzünü yayınlamıştı. Şimdi ise şirket, Avustralya’daki Reno4 5G cihazları için sabit sürümü çıkartıyor.
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Akıllı telefon için gelecek olan yeni yazılım CPH2091_11_C.01 kodu ile birlikte geliyor. ColorOS 11 daha düz ve sade bir görünüm getirmesinin yanında görünüş olarak cihaza ulaşılabilirlik açsından kolaylık da sağlıyor. Yeni gelen karanlık modunun özelleştirme ve farklı tipte ayarlamalarının yanı sıra, getirilen hızlı ayarlamalar yapma tasarımı da oldukça dikkat çekiyor.
Aynı zamanda ColorOS 11, telefonların performanslarında da gözle görülür bir iyileştirme vadediyor. Oppo firmasının getirdiği UI First 2.0 yeni animasyon motoruyla beraber cihazlardaki RAM kullanımının daha dengeli hale gelmesi öngörülürken; kare hızının da artması bekleniyor. Yeni sistemle gelen Android 11 ile beraber görülebilen tek seferlik izinler, toplu mesaj bildirileri gibi özellikler dikkat çekmeyi başarıyor. Desteklenen uygulamaları, yüzen pencere veya daha da küçük bir halde kullanabilme imkanı da fazladan iş yapabilmeyi kolaylaştırıyor. Aynı zamanda diğer yeniliklerin yanında; batarya için sunulan özellikleri de unutmamak gerek.
Oppo Reno4 5G akıllı telefonlarına şimdilik sadece Avustralya bölgesi için sunulan bu güncellemenin beklenildiği gibi yakında diğer bölgelerde de ulaşılabilir olacağı düşünülüyor. Aynı şekilde Reno4 Pro 5G cihaz sahipleri için de yakın zamanda daha geniş bir ColorOS 11 güncellemesi yayınlanması olası.
Akıllı Telefonlar
OnePlus Leica ila iş birliğine gidiyor
Akıllı telefon markaları, kullanıcı deneyimini iyileştirmek amacıyla çalışmalar ve iş birlikleri yapmaya devam ediyor. Son haber OnePlus Leica cephesinden geldi. İddialara göre Oneplus, kamera konusunda gelişmeler için Leica ile iş birliği yapacak.
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Akıllı telefon firmaları, sık sık başka markalarla iş birliği yapıyor. Bu iş birliklerinin temel amacı kullanıcı deneyimini geliştirmek ve telefonun katma değerini arttırarak rekabette öne çıkarmak. OnePlus, kullanıcı deneyimi denince akla gelen markaların başında geliyor. Şirket uzun yıllardır telefonlarını kullanan tüketici topluluklarıyla yakın ilişkiler içinde. Bu sayede OnePlus, kullanıcıların beklentilerine ve isteklerine en çabuk dönüş yapan firma konumunda. Performansıyla kullanıcıların gözdesi olan OnePlus telefonlarının, en büyük eksi yanı ise muhtemelen kamerasıydı şirket ortaya atılan iddialara göre, Leica ile iş birliği yaparak bunu değiştirmek istiyor.
OnePlus Leica iş birliği
Kısa süre önce OnePlus CEO’su Pete Lau, yaptığı bir açıklamada, şirketin akıllı telefonlarındaki kamera deneyimini yazılımsal ve donanımsal açıdan geliştirmek istediklerini belirtmişti. Pete Lau, yaptığı açıklamada herhangi bir marka belirtmemişti. Henüz bu dedikoduyla ilgili iki taraftan da resmi bir açıklama yapılmış değil. OnePlus akıllı telefonların hali hazırda performans anlamında müthiş özellikler barındırdığını düşünürsek, Leica ile kamera anlamında yapılacak geliştirmeler şirketi Android dünyasının zirvesine taşıyabilir. Anlaşmanın hem amiral gemisi hem de uygun fiyatlı Nord serisi telefonlar için olması bekleniyor.
OnePlus ilk değil
Akıllı telefon dünyasında bu ilk kamera ortaklığı değil. Geçtiğimiz yıllarda pek çok şirket çeşitli ortaklılara gitmişti. Bunlarda ilk akla gelen ise yine Leica ile ortaklık kuran Huawei. Huawei bu ortaklık sayesinde Leica mühendisleri ile ortak çalışmalarda bulunmuş, telefonlarının kamera deneyimi konusunda oldukça büyük ilerlemeler kaydetmişti. Şirket şimdilerde en iyi fotoğraf çeken akıllı telefonlardan bazılarına sahip. Nokia ve Zeiss’de geçtiğimiz dönemlerde benzer iş birliğine gidip başarılı sonuçlar elde etmişlerdi. Bakalım OnePlus ile ilgili iddialar doğru mu? ve taraflardan bir açıklama, duyuru gelecek mi? Bu durum diğer akıllı telefon üreticilerini de bu tarz iş birliklerine itip itmeyeceği de merak konusu.
Gelişmeler için takipte kalın…
Akıllı Telefonlar
Lenovo K12 dünya çapındaki versiyonu Moto E7 ile aynı olacak
Bu ay başlarında Çin için resmileşen yeni Lenovo K12 ve K12 Pro telefonlarının diğer ülkelerde de satışa çıkıp çıkmayacağı bilinmiyordu. Bu soruya cevap olarak ise; yeni gelen bilgilere göre ufak bir değişiklikle de olsa K12 modelini diğer piyasalarda da görebileceğiz.
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Çin için çıkartılan K12 modeli Moto E7 Plus akıllı telefonun ismi değişmiş hali olarak karşımıza çıkıyordu. K12 telefonunun diğer piyasalardaki durumu için ise bu durum biraz daha değişik olacak. Çünkü cihaz, yeni sızan görüntülerine göre; diğer ülkelerde bu sefer Moto E7’nin yeniden isimlendirilmiş hali olarak görülecek. Ancak bu durum aynı market içerisinde bir karışıklık da oluşturabilir.
Bu nedenle Lenovo firmasının aynı piyasalarda aynı özelliklere sahip iki telefon çıkarmasının ihtimali oldukça düşük. Dolayısıyla görülene göre K12 akıllı telefonu, muhtemelen Motorola’dan daha çok Lenovo markasının bilindik olduğu bölge ve ülkelerde çıkacak gibi duruyor.
Moto E7 telefonunun yeniden etiketlenmiş ve diğer ülkelerde çıkacak versiyonu olan telefonun, doğal olarak özellikleri de belirgin durumda. 6.5inç 720x1600p bir ekrana sahip olacak olan cihaz, ekranında 5MP ön kamera da barındıracak. Arkada ise 48MP ana arka kamera, yanında 2MP’lik makro kamera desteğiyle sunuluyor. Cihazın iç tarafında yönelecek olursak Helio G25 işlemciyle beraber 2GB RAM ve 32GB depolama alanı bizi karşılıyor. Telefon, gücünü ise 4000mAh pilden 10W’lık şarj desteğiyle beraber alıyor.
İşletim sistemi olarak ise telefon muhtemelen Android 10 ile beraber gelecek. Çin dışında çıkacak bölge ve ülkeler ise tam olarak netleşmiş olmasa da, gidişat bu bilgilerin de yolda olduğunu gösteriyor.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy M12 modelinin batarya kapasitesi belli oldu!
Samsung Galaxy M12 modeli FCC üzerinde listelendi. Orta giriş seviyeye konumlandırılan akıllı telefonun batarya kapasitesi de belli oldu.
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Samsung Galaxy M12 6000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak!
Samsung orta seviye akıllı telefon ürün yelpazesini güçlendirmeye ve genişletmeye devam ediyor. Galaxy M12 modelini geliştiren akıllı telefon üreticisi, yeni modeli ile kullanıcılara iyi bir alternatif oluşturmayı planlıyor. Geçtiğimiz günlerde tasarım detayları sızdırılan akıllı telefon ile alakalı bazı teknik özellikler de netleşmeye başladı. FCC platformunda listelenen akıllı telefonun batarya kapasitesi belli oldu. Oldukça yüksek batarya kapasitesi ile kullanıcılarını karşılayacak akıllı telefon EB-BM207ABY kod adlı 6000 mAh‘lik pil ile piyasaya çıkacak.
Orta giriş seviyeye konumlandırılması beklenen Samsung Galaxy M12, bizleri Eynos 850 işlemcisi ile karşılayacak. 3 GB RAM kapasitesine sahip olacağı öğrenilen akıllı telefon piyasaya Android 11 ile çıkış yapacak. Geçtiğimiz hafta Geekbench platformuna da uğrayan akıllı telefon tahminlere göre oldukça yakın bir zamanda kullanıcıları ile buluşacak. Özellikle uygun fiyatlı orta giriş seviye akıllı telefon rekabetinde Çinli rakiplerine nazaran geride kalmak istemeyen Güney Kore devinin yapacağı hamleler merak konusu. Özellikle batarya kapasitesi ile adından söz ettiren Galaxy M serisi piyasada önemli bir alternatif olmayı başarabilmişti. Bakalım firma serinin yeni üyesi ile birlikte aynı başarıyı sürdürebilecek mi bekleyip göreceğiz.
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