Oppo Reno4 5G, ColorOS 11 ve Android 11 güncellemesini aldı

Oppo firması yaklaşık üç aylık bir süre önce ColorOS 11 Android UI ara yüzünü yayınlamıştı. Şimdi ise şirket, Avustralya’daki Reno4 5G cihazları için sabit sürümü çıkartıyor.

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Akıllı telefon için gelecek olan yeni yazılım CPH2091_11_C.01 kodu ile birlikte geliyor. ColorOS 11 daha düz ve sade bir görünüm getirmesinin yanında görünüş olarak cihaza ulaşılabilirlik açsından kolaylık da sağlıyor. Yeni gelen karanlık modunun özelleştirme ve farklı tipte ayarlamalarının yanı sıra, getirilen hızlı ayarlamalar yapma tasarımı da oldukça dikkat çekiyor.

Aynı zamanda ColorOS 11, telefonların performanslarında da gözle görülür bir iyileştirme vadediyor. Oppo firmasının getirdiği UI First 2.0 yeni animasyon motoruyla beraber cihazlardaki RAM kullanımının daha dengeli hale gelmesi öngörülürken; kare hızının da artması bekleniyor. Yeni sistemle gelen Android 11 ile beraber görülebilen tek seferlik izinler, toplu mesaj bildirileri gibi özellikler dikkat çekmeyi başarıyor. Desteklenen uygulamaları, yüzen pencere veya daha da küçük bir halde kullanabilme imkanı da fazladan iş yapabilmeyi kolaylaştırıyor. Aynı zamanda diğer yeniliklerin yanında; batarya için sunulan özellikleri de unutmamak gerek.

Oppo Reno4 5G akıllı telefonlarına şimdilik sadece Avustralya bölgesi için sunulan bu güncellemenin beklenildiği gibi yakında diğer bölgelerde de ulaşılabilir olacağı düşünülüyor. Aynı şekilde Reno4 Pro 5G cihaz sahipleri için de yakın zamanda daha geniş bir ColorOS 11 güncellemesi yayınlanması olası.