Galaxy A07 ve Galaxy A17 artık Türkiye’de satışta. Peki bu iki cihaz hangi özellikleriyle öne çıkıyor? Fiyatlarıyla gerçekten kullanıcı dostu mu? Samsung’un giriş segmentine yaptığı bu hamle Türkiye’deki telefon pazarını nasıl etkileyecek?

Galaxy A07 özellikleri neler?

Galaxy A07, giriş seviyesinde konumlanan bir model. 6,7 inç HD+ çözünürlüklü PLS LCD ekranı 90 Hz yenileme hızı sunuyor. Gücünü Helio G99 işlemciden alan cihaz, 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanıyla geliyor. Kamera tarafında 50 MP ana kamera ve 2 MP derinlik sensörü yer alıyor.

Ön tarafta ise 8 MP selfie kamerası bulunuyor. 5000 mAh batarya, 25W hızlı şarj desteğiyle uzun kullanım sağlıyor. Yazılım tarafında One UI 7 arayüzü ve 6 büyük Android güncellemesi garantisi dikkat çekiyor.

Galaxy A07 fiyatı ne kadar?

Galaxy A07 Türkiye’de 7.999 TL fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Özellikleriyle düşünüldüğünde özellikle öğrenciler ve bütçesini aşmadan günlük kullanım için cihaz arayan kullanıcılar için cazip bir seçenek oluşturuyor.

Galaxy A17 özellikleri neler?

Galaxy A17 ise biraz daha üst seviyede konumlandırılıyor. 6,7 inç FHD+ çözünürlüklü Super AMOLED ekranı, daha canlı renkler ve netlik sağlıyor. Yine Helio G99 işlemciden güç alan cihaz, 4 GB RAM ve 128 GB depolama kapasitesi ile geliyor.

Kamera bölümünde 50 MP ana sensörün yanı sıra 5 MP ultra geniş açı ve 2 MP yardımcı lens bulunuyor. Ön tarafta ise 13 MP selfie kamerası yer alıyor. 5000 mAh batarya 25W hızlı şarj desteği sunuyor. Yazılımda One UI 7 ile birlikte 6 yıllık Android güncellemesi garantisi verilmiş durumda.

Galaxy A17 fiyatı ne kadar?

Galaxy A17 Türkiye’de 11.499 TL fiyat etiketiyle satışa çıktı. Daha gelişmiş ekranı ve çoklu kamera kurulumu sayesinde Galaxy A07’ye göre daha iddialı bir alternatif oluşturuyor.

İlginizi Çekebilir: S24 One UI 8 kullananlar dikkat! O özellik çalışmıyor!

Türkiye’de aynı anda satışa çıkan Galaxy A07 ve Galaxy A17, giriş seviyesinde kullanıcıların tercih yaparken farklı beklentilerine cevap veriyor. Samsung’un bu çeşitlilik adımı, hem uygun fiyatlı cihaz isteyenlere hem de daha kaliteli ekran ve kamera arayanlara hitap ediyor.

Peki siz ne düşünüyorsunuz? Yeni Galaxy A07 ve Galaxy A17 Türkiye’de kullanıcılar için doğru bir tercih olabilir mi? Görüşlerinizi yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz!