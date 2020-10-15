OPPO Reno 4 incelemesi | Şık, hafif ve performanslı

Kabul etmek lazım ki General Mobile, GM 9 Pro modeliyle güzel satış rakamları yakalayabildi. Rüzgarı arkasına alan şirketin, GM 20 ve GM 20 Pro modelleri de birçok kullanıcı tarafından heyecanla bekleniyordu. Biz de, GM 20 ailesindeki cihazlardan birini satın almayı düşünen kullanıcılar için, 2 cihazı karşılaştırıyoruz.

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GM 20 ve GM 20 Pro arasındaki farklar neler

Bildiğiniz gibi artık 2.000 Türk Lirası’nın altında pek cihaz kalmadı. Videonun çekildiği gün itibariyle GM 20, 1.800 TL. Bu fiyat gerçekten çok iddialı bir konumda. GM 20’nin bu fiyat bandında pek bir rakibi de yok. GM 20 Pro içinse durum farklı. GM 20 Pro bu videoyu çektiğimiz gün itibariyle 2.300 TL gibi bir fiyatla satılıyor. Tabi fiyat böyle olunca, bu sefer kullanıcılar diğer rakiplere yönelebiliyor. Örneğin realme 6 şuanki fiyatıyla, bütçeyi azıcık daha artırıp 2500 TL’ye çıkabilen kullanıcılar için daha cazip bir seçenek olabilir. Aynı şekilde Galaxy M21 de öyle. Veya 100 TL daha uygun fiyatıyla realme 5i gibi bir seçenek var. Ama yine de gözünüze General Mobile cihazlarını kestirdiyseniz, gelin GM 20 ve GM 20 Pro arasındaki farklara bir göz atalım.

GM 20’de 4 GB Ram 64 GB dahili depolama mevcut. Bu değerler GM 20 Pro’daysa 6 GB Ram ve 128 GB depolama olarak sunuluyor. Böylece GM 20 Pro ile çoklu işlemleri daha sorunsuz yapabileceğiniz ve daha geniş bir depolama hacmine sahip olacağınızı söyleyebiliriz. Ama GM 20 satın alsanız bile, hafıza probleminiz olmayacaktır çünkü 2 cihazda da Micro SD kartla hafıza artırılabiliyor. Yani en kötü ihtimalle bir Micro SD kart satın alarak depolama alanınızı artırabilirsiniz.

İki cihazda da, IPS LCD panel kullanılmış fakat çözünürlükler arasında fark var. GM 20, HD+ yani 720p çözünürlükle sunulurken GM 20 Pro Full HD+ yani 1080p çözünürlükte bir ekranla sunuluyor. 2020 yılı standartları için HD+ bir ekran paneli biraz düşük kalıyor ama cihazın fiyatını da göz önüne alınca, kabul edilebilir bir panel olmuş. Keşke çözünürlük 1080p olsaymış dedim içimden; ama ekrandan çok da şikayetçi olmadım. Yani GM 20 Pro’da ekranımız hem daha iyi bir çözünürlüğe sahip hem de daha büyük. GM 20 Pro’da 6.3 inç bir ekran var. GM 20’deyse 6.08 inç. Yani ekranları göz önüne aldığımız zaman GM 20 Pro, daha ağır basan seçenek haline geliyor.

İşlemci tarafında durum ne

GM 20 Modelinde MediaTek’in Helio A25 işlemcisi mevcut. GM 20 Pro’daysa MediaTek’in Helio P70 işlemcisi mevcut. Her iki işlemci de 12 nanometrelik süreçle üretilen işlemciler. İşlemci güçlerini karşılaştırabilmeniz adına cihazlarla yaptığım AnTuTu test sonuçlarına göre; GM 20 Antutu’da 86.852 puan alırken GM 20 Pro 180.576 puan aldı. Yani arada ciddi bir performans farkı var.

Oyun tarafında da Pubg’de cihazlar oyunu oynamak için yeterli işlemci kapasitesine sahip. GM 20 Pro’yla PubG oynarken ciddi bir takılmayla karşılaşmıyorsunuz. PUBG’de GM 20 Pro, HD grafiklerde yüksek kare hızını destekleyebiliyor. GM 20 ise dengeli grafiklerde orta kare hızında oyunu oynatıyor. HD grafiklere, GM 20 ile maalesef çıkamıyorsunuz.

Kameralarda GM 20 Pro daha üstün gözüküyor

GM 20 modelinde 13 MP ana kameramız var. GM 20 Pro modelindeyse 48 MP. 20 Pro’da arka tarafa baktığınızda 108 MP yazıyor ama o durum biraz farklı. Bu 108 MP, yazılım destekli bir 108 megapiksel, lens kökenli değil. Bu modda, çekim yazılım desteğiyle gerçekleştiriliyor. Ek olarak itiraf etmem lazım ki tasarımsal anlamda bu kamera çıkıntılarının çok ince olması da hoş olmuş. Neyseki GM 20 ailesinde, diğer cihazlarda gördüğümüz gibi çok büyük ölçüde kamera çıkıntıları yok. Gelelim kameraların performansına. Geçmişe baktığımız zaman GM 9 Pro’da General Mobile kamera anlamında iyi iş çıkarmıştı. Biz o yüzden GM 20 modelleri için de iyi bir kamera performansı bekliyorduk. Ve Gerçekten de bu cihazlardaki kamera performansı beklediğimiz gibi iyi çıktı.

Ön kameralardan da bahsedeyim. 2 cihazda da damla çentik içinde bulunan bir özçekim kamerası var. GM 20’de bu kamera 8 megapikselken GM 20 Pro’da 16 megapiksel. İki cihazda da 1080p video kaydı alabiliyoruz 30 FPS’te. Cihazların ön kamera performansı da yeterli düzeyde. Gündüz çekimlerinde 2 cihaz da hem ön hem arka kamerayla başarılı performanslar gösterebiliyor. Uygun fiyata iyi kamera alayım diyorsanız GM 20 ailesi gerçekten de beklentilerinizi karşılayabilme potansiyeline sahip.

İki cihazda da, ekran kilidini açmak için fiziksel parmak izi okuyucularımız var. Bu parmak izi okuyucular cihazın arkasında konumlandırılmış. İkisi de stabil çalışıyor. Ben kullanım sürem boyunca bir sıkıntı yaşamadım. Yüz tanıma seçeneği de aynı şekilde 2 cihazda da stabil ve hızlı bir şekilde çalışıyor.

GM 20 ve GM 20 Pro’nun ekran kullanım süreleri birbirine yakın konumda

GM 20’de 4000 mAh, GM 20 Pro’da da 4050 mAh kapasiteli batarya var. İki cihaz da batarya konusunda yeterli. Hatta ben yine bir karşılaştırma klasiği olarak iki cihazda da Full ekran parlaklığında PC Mark batarya testi gerçekleştirdim. GM 20, 8 saat 33 dakika ekran süresi verirken GM 20 Pro 7 saat 17 dakika ekran süresi verdi. Arada yaklaşık 1 saatlik fark oluşmasının ana sebebi de GM 20’de hem ekran çözünürlüğünün daha düşük olması; bu sayede cihazın güç tüketimi de düşüyor; hem de işlemcinin daha az güç tüketiyor olması.

General Mobile GM 20 Pro’da bize Turbo Şarj sunduğunu söylüyor. GM 20, 7.5 Watt ile şarj oluyorken GM 20 Pro 10 Watt’la şarj oluyor. Şarj hızı konusunda kağıt üzerinde ciddi bir fark yok. Cihazların şarj olma süreleri de şu şekilde, ben sıfırdan tam şarja GM 20’yi 2.30 saat gibi bir sürede ulaştırabildim. GM 20 Pro için de durum yine aynıydı.

GM 20, Bluetooth 5.0 desteğiyle GM 20 Pro’nun önüne geçiyor

Şimdi, size GM 20’nin GM 20 Pro’dan daha önde olduğu bir noktadan bahsedeyim. GM 20’de Bluetooth 5.0 varken. GM 20 Pro Bluetooth 4.2’yle sunulmuş. Bu durum beni şaşırttı. GM 20’de Bluetooth 5.0 olması güzel bir şey tabi ama keşke GM 20 Pro’da da Bluetooth 5.0 olsaydı dedim ben. Herhalde bu noktada fiyat farkının fazla açılmaması için maliyetleri kısma yoluna gitmişlerdir diye düşünüyorum. Kablolu bağlantı tarafındaysa iki cihazda da USB Type-C girişi ve 3.5 mm jak girişi var. Zaten kutudan da bu cihazlarla kullanabileceğiniz kulaklıkların çıktığını da hatırlatayım.

Sonuç olarak eğer bütçeniz 1800 Türk Lirası’yla sınırlıysa GM 20 öne çıkan bir seçenek. Fakat ben bütçeyi biraz daha artırabilirim derseniz de ben GM 20 Pro’ya yönelmenizi tavsiye ederim. Çünkü ekran daha büyük ve çözünürlüğü de daha yüksek. GM 20 Pro’nun işlemcisi ve kamera performansı da daha iyi. Ama bana kalırsa hala GM 20 Pro’nun fiyat olarak birazcık da olsa aşağı yönlü bir hareket göstermesi lazım. Yani 2200 veya 2100 TL gibi fiyatlarla bulabilirseniz GM 20 Pro da hala tercih edilebilir bir seçenek. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı, maskenizi düzgün bir biçimde takmayı, ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!