Oppo Reno3 Pro 5G özellikleri detaylarıyla açıklandı

Oppo Reno3 Pro 5G, 2020 yılı sona ermeden kullanıcılarla buluşmaya hazırlanıyor. Çinli teknoloji üreticisi Oppo, telefona ait tüm teknik detayları açıkladı. Bakalım model ne gibi özellikler ile karşımıza çıkıyor?

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Şirket bu ay içerisinde Reno3 Pro 5G modelini satışa sunacağını açıkladı. Model, PCRM00 ve PCRT00 adında iki adet sürümle piyasaya sürülecek. Her iki sürümün de aynı özellikleri paylaştığını belirtelim.

Oppo Reno3 Pro 5G ne gibi özellikler sunuyor?

Ekran tasarımından başlarsak, telefon 6.5′ büyüklüğünde FHD bir AMOLED panel ile karşımıza çıkıyor. Ekranın sol üst köşesinde ise delik formda bir ön kameraya yer verilmiş. Fiziksel bir parmak izi okuyucusu bulunmayan modelde, parmak izi sensörü ekran üzerinde konumlandırılmış.

Performans tarafında ise telefon gücünü 8 çekirdekli Snapdragon 765G işlemci setinden alıyor. Telefonun kutusundan 8 GB RAM/128 GB depolama sürümü ve Android 10 işletim sistemi ile çıkması bekleniyor.

Dörtlü kamera sistemi

Oppo‘nun modeli arkada 4 ayrı kamera sistemi ile desteklediğini görüyoruz. Telefonda 48MP bir ana kamera, 5x optik zoom yapabilen 13 MP telefoto ve 8 MP ultra geniş açı lens ile birlikte 2 MP’lik derinlik sensörü ünitesi bulunuyor. Ön tarafta ise ekran üzerinde delik formda 32 MP selfie kamerasına yer verilmiş.

Oppo Reno3 Pro 5G, beyaz, mavi, kırmızı ve siyah renklerinde satışa sunulacak ve modelde 3.935 mAh değerinde bir batarya olacak. Telefonda 3.5 mm kulaklık girişi ise yer almıyor. Bu ay içerisinde resmi tanıtımının yapılarak satışa sunulması beklenen telefona ait bir de video yayınlandı. Aşağıdan izleyebilirsiniz.