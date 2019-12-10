Akıllı Telefonlar
Oppo Reno3 Pro 5G özellikleri detaylarıyla açıklandı
Oppo Reno3 Pro 5G, 2020 yılı sona ermeden kullanıcılarla buluşmaya hazırlanıyor. Çinli teknoloji üreticisi Oppo, telefona ait tüm teknik detayları açıkladı. Bakalım model ne gibi özellikler ile karşımıza çıkıyor?
İlginizi çekebilir: Asus ROG Phone 2, Avrupa’da iki yeni versiyonla satışa sunuldu
Şirket bu ay içerisinde Reno3 Pro 5G modelini satışa sunacağını açıkladı. Model, PCRM00 ve PCRT00 adında iki adet sürümle piyasaya sürülecek. Her iki sürümün de aynı özellikleri paylaştığını belirtelim.
Oppo Reno3 Pro 5G ne gibi özellikler sunuyor?
Ekran tasarımından başlarsak, telefon 6.5′ büyüklüğünde FHD bir AMOLED panel ile karşımıza çıkıyor. Ekranın sol üst köşesinde ise delik formda bir ön kameraya yer verilmiş. Fiziksel bir parmak izi okuyucusu bulunmayan modelde, parmak izi sensörü ekran üzerinde konumlandırılmış.
Performans tarafında ise telefon gücünü 8 çekirdekli Snapdragon 765G işlemci setinden alıyor. Telefonun kutusundan 8 GB RAM/128 GB depolama sürümü ve Android 10 işletim sistemi ile çıkması bekleniyor.
Dörtlü kamera sistemi
Oppo‘nun modeli arkada 4 ayrı kamera sistemi ile desteklediğini görüyoruz. Telefonda 48MP bir ana kamera, 5x optik zoom yapabilen 13 MP telefoto ve 8 MP ultra geniş açı lens ile birlikte 2 MP’lik derinlik sensörü ünitesi bulunuyor. Ön tarafta ise ekran üzerinde delik formda 32 MP selfie kamerasına yer verilmiş.
Oppo Reno3 Pro 5G, beyaz, mavi, kırmızı ve siyah renklerinde satışa sunulacak ve modelde 3.935 mAh değerinde bir batarya olacak. Telefonda 3.5 mm kulaklık girişi ise yer almıyor. Bu ay içerisinde resmi tanıtımının yapılarak satışa sunulması beklenen telefona ait bir de video yayınlandı. Aşağıdan izleyebilirsiniz.
Akıllı Telefonlar
Samsung giriş ve orta sınıf telefonlarına yeni işlemci: MediaTek 5G
Tayvanlı teknoloji üreticisi MediaTek, amiral modeller için ürettiği son teknoloji ürünü Dimensity 1000 5G yonga setini kısa süre önce tanıtmıştı. Şirket şimdi ise bütçe dostu işlemcisi MediaTek 5G ile Samsung’un giriş ve orta sınıf telefonlarında yer alacak gibi gözüküyor.
İlginizi çekebilir: AnTuTu kasım ayının en güçlü telefonlarını açıkladı!
MediaTek 5G işlemci hangi Samsung modellerinde yer alacak?
Görünüşe göre bu modellerin giriş seviyesi Galaxy M ve orta seviye Galaxy A serileri olduğunu söylemek mümkün. Son zamanların en büyük gelişmesi olarak nitelendirilen 5G teknolojisini her seviyede telefonda sunmayı amaçlayan Samsung, bütçe dostu bu işlemci ile piyasadaki sağlam yerini korumayı amaçlıyor. Tabii ki Samsung‘un akıllı telefon pazarındaki payı düşünülürse, bu işten MediaTek‘in de büyük bir pay elde etmesi pek muhtemel gözüküyor.
Şu an için netlik kazanılmış bir durum yok. Fakat her iki şirket de pazarlığa devam ediyorlar. Tüm bu gelişmeler düşünüldüğünde, 2020 yılı telefon üretici ve kullanıcı kitleleri için 5G yılı olacak gibi gözüküyor diyebiliriz.
Akıllı Telefonlar
Asus ROG Phone 2, Avrupa’da iki yeni versiyonla satışa sunuldu
Asus ROG Phone 2, şu anda tartışmasız piyasadaki en iyi akıllı telefonlarından birisi. Telefon, 120Hz ekran yenileme hızı, Snapdragon 855 Plus yonga seti ve UFS 3.0 depolama gibi en yeni ve en mükemmel bileşenleri bir araya getirmeyi başarıyor. Şimdiye dek cihaz, Avrupa genelinde sadece 12 GB RAM/512 GB depolama versiyonlarıyla satışa sunulmuştu. Ancak Asus aldığı karar ile telefona iki yeni versiyon daha ekleyerek Avrupa’da satışa çıkardı.
İlginizi çekebilir: Akıllı telefonlarımızın bataryası neden çabuk tükeniyor?
Asus bu versiyonları STRIX ve Ultimate Edition olarak adlandırdı. Buradaki temel ana farktan bahsedersek; STRIX Edition 8 GB RAM/128 GB depolama seçenekleri sunarken, Ultimate Edition ise 12 GB RAM/1 TB depolama ile karşımıza çıkıyor.
Ayrıca Ultimate Edition, 802.11ad/60 GHZ Wi-fi ve 4G LTE (Cat 20) desteği ile gelirken, STRIX Edition ise 802.11ac Wi-fi ve 4G LTE (Cat 16) desteği almış durumda. Standart modellerde telefonun arka yüzeyinde parlak bir kaplama bulunuyordu. Fakat Ultimate Edition ile kullanıcılar artık arka yüzeyde şık ve mat yeni bir kaplama ile karşılaşacaklar.
Telefonda 6000 mAh değerinde bir batarya bulunuyor. Ayrıca 30W (Quick Charge 4.0) hızlı şarj desteğinin olduğunu da söyleyelim. Tüm üst sınıf özellikler böyle devasa bir batarya ile birleşince, modelin oyunseverler tarafından neden bir numaraya yerleştirildiğini anlamak pek de zor değil.
Bahse konu her iki versiyon da Asus’un kendi resmi mağazası aracılığı ile satışa sunuldu. Buna göre STRIX Edition 700 Euro, Ultimate Edition ise 1000 Euro ile raflarda yerini aldı. Asus ROG Phone 2, ülkemizde maalesef resmi olarak satışta bulunmuyor. Kullanıcıların yurt dışından satın aldıkları telefonu ülkemizde kullanabilmeleri için pasaportlarına kayıt ettirip, cep telefonu harcını ödemesi ve IMEI numarası kaydını yaptırması gerekiyor. Bu kayıt işlemi ülkemizde 2019 yılı için 1500 TL olarak belirlenmişti. Bu ücretin 2020 yılında yüzde 23’lük bir zam alarak 1838 TL olması bekleniyor.
Akıllı Telefonlar
Sony Xperia 3 Geekbench testinde görüldü!
Sony Xperia 3 modelinin pek çok teknik özelliği, Geekbench testi sonuçlarıyla ortaya çıktı. Telefonda Snapdragon 865 işlemcisinin kullanılması bekleniyor.
İlginizi çekebilir: Huawei’den müjde: HarmonyOS’lu akıllı telefon 2020’de geliyor!
Sony Xperia 3 Geekbench sonuçları
Son yıllarda akıllı telefon pazarında aradığını bulamayan Sony‘nin 2020‘de tanıtacağı yeni amiral gemisi telefonu Xperia 3‘ün Geekbench testi sonucu belli oldu. Telefon, tek çekirdekte 4261, çoklu çekirdekte ise 13422 puanlarını almayı başardı. Telefonun gücünü, testte ”Kona” kod adıyla anılan Snapdragon 865 işlemcisinden aldığı tahmin ediliyor. Qualcomm yeni nesil üst seviye işlemcisini geçtiğimiz günlerde tanıtmıştı.
12 GB RAM‘li telefon, güncel Android 10 işletim sistemini kullanacak. Ayrıca cihazın 5G modemli bir versiyonu da tanıtılacak. Xperia 3 iddialı kamera donanımıyla rakiplerini kıskandıracak gibi gözüküyor. Telefonun arkasında altılı kamera kurulumuna (20 MP (F 2.4), 48 MP (F 1.2/F 2.4), 16 MP (F 2.4), 8 MP (F 2.4), 12 MP (F 1.2/2.4) ve 0,5 MP ToF kamerası) yer verilmesi bekleniyor. Kameraların fonksiyonları ise henüz belli değil.