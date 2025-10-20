Suzuki Jimny yeniden sahnede! Peki bu kez neler değişti? 2018’den bu yana arazi tutkunlarının gözdesi olan bu kompakt efsane, yedi yılın ardından taze bir dokunuşla karşımıza çıktı. Ancak merak edilen soru şu: Suzuki Jimny bu güncellemede gerçekten evrim mi geçirdi, yoksa sadece detaylarda mı yenilendi?

2026 Suzuki Jimny özellikleri neler?

Yeni Suzuki Jimny, tasarım açısından büyük bir değişim geçirmemiş olsa da iç mekanda önemli yeniliklerle donatıldı. Markanın karakteristik kutu formu aynen korunmuş, yani o ikonik Jimny silueti hâlâ yerinde. Ancak kokpit artık daha modern bir yüzle karşımıza çıkıyor. Gösterge paneline entegre edilen 4.2 inçlik ekran sürücülere dijital veriler sunarken, opsiyonel olarak sunulan 9 inçlik multimedya ekranı da dikkat çekici.

Üstelik güvenlik tarafında da ciddi bir adım atılmış durumda. Üç kapılı Suzuki Jimny artık beş kapılı versiyonla aynı seviyede koruma sunuyor. Standart donanımda şerit takip uyarısı, otomatik uzun far, trafik işareti algılama sistemi ve siber güvenlik geliştirmeleri yer alıyor. Bununla birlikte, Çift Sensörlü Fren Destek II sistemi, ani tehlikelerde sürücüye otomatik frenleme desteği sağlıyor.

Motor tarafında köklü bir değişim yok. Kei versiyonu hâlâ 63 beygirlik 658 cc’lik üç silindirli turbo motora sahipken, global pazarlara sunulan Jimny Sierra 1.5 litrelik atmosferik dört silindirli motorla 103 beygir güç üretiyor. Her iki versiyon da 5 ileri manuel ya da 4 ileri otomatik şanzımanla alınabiliyor. Yarı zamanlı dört tekerlekten çekiş sistemi ise efsaneleşmiş arazi kabiliyetini koruyor.

İlginizi Çekebilir: Türkiye’deki toplam otomobil sayısı ne kadar? (Ekim 2025)

2026 Suzuki Jimny fiyatı ne kadar?

2026 Suzuki Jimny Japonya’da ön siparişe açılmış durumda ve fiyatlar önceki modele göre yaklaşık 1.000–2.000 dolar arasında artış gösteriyor. Standart versiyonun fiyatı 12.800 ile 14.400 dolar arasında değişirken, Jimny Sierra 15.200–15.900 dolar aralığında fiyatlandırılmış. 9 inçlik multimedya ekranı tercih edenler ise yaklaşık 860 dolar ekstra ödeme yapıyor.

Yenilenen modelin önümüzdeki aylarda uluslararası pazarlarda, dolayısıyla Türkiye’de de satışa sunulması sürpriz olmaz.. Türkiye pazarında vergiler eklendiğinde Jimny’nin kompakt SUV sınıfında yine yüksek talep görmesi sürpriz olmayacak. Çünkü hem şehir içinde pratik hem de doğada bir macera aracı olma kimliğini koruyor.

Peki siz ne düşünüyorsunuz? Bu yenilenmiş versiyon sizce beklentileri karşılıyor mu, yoksa daha köklü bir değişim mi gerekiyordu? Görüşlerinizi bizimle paylaşın ve otomotiv dünyasındaki en yeni gelişmeler için bizi takip etmeyi unutmayın!