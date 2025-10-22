Volkswagen Polo Türkiye pazarından çekilebilir mi? Otomobil sektöründe yaşanan son gelişmeler, bu soruyu yeniden gündeme taşıdı. Volkswagen Polo uzun yıllardır Türkiye’nin en çok tercih edilen kompakt modellerinden biri olarak biliniyor. Ancak son dönemde artan maliyetler ve yeni düzenlemeler, modelin ülkemizdeki satış stratejisini etkileyebilir.

Volkswagen Polo Türkiye’den çekilebilir! Peki neden?

Volkswagen Polo hakkında son açıklama, Doğuş Otomotiv CEO’su Ali Bilaloğlu tarafından yapıldı. CNBC-e’de yayınlanan Oto Ekonomi programında konuşan Bilaloğlu, Volkswagen markasının Türkiye’deki fiyat politikalarına değinerek, Polo modelinin mevcut koşullarda ekonomik olarak zorlandığını belirtti. Özellikle ithal araçlar için geçerli olan yeni gümrük düzenlemeleri ve nakliye maliyetleri, modelin satış fiyatını doğrudan etkiliyor.

Bilaloğlu, “Araç fiyatları belirlenirken yalnızca vergiler değil, taşıma ve diğer operasyonel giderler de hesaba katılıyor” diyerek sürecin çok yönlü olduğunu vurguladı. Bu durum, Volkswagen Polo fiyatını Türkiye’deki diğer Volkswagen modellerine yaklaştırıyor. Dolayısıyla, markanın Türkiye pazarında Polo için yeni bir strateji belirlemesi bekleniyor.

Yeni vergi düzenlemesi, özellikle belirli bölgelerden ithal edilen araçlarda fiyat artışına neden oldu. Polo da Güney Afrika’dan tedarik edildiği için bu uygulamadan doğrudan etkileniyor. Artan maliyetler nedeniyle, modelin Türkiye’ye getirilmesi her geçen gün daha zor hale geliyor. Doğuş Otomotiv, Volkswagen ile fiyat dengesini korumak adına görüşmelerini sürdürüyor.

Otomotiv sektöründe benzer zorluklar yaşayan diğer markalar da, ithalat maliyetlerini düşürmek veya yerli üretime yönelmek için alternatif planlar üzerinde çalışıyor. Volkswagen Polo gibi kompakt modellerin geleceği, bu noktada uygulanacak stratejilere bağlı olacak. Türkiye’deki tüketiciler ise uygun fiyatlı ve yakıt tasarruflu modellerin piyasada kalmasını umuyor.

