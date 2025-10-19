Apple, kendi işlemci serisini her yıl daha güçlü hale getiriyor. MacBook’lar M4 ile önemli bir performans sıçraması yapmıştı, ancak Apple M5 bu çıtayı bir adım daha yukarı taşıyor. Peki bu iki çip arasında tam olarak ne fark var? İşte Apple M4 vs M5 karşılaştırmasında öne çıkan tüm detaylar.

Yapay zekâ gücünde büyük fark

M5’in en dikkat çekici yönü, yapay zekâ işlemlerinde gösterdiği hız. Apple, bu modelde “Neural Accelerator” adını verdiği yeni işlem birimlerini devreye alarak AI performansını neredeyse birkaç kat artırdı.

Artık metin üretimi, görüntü iyileştirme veya ses düzenleme gibi makine öğrenimi tabanlı işlemler çok daha kısa sürede tamamlanabiliyor.

M4’te bulunan 16 çekirdekli Neural Engine korunmuş olsa da M5 versiyonunda bu motorun işleme kapasitesi ciddi oranda artırılmış durumda. Özellikle yapay zekâ destekli uygulamalarda zaman kazancı gözle görülür bir fark yaratıyor. Apple’ın amacı burada sadece hızı artırmak değil; aynı zamanda AI görevlerinde enerji verimliliğini de geliştirmek.

Bellek hızı ve veri aktarımı

Yeni M5 çip, 153 GB/s bellek bant genişliğine sahip. M4’te bu değer 120 GB/s idi. Yani yaklaşık yüzde 28’lik bir artış söz konusu. Bu fark, özellikle büyük veriyle çalışan veya birden fazla uygulamayı aynı anda kullanan profesyonel kullanıcılar için önem taşıyor.

Basitçe anlatmak gerekirse, M5 çok daha fazla veriyi aynı anda taşıyabiliyor. Bu da video düzenleme, 3D modelleme ve yüksek çözünürlüklü render işlemlerinde daha akıcı bir deneyim anlamına geliyor.

GPU performansı arttı

Apple, M5 ile birlikte grafik tarafında da ciddi bir güncelleme yaptı. Yeni GPU yapısı, M4’e kıyasla %45’e kadar daha yüksek grafik performansı sunuyor. Bunun arkasındaki en önemli fark, 3. nesil ışın izleme (ray tracing) motoru.

Bu sayede oyunlardaki ışık, gölge ve yansıma efektleri artık daha gerçekçi şekilde hesaplanabiliyor. Apple ayrıca grafik işlem birimini yapay zekâ hızlandırıcılarıyla entegre hale getirdi. Yani GPU artık sadece oyun ve render işlemlerinde değil, AI destekli grafik üretiminde de aktif rol oynayabiliyor.

CPU gücünde ne fark var?

Her iki çipte de 10 çekirdekli CPU tasarımı korunuyor: 4 performans çekirdeği ve 6 verimlilik çekirdeği. Ancak M5’in çekirdekleri daha yüksek frekansta çalışıyor ve çoklu iş parçacığı performansında yaklaşık %15’lik bir artış söz konusu.

Bu fark özellikle çoklu işlem yapan kullanıcılar için hissediliyor. Örneğin aynı anda video işleme, dosya sıkıştırma ve internet tarayıcısı çalıştırmak gibi durumlarda M5 daha kararlı ve hızlı tepki veriyor.

Apple, bu yeni nesil çekirdekleri için “dünyanın en hızlı performans çekirdeği” ifadesini kullanıyor.

Enerji verimliliği ve üretim süreci

M5 çipi, TSMC’nin üçüncü nesil 3nm üretim teknolojisi ile üretiliyor. Bu, önceki modelin ikinci nesil 3nm sürecine göre daha gelişmiş bir yöntem. Daha küçük transistör yapısı sayesinde hem daha düşük güç tüketimi hem de daha az ısı üretimi sağlanıyor.

Sonuç olarak MacBook gibi taşınabilir cihazlarda pil süresi uzarken, uzun süreli yüksek yük altında bile performans düşüşü yaşanmıyor. Bu da M5’in profesyonel kullanımda daha dayanıklı bir çip olmasını sağlıyor.

Yeni depolama seçenekleri

M5’in donanım tarafındaki yeniliklerinden biri de genişletilmiş depolama kapasitesi. Apple artık 14 inç MacBook Pro modellerinde 4 TB’a kadar SSD seçeneği sunuyor. Önceki M4 tabanlı cihazlarda maksimum kapasite 2 TB ile sınırlıydı. Bu fark, özellikle video prodüksiyon gibi yüksek depolama gerektiren işler için oldukça önemli.

M4 MacBook’tan M5 MacBook’a geçilir mi?

Apple M5, özellikle yapay zekâ, grafik işleme ve veri aktarım hızında M4’e göre belirgin bir üstünlük sunuyor.

M4 hâlâ günlük kullanım için fazlasıyla yeterli, ancak üretkenlik uygulamaları, 3D tasarım, video düzenleme ya da AI destekli içerik üretimiyle ilgilenen kullanıcılar için M5 çok daha uzun ömürlü bir yatırım.

Fakat yine de, ben M3 MacBook Pro kullanıcısı olarak, M4 ile M3 arasında çok daha fazla fark olduğunu düşünüyorum. Eğer M3 veya öncesi bir MacBook Pro kullanıyorsanız, M5 işlemciye geçmeyi düşünebilirsiniz. Fakat M4 işlemcili bir cihaza sahipseniz M5 işlemcili cihazlara geçmeniz pek de mantıklı olmayacaktır.