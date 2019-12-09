Asus ROG Phone 2, Avrupa’da iki yeni versiyonla satışa sunuldu

Asus ROG Phone 2, şu anda tartışmasız piyasadaki en iyi akıllı telefonlarından birisi. Telefon, 120Hz ekran yenileme hızı, Snapdragon 855 Plus yonga seti ve UFS 3.0 depolama gibi en yeni ve en mükemmel bileşenleri bir araya getirmeyi başarıyor. Şimdiye dek cihaz, Avrupa genelinde sadece 12 GB RAM/512 GB depolama versiyonlarıyla satışa sunulmuştu. Ancak Asus aldığı karar ile telefona iki yeni versiyon daha ekleyerek Avrupa’da satışa çıkardı.

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Asus bu versiyonları STRIX ve Ultimate Edition olarak adlandırdı. Buradaki temel ana farktan bahsedersek; STRIX Edition 8 GB RAM/128 GB depolama seçenekleri sunarken, Ultimate Edition ise 12 GB RAM/1 TB depolama ile karşımıza çıkıyor.

Ayrıca Ultimate Edition, 802.11ad/60 GHZ Wi-fi ve 4G LTE (Cat 20) desteği ile gelirken, STRIX Edition ise 802.11ac Wi-fi ve 4G LTE (Cat 16) desteği almış durumda. Standart modellerde telefonun arka yüzeyinde parlak bir kaplama bulunuyordu. Fakat Ultimate Edition ile kullanıcılar artık arka yüzeyde şık ve mat yeni bir kaplama ile karşılaşacaklar.

Telefonda 6000 mAh değerinde bir batarya bulunuyor. Ayrıca 30W (Quick Charge 4.0) hızlı şarj desteğinin olduğunu da söyleyelim. Tüm üst sınıf özellikler böyle devasa bir batarya ile birleşince, modelin oyunseverler tarafından neden bir numaraya yerleştirildiğini anlamak pek de zor değil.

Bahse konu her iki versiyon da Asus’un kendi resmi mağazası aracılığı ile satışa sunuldu. Buna göre STRIX Edition 700 Euro, Ultimate Edition ise 1000 Euro ile raflarda yerini aldı. Asus ROG Phone 2, ülkemizde maalesef resmi olarak satışta bulunmuyor. Kullanıcıların yurt dışından satın aldıkları telefonu ülkemizde kullanabilmeleri için pasaportlarına kayıt ettirip, cep telefonu harcını ödemesi ve IMEI numarası kaydını yaptırması gerekiyor. Bu kayıt işlemi ülkemizde 2019 yılı için 1500 TL olarak belirlenmişti. Bu ücretin 2020 yılında yüzde 23’lük bir zam alarak 1838 TL olması bekleniyor.