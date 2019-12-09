Akıllı Telefonlar
Asus ROG Phone 2, Avrupa’da iki yeni versiyonla satışa sunuldu
Asus ROG Phone 2, şu anda tartışmasız piyasadaki en iyi akıllı telefonlarından birisi. Telefon, 120Hz ekran yenileme hızı, Snapdragon 855 Plus yonga seti ve UFS 3.0 depolama gibi en yeni ve en mükemmel bileşenleri bir araya getirmeyi başarıyor. Şimdiye dek cihaz, Avrupa genelinde sadece 12 GB RAM/512 GB depolama versiyonlarıyla satışa sunulmuştu. Ancak Asus aldığı karar ile telefona iki yeni versiyon daha ekleyerek Avrupa’da satışa çıkardı.
İlginizi çekebilir: Akıllı telefonlarımızın bataryası neden çabuk tükeniyor?
Asus bu versiyonları STRIX ve Ultimate Edition olarak adlandırdı. Buradaki temel ana farktan bahsedersek; STRIX Edition 8 GB RAM/128 GB depolama seçenekleri sunarken, Ultimate Edition ise 12 GB RAM/1 TB depolama ile karşımıza çıkıyor.
Ayrıca Ultimate Edition, 802.11ad/60 GHZ Wi-fi ve 4G LTE (Cat 20) desteği ile gelirken, STRIX Edition ise 802.11ac Wi-fi ve 4G LTE (Cat 16) desteği almış durumda. Standart modellerde telefonun arka yüzeyinde parlak bir kaplama bulunuyordu. Fakat Ultimate Edition ile kullanıcılar artık arka yüzeyde şık ve mat yeni bir kaplama ile karşılaşacaklar.
Telefonda 6000 mAh değerinde bir batarya bulunuyor. Ayrıca 30W (Quick Charge 4.0) hızlı şarj desteğinin olduğunu da söyleyelim. Tüm üst sınıf özellikler böyle devasa bir batarya ile birleşince, modelin oyunseverler tarafından neden bir numaraya yerleştirildiğini anlamak pek de zor değil.
Bahse konu her iki versiyon da Asus’un kendi resmi mağazası aracılığı ile satışa sunuldu. Buna göre STRIX Edition 700 Euro, Ultimate Edition ise 1000 Euro ile raflarda yerini aldı. Asus ROG Phone 2, ülkemizde maalesef resmi olarak satışta bulunmuyor. Kullanıcıların yurt dışından satın aldıkları telefonu ülkemizde kullanabilmeleri için pasaportlarına kayıt ettirip, cep telefonu harcını ödemesi ve IMEI numarası kaydını yaptırması gerekiyor. Bu kayıt işlemi ülkemizde 2019 yılı için 1500 TL olarak belirlenmişti. Bu ücretin 2020 yılında yüzde 23’lük bir zam alarak 1838 TL olması bekleniyor.
Akıllı Telefonlar
Sony Xperia 3 Geekbench testinde görüldü!
Sony Xperia 3 modelinin pek çok teknik özelliği, Geekbench testi sonuçlarıyla ortaya çıktı. Telefonda Snapdragon 865 işlemcisinin kullanılması bekleniyor.
İlginizi çekebilir: Huawei’den müjde: HarmonyOS’lu akıllı telefon 2020’de geliyor!
Sony Xperia 3 Geekbench sonuçları
Son yıllarda akıllı telefon pazarında aradığını bulamayan Sony‘nin 2020‘de tanıtacağı yeni amiral gemisi telefonu Xperia 3‘ün Geekbench testi sonucu belli oldu. Telefon, tek çekirdekte 4261, çoklu çekirdekte ise 13422 puanlarını almayı başardı. Telefonun gücünü, testte ”Kona” kod adıyla anılan Snapdragon 865 işlemcisinden aldığı tahmin ediliyor. Qualcomm yeni nesil üst seviye işlemcisini geçtiğimiz günlerde tanıtmıştı.
12 GB RAM‘li telefon, güncel Android 10 işletim sistemini kullanacak. Ayrıca cihazın 5G modemli bir versiyonu da tanıtılacak. Xperia 3 iddialı kamera donanımıyla rakiplerini kıskandıracak gibi gözüküyor. Telefonun arkasında altılı kamera kurulumuna (20 MP (F 2.4), 48 MP (F 1.2/F 2.4), 16 MP (F 2.4), 8 MP (F 2.4), 12 MP (F 1.2/2.4) ve 0,5 MP ToF kamerası) yer verilmesi bekleniyor. Kameraların fonksiyonları ise henüz belli değil.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy S11+, 108 MP kamerayla gelebilir!
Samsung Galaxy S11+ modelinde şirketin 108 MP çözünürlüğünde yeni nesil kamera sensörü ISOCELL Bright HMX‘e yer verilebilir.
İlginizi çekebilir: Huawei’den müjde: HarmonyOS’lu akıllı telefon 2020’de geliyor!
Samsung Galaxy S11+ kamerası
Yeni yılın ilk aylarında tanıtılacak olan Galaxy S11 ailesi hakkında yeni sızıntılar gelmeye devam ediyor. Son olarak isabetli sızıntılarıyla tanınan Twitter hesabı Ice Universe, Galaxy S11 Plus modelinin ana kamerasının teknik özelliklerini sızdırdı.
Paylaşıma göre akıllı telefonda Samsung‘un 1/1.3 inç boyutundaki ve 108 MP çözünürlüğünde yeni nesil kamera sensörü ISOCELL Bright HMX kullanılacak. İlk olarak Xiaomi’nin Xiaomi Mi Note 10 modellerinde kullanılan sensörün kullanıldığı ilk Samsung telefonlarının S11 ailesi olması bekleniyor.
Akıllı Telefonlar
Oppo Reno 10x Zoom DxOMark sonucu belli oldu!
Çinli teknoloji devi Oppo, en çok ilgi gören modellerinden biri olan Reno 10x Zoom modelinin DxOMark puanı belli oldu.
İlginizi çekebilir: Tesla Cybertruck, dizüstü bilgisayarlara ilham veriyor
Uzun zaman önce lanse edilen ve Türkiye’de de satılan OPPO Reno 10x Zoom, firmanın kamera konusunda hazırladığı en iddialı modeller arasında yer alıyor. Cihazın kamera performansı için geçte olsa DxOMark yetkilileri tarafından test edildi.
Telefonun öne çıkan zoom özelliği, arkasında yer alan 13 megapiksel F3.0 periskop kamerasıyla tam 10 kat hibrit yakınlaştırma yapabilmesi. Telefon, dijital olarak ise tam 60 kat yakınlaştırma seviyesine çıkış yapabiliyor.
Reno 10x Zoom modeli, 48 Megapiksel ana kamerası, 8 Megapiksel ultra geniş açılı kamerası ve 10 kat hibrit yakınlaştırma yapabilen 13 Megapiksellik periskop kamerasıyla testten, 116 puan almayı başardı.
Testte arka kamera performansından 116 puan almayı başaran model, kendisi ile aynı puanı almış olduğu puan ile Huawei P30 Pro modelinin hemen gerisinde kalıyor. Kendisi ile aynı puanı alan Samsung Galaxy S10 5G modelinin önünde yerini aldı. Cihaz aldığı bu puan ile listenin 7. sırasında kendine yer buluyor.
Oppo Reno 10x Zoom modellinin özellikleri
- Snapdragon 855 işlemci, Adreno 640 GPU
- 6,6 inç (2340×1080 piksel) Full HD+ AMOLED ekran
- Android 9.0 Pie işletim sistemi + ColorOS 6
- 48 MP f/1,7 + 13 MP f/3,0 + 8 MP f/2,2 arka kamera
- 16MP f/2,0 ön kamera
- Ekrana gömülü parmak izi okuyucu
- Bluetooth 5
- 4.065 mAh batarya