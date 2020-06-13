Akıllı Telefonlar
OPPO Reno3 mü, OPPO Reno3 Pro mu? Hangisi kime göre?
OPPO Reno3 ailesi geçtiğimiz ay ülkemizde satışa sunuldu. Biz de sizlere Reno 3 ve Reno 3 Pro’nun ne farklar sunduğunu aktarmak istedik.
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Reno 3 şu anda Türkiye’de 256 GB’lık versiyonu 6.599TL. Reno 3 ise 3999 TL, 128 GB depolama alanına sahip versiyonu. Neden aynı depolama birimini kullanan cihazlarla fiyatları kıyaslamıyoruz. Çünkü 128 GB’lık versiyonu Reno 3’ün yok.
Ben Oppo Reno3 ve 3 Pro cihazını yaklaşık 1 haftadır kullanıyorum. Yorumları aynı zamanda kullanıcısı olarak gerçekleştiriyorum. Türkiye’de satılan Reno 3 Pro modeli aslında 5G versiyonu yani içerisinde Mediatek bir işlemci yerine Snapdragon bir işlemci kullanılıyor.
Oppo Reno3 ve Reno3 Pro ekran panelindeki farklılıklar
İki cihazda da aynı ekran paneli kullanılmış. İki telefonda da AMOLED panel görüyoruz. Ekrandan kesinlikle sizi kuşkuya düşürmesin. Gerçekten renk doğruluğu açısından piyasa üzerinde başarılı bulduğum modellerden her ikisi de. Batarya kapasitelerimiz aynı. 4035 mAh batarya kapasitesiyle kutudan çıkıyorlar.
Hızlı şarj teknolojisinde ne gibi farklılıklar var?
Her iki cihazda da firmanın kendi tasarladığı VOOC teknolojisini kullanan 30W hızlı şarj desteğimiz var. Fakat Reno 3 VOOC 3.0 kullanıyor. Reno 3 Pro VOOC 4.0 kullanıyor. Ne farkı var. VOOC 4.0 20 dakikada telefonu %50 dolum sağlarken, VOOC 3.0 30 dakikada aynı rakama ulaşabiliyor. Tasarımsal açıdan her iki cihaz da birbirlerine çok benziyorlar. Reno 3 Pro’da arka tasarım cam ve çerçeveler metal iken Reno 3’de tüm tasarım çizgileri plastikten imhal edilmiş. Aradaki fiyat farkı düşünüldüğünde anormal bir durum gözükmüyor. Elbette firmalar daha uygun fiyatlı çözümler yakalamak için böyle kısıntılara gidebilirler. Reno 3’te 6.4 inçlik bir ekranımız var, Reno 3 Pro’da kenarları kavisli 6.5 inçlik bir ekranımız var.
Reno 3 serisi, hemen hemen aynı ağırlıklar sunabiliyor. Reno 3 170, Reno 3 171 gram. Hissiyat açısından çok hafif bir cihaz, sektörde son zamanlarda çıkan telefonlara göre. Ekran tazeleme hızlarımız, Reno3’te standart olarak bildiğimiz 60Hz, Reno 3 Pro’da 90Hz’e çıkarılmış. Çoğu kullanıcı, tazeleme hızlarını önemli görmez. Şahsi kullanımlarımdan yola çıkarak, göze daha hoş yapan daha akıcı bir deneyim için 90Hz’in tercih edilmesini tavsiye ederim. Keza ofiste 90Hz kullanan insanlar da genelde 60Hz’e geri döndüklerinde daha yavaş bir hissiyat yaşadılar. Ekran deneyimi açısından.
OPPO Reno3 ve Reno3 Pro işlemci farkları
İşlemcileri karşılaştırırsak, küçük kardeşte MediaTek Helio P90 var. Abisinde Snapdragon 765G var. MediaTek’in performansı senelerdir bir tartışma konusu. Kullanıcılar geçmişte verilmeyen güvenden ötürü MediaTek’in kullanıldığı telefonlara daha çekimser yaklaşıyorlar. Eskisi gibi Mediatek’in işlemcileri kötü bir performans sunmuyorlar. Orta segmenti domine eden bir firma olmaya çalışıyor Mediatek. Bu yüzden piyasa içerisindeki ortaklıklarını arttırıyor gün geçtikçe. 765G ise Snapdragon 845’e daha yakın bir deneyim sunuyor. Orta üst segment bir işlemci olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. 730G ile grafik saat hızları hariç çok daha iyi. Tüm skorlarda daha yüksek performans yakalıyor.
Kamera kanadına geldiğimizde ise kardeş cihazlarımızın her biri için aynı çözünürlük değerleri var. Sırasıyla 48 MP geniş açılı ana kamera, 13 MP telefoto, 8 MP ultra-geniş açı, 2 MP’de b/w denen siyah beyaz filtremiz var. Ses özelliklerinde kısıntıya gitmeleri gerçekten beni üzdü. Çünkü dediğim gibi ben Reno 3 kullanıyorum ve hoparlörünü çok beğeniyorum. Dış ortamda çok güçlü ses sağlayabiliyor. Ama Reno 3 Pro’ya geçtiğimde duyduğuma inanamadım. Hem ses çok canlı, 3 boyutlu derinlik efektini sağlayabiliyor. Dolby Atmos’la birlikte bu etki profesyonel ses çözümleriyle desteklenmiş oluyor.
Özetle aslında Pro model, daha gelişmiş unsurlarla geliyor. Baz modelde ise fiyat dolayısıyla bazı özelliklerden feragat ediliyor. Daha iyi bir ekran deneyimi, daha iyi bir ses deneyimi, daha iyi bir kamera için Reno3 Pro’yu tercih edebilirsiniz.
Akıllı Telefonlar
Realme X50 Pro 5G, Temmuz ayında Android 11 Betası’na katılacak!
Dün Google tarafından yayınlanan Android 11 Betası, OnePlus, Xiaomi ve Oppo tarafından onaylandı. Bugün ise Realme, Android 11 Betası‘na katılacağını açıkladı. Şirket, geçtiğimiz Mart ayında piyasaya çıkan X50 Pro 5G için Android 11 Betası‘nın Temmuz ayında geleceğini duyurdu.
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Realme X50 Pro 5G, Android 11 Betası ile hangi özelliklere sahip olacak?
Realme X50 Pro 5G, şu anda Android 10 tabanlı Realme UI kullanıyor. Cihaz, Android 11 Beta sürümü ile kayan bildirimler, tek seferlik izin ayarları ve hızlı paylaşım gibi özelliklere sahip olacak. Hızlı paylaşım özelliği en çok dikkat çeken konulardan biri olacak. İki Android cihazın dosya ve içerik aktarımında kullanıcıları oldukça memnun edecek bir özellik olarak karşımıza çıkacak.
Realme’nin yeni amiral gemisi hangi teknik özelliklere sahip?
X50 Pro 5G, Snapdragon 865 SoC‘den gücünü alıyor. Cihazda 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanı bulunuyor. Telefon, 6.44 inçlik FHD+ çözünürlüklü Super AMOLED bir ekrana sahip. Ön tarafta 32 MP + 8 MP çözünürlüklü iki selfie kamerası mevcut. Arka tarafta ise 64 MP + 12 MP + 8 MP + 2 MP olmak üzere dörtlü kamera kurulumu bulunmakta. X50 Pro 5G, ekran altı parmak izi okuyucusuna ve USB-C bağlantı noktası üzerinden şarj desteğine sahip. Cihaz 65W hızlı şarj destekli 4.200 mAh pil içeriyor.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy M31s, Geekbench üzerinde görüntülendi!
Samsung firmasının yeni orta seviye cihazı Galaxy M31s, Geekbench üzerinde görüntülendi. Cihazın bazı teknik özellikleri de ortaya çıkmış oldu.
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Galaxy M31s, 6 GB RAM ve Exynos 9611 ile geliyor!
Samsung firmasının orta seviye serisi olarak karşımıza çıkan M ailesi, yeni üyesi ile piyasaya çıkmaya hazırlanıyor. Galaxy M31s ismi ile karşımıza çıkan yeni cihaz, Geekbench üzerinde görüntülendi. Orta seviyede iyi bir alternatif oluşturmayı planlayan cihaz, çoklu çekirdek testinde 1,256 puan alırken, tekli çekirdek performansında ise 347 puan ile bizleri karşılıyor. SM-M317F model ismi ile teste giren cihaz, 6 GB RAM ile bizleri karşılamakta. Ayrıca cihazın gücünü Exynos 9611 işlemcisinden alacağı da test sonuçlarında görüntülenen liste üzerinden belli oldu.
Kesinleşen diğer özellikler ise cihazın 6000 mAh değerinde bataryaya sahip olması. Her Samsung cihazında olduğu gibi AMOLED ekran ile bizleri karşılayacak cihazın tahminlere göre dört adet arka kamerası olacak. Ana kameranın 64 MP değerinde olması beklenir iken diğer kameralar hakkında henüz yeterli bilgiye ulaşılamadı. Cihazın hafıza kısmında ise 6 GB RAM seçeneğinin yanında 128 GB değerinde dahili depolama alanı ile gelmesi bekleniyor. Tasarım konusunda ise cihazın, Galaxy M31 cihazından pek de farklı olmaması bekleniyor. Covid-19 nedeniyle üretim konusunda sıkıntı yaşaması düşünülen Samsung, haziran veya temmuz ayları arasında cihazı tanıtacak gibi gözüküyor. Ancak bu bilgiler şu an için sadece dedikodudan ibaret.
Akıllı Telefonlar
OnePlus 8 ve 8 Pro, Android 11 Beta sürümüne dahil edildi!
Hem Oppo hem de Xiaomi, bazı cihazlarını yakında Android 11’in Beta sürümüne dahil edeceğini açıklamıştı. OnePlus ise daha erken davrandı. OnePlus 8 ve 8 Pro telefonları şu an Android 11 Beta sürümünü indirebilir hale geldi. OnePlus‘a göre bu, geliştirici izleme programı dahilindeki ilk Android 11 Betası olacak.
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OnePlus 8 ve 8 Pro cihazlarında Android 11 Betası hangi sorunlara sahip?
Google önceki geliştirici sürümlerinin üzerine dün, Android 11 Beta‘yı resmi olarak piyasaya sürdü. Beta‘nın öncelikle Pixel telefonlara geleceğini duyurdu. OnePlus ise bugün resmi olarak belirtilen cihazlara Android 11 Betası vereceğini duyurdu. Fakat bu Beta sürüm OnePlus için bazı sorunlara sahip. Bunlardan başlıcaları yüz kilidinin kullanılamaması, Google Asistan’ın çalışmaması, görüntülü görüşmede karşı tarafın hareketsiz gözükmesi olarak sıralanıyor. Ayrıca kullanıcı arayüzünde de belli aksaklıklar bulunuyor.
Bu hataların yanı sıra sistem kararlılığında bazı sorunlar bulunuyor ve bazı uygulamalardaki veriler silinebiliyor. Buradan çıkan sonuç bu sürümün OnePlus telefonlar için henüz günlük kullanıma uygun olmadığı yönünde. Google Pixel telefonlarda ise Android 11 Beta sürümü daha stabil ve sorunsuz çalışıyor. Bunları göz önünde bulundurarak bazı geliştiriciler ve teknoloji ile yakından ilgili olan kişiler bu sürümü kullanmak isteyecektir. Fakat günlük kullanıma uygun olmayan ve riskli bir sürüm yerine ilerideki güncellemeleri takip etmek daha yerinde bir karar olacaktır.