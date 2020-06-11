Xiaomi Mi Note 10 Lite modeli, nihayet ofisimize ulaştı. Bu videoda cihazın hem kutusunu açıyor hem de telefona bir ilk bakış atıyoruz. Bakalım ülkemizde son dönemin en çok konuşulan telefonu Xiaomi Mi 10 Lite bizlere neler sunuyor?

Xiaomi Mi Note 10 Lite kutusundan neler çıkıyor?

Kutu içeriğinden şeffaf bir kılıf, USB Type-C kablosu, 30W hızlı şarj adaptörü ve dökümanlar çıkıyor. Bir Xiaomi klasiği olarak kulaklık, kutu içeriğinde yer almıyor.

Telefonun özellikleri neler?

Telefonun bizdeki sürümü Glacial White yani beyaz olan modeli. Ancak pazarda mor ve siyah gibi farklı renk seçeneklerini de görebilmek mümkün. Önü ve arkası cam, yan çerçeveleri ise metal malzeme ile kaplı telefon, ön taraftan damla çentik tasarımını kullanıyor. Arka yüzeyine baktığımızda kameraların çıkıntı oluşturmuyor oluşu oldukça hoşumuza gitti.

6.47 inç boyutlu AMOLED panelli ekranda Full HD+ çözünürlük kullanılıyor. Ayrıca ekranda HDR10 desteği de bulunuyor. Gücünü Snapdragon 730G işlemcisinden alan telefonda 6 GB ve 8 GB RAM seçenekleriyle birlikte, 64 GB ve 128 GB depolama seçenekleri yer alıyor. Depolamanın da UFS 2.1 standartı kullandığını belirtelim. Kameraya geçtiğimizde modelde 64 MP ana kameranın yanı sıra, 8 MP geniş açı, 2 MP derinlik ve 5 MP makro kamerası bulunuyor. Ön tarafta ise 16 MP’lik bir selfie kamerası mevcut.

Son olarak 5260 mAh pil kapasitesi sunan Xiaomi Mi Note 10 Lite modelinde 30W’lık bir hızlı şarj desteği bulunuyor.