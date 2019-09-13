Oppo Reno Ace, 65W hızlı şarjla geliyor!

Oppo Reno Ace akıllı telefonu, Oppo‘nun başkan yardımcısı Brian Shen‘in Weibo’da yaptığı açıklamaya göre 65W hızlı şarj desteğiyle gelecek.

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Oppo Reno Ace hızlı şarjı

Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo‘nun merakla beklenen yeni telefonu Reno Ace hakkında haberler gelmeye devam ediyor. Bugün bu haberlere bir yenisi daha eklendi. Şirketin başkan yardımcısı Brian Shen, Weibo’da Reno Ace‘nin hızlı şarj desteği hakkında açıklamalar yaptı.

Shen, telefonda yeni nesil SuperVOOC şarj teknolojisinin kullanılacağını belirtti. Ayrıca yeni nesilde öncekinden farklı olarak 50W yerine 65W hızlı şarj desteği sunulacağını söyledi.

Ekimde tanıtılması beklenen telefonun, 90Hz tazeleme hızındaki bir ekrana ve 4,000 mAh‘lık büyükçe bir bataryaya sahip olacağı sızıntıları da ortaya çıkmıştı.