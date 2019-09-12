Xiaomi Mi 9T, gelecek ay Android 10’a kavuşacak!

Xiaomi Mi 9T modelinin gelecek ay Android 10 güncellemesini alacağı şirketin destek ekibinin bir kullanıcıya verdiği yanıtla ortaya çıktı.

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Xiaomi Mi 9T Android güncellemesi

Sonbaharın gelmesiyle beraber pek çok akıllı telefon üreticisi, cihazları için Android güncelleme takvimlerini hazırlamaya başladılar. Bu şirketlerden biri de son yıllarda büyük bir yükseliş trendi yakalayan Çinli teknoloji devi Xiaomi. Android 10 beta programında da yer alan üretici, güncelleme işinde elini çabuk tutmaya niyetli gibi gözüküyor.

Şirket genel güncelleme listesini henüz açıklamasa da yılın ses getiren cihazlarından olan Mi 9T namı diğer Redmi K20‘nin Android 10‘a ne zaman kavuşacağı belli oldu. Şirketin destek ekibinin bir kullanıcıya verdiği yanıta göre telefon, gelecek ay Android sürüm güncellemesini OTA yoluyla alacak.