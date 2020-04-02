Oppo Reno Ace 2 5G, 13 Nisan’da tanıtılacak!

Bugüne kadar hakkında pek çok sızıntı gerçekleşen Oppo Reno Ace 2 5G modelinin 13 Nisan tarihinde resmi tanıtımı yapılacak.

Oppo Ürün Müdürü Brian Shen, Weibo üzerinden yaptığı paylaşımda cihazın resmi tanıtım tarihinin 13 Nisan olduğunu açıkladı.

Oppo Reno Ace 2 5G modelinin bugüne kadar sızdırılan özelliklerine baktığımızda, serinin bir önceki modelinde de olduğu gibi 65 W gücünde hızlı şarjı desteklemesi bekleniyor. Cihazın arka tarafında dairesel bir kamera dizilimine yer vermesi ve ekranın sol üst kısmında bulunan delik içinde bir ön kameraya sahip olması da beklentiler arasında. Söylentilere göre cihaz, Oppo’nun piyasaya süreceği yeni kablosuz şarj cihazı ile 40 W gücünde kablosuz şarj teknolojisini destekleyecek.

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Modelin sahip olacağı tahmin edilen diğer özelliklere baktığımızda, 5G destekli X55 modeme sahip olması bekleniyor. Performans tarafında cihaz gücünü muhtemelen Snapdragon 865 platformundan alacak. Oppo’nun yeni akıllı telefonunun 6.5″ boyutunda FHD+ çözünürlüğüne sahip AMOLED türünde bir ekran ile gelmesi bekleniyor. Buna ek olarak cihaz ana kamerada 48 MP çözünürlüklü lensin olduğu dörtlü kamera kurulumuna sahip olacak gibi görünüyor. Cihazın 8 GB RAM ile 128 GB depolama kapasiteli ve 12 GB RAM ile 256 GB depolama kapasiteli versiyonlarının olacağı biliniyor. Lansman sırasında bunlara ek versiyonların da tanıtılabileceğini belirtelim.

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