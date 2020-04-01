Akıllı Telefonlar
Oppo Ace Infinity uzaktan kablosuz şarj ile gelecek!
Oppo’nun bugün itibarıyla paylaştığı video ile ortaya çıkan yeni akıllı telefonu Oppo Ace Infinity uzaktan kablosuz şarj olabilecek!
Son dönemlerde yenilikçi teknolojiler ile kullanıcıların karşısına çıkmasına alıştığımız Çin’li üretici Oppo, bu kez Oppo Ace Infinity modelinde sunacağı uzaktan kablosuz şarj ile karşımızda. Firmanın FreeVOOC adını verdiği teknoloji 10 m mesafe içinde 5 ile 10 W güç aralığında kablosuz şarj sağlayabilecek. Tanıtım videosu ile görücüye çıkan teknoloji oldukça heyecan verici.
Videoda da göründüğü gibi cihaz uzaktan kablosuz şarj işlemini bir verici ve cihazın yanında bulunan bir alıcı ve dönüştürücü ile sağlıyor. Oppo, söz konusu teknoloji için “Geleceğin kablosuz şarj teknolojisi” ifadelerine yer veriyor.
Akıllı Telefonlar
iPhone 9, 15 Nisan’da tanıtılabilir!
Apple’ın uygun fiyatlı iPhone olarak tanıtması beklenen iPhone 9 ile ilgili yeni sızıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde cihazın COVID-19 salgını nedeniyle iptal olabileceği haberleri gelmişti. Son olarak yapılan sızıntıya göre iPhone 9, 15 Nisan tarihinde tanıtılabilir.
Sızıntıları ile tanınan Jon Prosser, Twitter üzerinden yaptığı paylaşım ile iPhone 9’a ait olduğunu iddia ettiği bilgiler verdi. Jon Prosser yaptığı paylaşımda Apple’ın, iPhone 9 ile ilgili bir toplantı gerçekleştirdiği bilgisine yer verdi. Bu toplantıdan çıkan karar ise cihazın 15 Nisan tarihinde tanıtılması ve 22 Nisan’da piyasaya sürülmesi olmuş. Tabiki uluslararası bir pandemi yaşandığı düşünüldüğünde söz konusu tarihlerde değişiklikler olması hiç de şaşırtıcı olmaz. Apple’ın cihazın tanıtımı için internet üzerinden canlı yayınlanacak bir etkinlik yapması veya sadece basın bülteni ve reklam videoları ile cihazı tanıtması ihtimalleri üzerinde duruluyor.
iPhone 9 update 👀
Per an internal meeting yesterday, Apple is now preparing for an April release.
Tentative dates:
– Announcement on April 15
– Shipments on April 22
Keep in mind: we’re in the middle of a pandemic, and things could change.
Fingers crossed 🤞 pic.twitter.com/egz8UWXd9F
— Jon Prosser (@jon_prosser) March 31, 2020
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Daha ulaşılabilir akıllı telefonları ile rekabet etmek için piyasaya sürülecek olan iPhone 9’un, 349$ veya 399$ fiyat etiketine sahip olacağı tahmin ediliyor. Cihazın tasarımsal açıdan eski iPhone modelleri ile benzerlik göstermesi bekleniyor. Cihazın son olarak iPhone 8 serisinde bulunan kalın çerçevelere ve fiziksel parmak izi okuyucu Touch ID’ye sahip olması bekleniyor.
Salgın yaşadığımız şu günlerde tanıtım tarihinin şartlara göre değişebileceğini tekrar belirtelim. Haberimize konu olan cihaza ait bilgiler sızıntılara dayanmaktadır. Cihaz özellikleri ve fiyatının kesinleşmesi için tanıtım gününü beklememiz gerekiyor.
Akıllı Telefonlar
Huawei: “Ambargo işlerimizi olumsuz etkiledi!”
ABD Ticaret Bakanlığı’nın Huawei markasını kara listeye almasının üzerinden neredeyse 1 yıl geçti. Bu süreç içerisinde Android iş ortaklığını ve Google servislerini kaybeden marka, işlerinin olumsuz etkilendiğini kabul ediyor!
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Huawei, Avrupa’daki satış rakamlarından memnun değil!
Geride bıraktığımız yıl, elde edilen anlamında Huawei için kârlı bir dönem oldu. Yıllık gelirlerini 2018’e göre %19.1 oranında artıran marka, buna rağmen gelecekten emin olamıyor. Huawei Batı Avrupa müdürü Vincent Pang’a göre, Google servisleri olmadan Çin dışında satış yapmak zor bir durum olarak görünüyor. Google Mobile Servisleri’nden (GMS) yoksun şekilde piyasaya çıkan Mate 30 serisinin düşük kalan satış rakamları da bu düşüncenin oluşmasına katkı sağlamış olabilir.
Aradan 1 yıl geçmesine rağmen sorunun çözümü yolunda en ufak bir umut ışığı bile bulunmuyor. Pang’a göre ABD hükümeti, markanın konu ile ilgili bütün görüşme taleplerini reddediyor. Durum böyle olunca da markanın kendi ekosistemini oluşturmaktan başka çaresi kalmıyor. Ayrıca Huawei Mobil Servisleri (HMS) tarafında işlerin iyi gittiği bilgileri gelse de, bu çözümün kısa vadede Android’i yakalaması zor görünüyor.
Android lisansının etkilediği mobil birim dışında ise sorunun daha büyük olduğu gözlerden kaçmıyor. Örnek vermek gerekirse, marka sunucu gibi kurumsal ürünler için kullandığı Intel işlemcileri tedarik edemiyor. Bundan dolayı kurumsal pazardaki satış rakamlarının da tıpkı akıllı telefonlar gibi olumsuz yönde etkilendiği belirtiliyor. Öte yandan şirketin en büyük gelir kalemlerinden şebeke çözümlerinde ise üretim sürecini etkileyecek kadar ciddi bir sorun bulunmuyor.
Akıllı Telefonlar
Astro Slide 5G Transformer yenilikçi tasarımıyla ortaya çıktı!
Astro Slide 5G Transformer oldukça yenilikçi bir tasarım ile ortaya çıktı. Akıllı telefonların donanım şeklinde klavye sunduğunu uzun zamandır göremiyorduk. Ortaya değişik bir tasarım ve teknoloji ile çıkan bu telefon, Nokia E7 gibi donanımsal bir klavyeye sahip.
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Astro Slide 5G Transformer hangi teknik özelliklerle gelecek?
Astro Slide 5G Transformer, orta-üst segment arası bir cihaz olarak karşımıza çıkıyor. Cihaz, MediaTek Dimensity 1000 yonga seti ile birlikte gelecek. Cihazın en önemli özelliklerinden biri ise kaydıraklı bir klavyesinin bulunuyor olması. Hem teknik açıdan hemde tasarımsal açıdan değişik bir cihaz olacak gibi görünüyor. Astro Slide 5G, arka tarafta 48 MP çözünürlüğünde tek bir kameraya sahip olacak. Bildiğimiz bir diğer özellik ise cihazın 6.53 inçlik bir ekranının bulunacak olması.
Astro Slide 5G, NFC özelliği ve 4000 mAh değerinde bir bataryaya sahip olmasının yanı sıra cihazın kablosuz şarj özelliği de mevcut olacak. Şirket, klavyesiyle öne çıkan cihazın, klavyesine ek aydınlatmalar ekleyeceğini açıkladı. Cihazın daha önce görmediğimiz bir şekilde iki adet USB-C girişi olacak ve 3.5 mm kulaklık girişi de bulunacak. Telefon, hoparlör olarak ise stereo bir hoparlör kullanacak. Ayrıca kutudan Android 10 ile çıkacak olan telefon, Linux destekli bir şekilde gelecek.
Astro Slide 5G, 6GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile gelecek. Farklı RAM/depolama alanı seçenekleri olup olmadığı henüz bilinmiyor. Cihazın 820€ fiyattan çıkacağı fakat ön sipariş ile alanlara %40’a varan indirimlerle 490€’ya kadar düşeceği söyleniyor. Her şeyden öne bu cihazın bir proje cihazı olduğunu unutmamak gerekiyor. Cihazın planlamasını yapan şirkete oldukça fazla yatırım gelse de bu cihazın çıkmama ihtimali de bulunuyor.