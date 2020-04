Oppo Ace Infinity uzaktan kablosuz şarj ile gelecek!

Apple’ın uygun fiyatlı iPhone olarak tanıtması beklenen iPhone 9 ile ilgili yeni sızıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde cihazın COVID-19 salgını nedeniyle iptal olabileceği haberleri gelmişti. Son olarak yapılan sızıntıya göre iPhone 9, 15 Nisan tarihinde tanıtılabilir.

Sızıntıları ile tanınan Jon Prosser, Twitter üzerinden yaptığı paylaşım ile iPhone 9’a ait olduğunu iddia ettiği bilgiler verdi. Jon Prosser yaptığı paylaşımda Apple’ın, iPhone 9 ile ilgili bir toplantı gerçekleştirdiği bilgisine yer verdi. Bu toplantıdan çıkan karar ise cihazın 15 Nisan tarihinde tanıtılması ve 22 Nisan’da piyasaya sürülmesi olmuş. Tabiki uluslararası bir pandemi yaşandığı düşünüldüğünde söz konusu tarihlerde değişiklikler olması hiç de şaşırtıcı olmaz. Apple’ın cihazın tanıtımı için internet üzerinden canlı yayınlanacak bir etkinlik yapması veya sadece basın bülteni ve reklam videoları ile cihazı tanıtması ihtimalleri üzerinde duruluyor.

iPhone 9 update 👀

Per an internal meeting yesterday, Apple is now preparing for an April release.

Tentative dates:

– Announcement on April 15

– Shipments on April 22

Keep in mind: we’re in the middle of a pandemic, and things could change.

Fingers crossed 🤞 pic.twitter.com/egz8UWXd9F

— Jon Prosser (@jon_prosser) March 31, 2020