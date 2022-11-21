OPPO, Reno 9 akıllı telefon serisini Çin’de piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Serinin üç akıllı telefon içereceği iddia edliyor: OPPO Reno 9, OPPO Reno 9 Pro ve OPPO Reno 9 Pro+ 5G. Serinin en üst düzey modeli olan Reno 9 Pro+ 5G, resmi lansmanından önce Bluetooth SIG sertifikası aldı. PGW110 model numarasına sahip OPPO akıllı telefon çoğu kişiye göre OPPO Reno 9 serisinin ultra modeli. Gelin hep beraber ayrıntılara bir göz atalım.

OPPO Reno 9 Pro+ 5G Cihazının Muhtemel Özellikleri

PGW110 model numarasına sahip aynı akıllı telefon daha önce Geekbench sertifikasında görülmüştü. Cihazın Geekbench listesi, telefonu 16GB RAM ile birlikte Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1 yonga seti tarafından destekleneceğini doğruluyor. Bluetooth SIG sertifikasına gelecek olursak, yalnızca cihazın kablosuz bağlantısı için Bluetooth V5.2’ye güveneceğini doğruluyor. Bunun dışında, web sitesi yaklaşan cihazla alakalı temel bir bilgi vermiyor.

Cihazın resmi lansmanı çok uzak bir tarihte değil. Güncel sertifikalar çok yüzeysel olsa da telefonla ilgili neredeyse her şey zaten çevrimiçi olarak sızdırıldı. Cihazın 120Hz’e kadar hızlı yenileme hızı ve FullHD+ piksel çözünürlüğü destekleyen 6,7 inçlik bir OLED ekrana sahip olacağı neredeyse kesinleşti. Ayrıca kavisli bir ekran kullanacağı da bildirildi. Ayrıca cihaz, TSMC’nin 4nm üretim düğümüne dayanan Snapdragon 8+ Gen 1 yonga seti ile güçlendirilecek. 16GB’a kadar RAM’e ev sahipliği yapacak. Yazılım tarafında ise kutudan çıkar çıkmaz Android 13 ile çalışmaya başlayacak.

Optiklere tarafına gelirsek telefon, 50 megapiksel Sony IMX890 birincil kamera, 8 megapiksel ikincil ultra geniş ve 2 megapiksel üçüncül kamera içeren üçlü bir arka kamera kurulumu ile gelecek. Ön tarafta ise 32 megapiksellik bir özçekim lensi bizleri karşılayabilir. Cihaz ayrıca, 80W SuperVOOC hızlı kablolu şarj desteği ile 4700mAh pil içerecek. Yeni canavar hakkında edindiğimiz bilgiler şimdilik bu kadar. Gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.

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