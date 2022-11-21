OPPO Find X6 Pro, birincil kamera 1 inç sensöre sahip olacak şekilde üç adet 50 megapiksel kameraya sahip olacak. Çinli bir sızıntıcı öyle bildiriyor. Verilen bilgiye göre her üç kamera da 50 megapiksel çözünürlüğe sahip olacak.

Dolayısıyla birincil kamera yaklaşık 120 milimetrekarelik bir alana sahipken Find X5 Pro’da yaklaşık 50 milimetrekarelik bir kamera sensörü bulunuyor. GSMArena‘ya göre, diğerlerinin yanı sıra Xiaomi 12S Ultra’da da bulunan Sony’nin IMX989’udur. Bilgi, genellikle duyurulmamış akıllı telefonlar hakkında bilgi sahibi olan Çinli bir sızıntı kaynağı olan Digital Chat Station’dan geliyor.

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Ultra geniş açılı lensli kamera ve telefoto lensli kameranın her ikisi de Sony IMX890 lense sahiptir. Bu, yaklaşık 50 milimetrekarelik bir sensöre ve 1/1,56 inçlik bir optik boyuta sahiptir. Telefoto lensli kamera, birincil kameraya kıyasla 2,7x büyütme sunacaktır. Ayrıca bir uçuş süresi sensörü de olacaktır.

Find X6 Pro’nun 9,3 mm kalınlığında olduğu ve sahte deri versiyonunun 9,5 mm’ye geldiği söyleniyor. Digital Chat Station, kamera çıkıntısının yaklaşık 14 mm’ye kadar çıktığını söyledi. Bu, onu bugüne kadar bir akıllı telefondaki en büyük darbelerden biri haline getiriyor.

OPPO, Find X akıllı telefonlarını genellikle yılın ilk aylarından birinde duyuruyor. Telefonlarda her zaman yeni bir üst düzey sosyal ağ bulunuyor. Bu nedenle Find X6 telefonlarında Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 ve MediaTek Dimensity 9200 yer alacaktır.