Çinli teknoloji devi Oppo tüm cihazlarına ColorOS 13 güncellemesini vermek için var gücüyle çalışıyor. Marka çoğu akıllı telefonunu halihazırda Android 13 sürümüne güncelledi. Henüz güncelleyemediği cihazları içinde çalışmalara devam ediyor. Bugün geldiğimiz noktada Oppo, Oppo Reno 7 SE için ColorOS 13 açık beta programını başlattı.

İlginizi çekebilir: Oppo Reno 7 Pro, Hindistan’da ColorOS 13 Güncellemesi Aldı

Çinli marka Oppo Reno 7 SE için ColorOS 13 güncellemesinin açık betasının resmi olarak piyasaya sürüldüğünü duyurdu. Kullanıcılar artık beta sürümü için kayıt olabilir. Ancak uyarmakta fayda var, beta sürümleri kararsız olabileceği için günlük kullanımda sıkıntılara yol açabilir.

Oppo Reno 7 SE için beta kayıtları 22 Aralık’a kadar devam edecek. Başvurular sonuçlandıktan sonra seçilen adaylar güncellemeyi OTA üzerinden alacak.

Bir göz atın: OPPO, ColorOS 13’ü Küresel Olarak Piyasaya Sürdü!

Hatırlamak gerekirse Oppo Reno 7 SE MediaTek Dimensity 900 yonga seti ile birlikte geliyordu. Cihaz, 2400×1080 çözünürlükte olan ve 90 hz ekran yenileme hızına sahip 6.43 inçlik OLED bir ekrana ev sahipliği yapıyordu. Batarya tarafında 33W kablolu hızlı şarj desteğine sahip 4500 mAh büyüklüğünde bir bataryaya sahipti. Oppo Reno 7 SE, 48 + 2 + 2 üçlü bir arka kamera dizilimine sahipti.