Oppo ColorOS 13 güncellemesini tüm cihazlarına hızla dağıtmaya devam ediyor. Çinli şirket birçok cihazına halihazırda ColorOS 13 güncellemesini verdi. Bugün ise Oppo, Oppo Reno 7 Pro için ColorOS 13 güncellemesini Hindistan’da yayınladı. Detaylara bakalım.

Oppo’nun topluluk forumunda yayınlanan gönderiye göre Oppo Reno 7 Pro, Hindistan’da ColorOS 13 güncellemesini aldı. Güncellemeyi almanız için cihazınızın halihazırda ColorOS 12 yazılım sürümüne sahip olması gerektiğini de hatırlatmak isterim. Eğer güncelleme için uygun bir cihazınız varsa ve güncelleme cihazınıza gelmediyse Ayarlar> Bu Cihaz Hakkında> Sürüm Bilgileri> Sürüm Numarası kısmından manuel olarak kontrol edebilirsiniz.

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Çinli şirket güncellemenin Hindistan dışına ne zaman çıkacağı ile ilgili henüz herhangi bir bilgi paylaşmadı.