Oppo Reno 6 Pro+ ile alakalı yeni bilgiler ortaya çıktı!

Poco M3 Pro 5G modeli ile alakalı yeni bilgiler ortaya çıktı. Fiyat performans açısından sevilen akıllı telefon serisinin 5G‘li versiyonu yakında kullanıcılarının karşısına çıkacak. Tanıtımına az bir süre kala akıllı telefonun kullanacağı işlemci de belli oldu. Firma son dönemlerde pazar payı artan MediaTek yapımı bir işlemci ile piyasaya merhaba diyecek. Orta seviyeye konumlandırılan akıllı telefon, Dimensity 700 işlemcisi ile hayranlarını karşılayacak. Firma haberi Twitter üzerinden yaptığı paylaşım ile takipçilerine duyurdu.

Akıllı telefon piyasasında orta seviye rekabeti soluksuz bir şekilde sürüyor. Android işletim sistemli telefon üreticilerinin yer aldığı rekabette her geçen gün yeni cihazlar ortaya çıkıyor. Özellikle fiyat performans açısından önemli işler vadeden bu cihazlar sayesinde firmalar daha fazla kullanıcıya ulaşma şansını elde ediyorlar. Firmaların kendi içinde dahi rekabet oluşturduğu bu modeller sayesinde kullanıcıların ellerinde geniş bir ürün yelpazesi oluşmuş durumda. Hatta bazı firmalar hali hazırda çıkardığı modelleri alt firmaları ile yeniden düzenleyerek piyasaya sürüyorlar. Bu firmalardan biri de kuşkusuz Xiaomi. Firma Redmi ile Note 10 5G modelini piyasaya sürdü bildiğiniz üzere. Çinli teknoloji devi şimdi de hemen hemen aynı cihazı farklı bir marka ile piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Poco M3 Pro 5G için geri sayıma geçen firma, Poco vasıtasıyla cihazın kullanacağı işlemciyi de duyurdu.

#POCOM3Pro 5G features the MediaTek Dimensity 700!

A 7nm high-performance processor with more power and more efficiency!

More speed for all of your entertainment needs.#MoreSpeedMoreEverything indeed! pic.twitter.com/bq0W3WWpDK

— POCO (@POCOGlobal) May 13, 2021