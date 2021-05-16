Oppo Reno 6 Pro+ ile alakalı yeni bilgiler ortaya çıktı!

Oppo Reno 6 Pro+ modeli için artık geri sayıma geçtik diyebiliriz. Firmanın önem verdiği serilerden biri olan Reno‘nun yeni cihazı Pro+ ile alakalı bazı detaylar ortaya çıktı. PENM00 model numaralı akıllı telefon geçtiğimiz günlerde TENAA platformuna uğradı. Teknik özellikleri ve tasarım detayları merak edilen akıllı telefon, ilk kez kanlı canlı görüntülendi. Tasarımına dair yorum yapma şansı bulduğumuz listeleme dışında akıllı telefon ile alakalı başka iddialar da ortaya çıktı.

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Oppo Reno 6 Pro+ TENAA’ya uğradı!

Akıllı telefon rekabetinde heyecan sürüyor. Android ve iOS işletim sistemli akıllı telefonların oluşturduğu rekabette, asıl hareketlilik Android cephesinde. Zira birden fazla firmanın üretim yaptığı bu piyasada her geçen gün yeni modeller piyasaya merhaba diyor. Seviye bakımından da birçok dalda yarışan akıllı telefonlar, geniş kullanıcı yelpazesine hizmet ediyorlar. Kuşkusuz piyasada önemli bir yere sahip olan firmalardan biri de Oppo. Çinli teknoloji devi yeni nesil serileri ile kullanıcılarını karşılamak istiyor. Hemen hemen her seviyede cihaz üreten firma, yine kolları sıvadı. Firma oldukça önem verdiği Reno serisinin altıncı üyelerini piyasaya sürmek istiyor. Seriyi geliştirmeye başlayan akıllı telefon üreticisi, yavaş yavaş üyelerini de bazı platformlarda ortaya çıkarıyor. Son olarak Reno 6 Pro+ modeli TENAA platformunu ziyaret etti. Sertifikalarını toplamaya başlayan akıllı telefonun böylelikle tasarım detayları da ortaya çıktı.

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Merakla beklenen Oppo Reno 6 Pro+, tasarımsal anlamda çok büyük yeniliklere sahip olmayacak. Bununla birlikte akıllı telefon 6.55 inçlik FullHD+ ekran ile piyasaya çıkacak. Ayrıca cihazın ekran paneli AMOLED olacak ve akıllı telefonlar delikli ekran tasarımı ile kullanıcılarının karşısına çıkacak. Ve yine ayrıca akıllı telefonun kavisli ekran ile piyasaya çıkacağını söyleyebiliriz. Reno 5 serisinde görmeye alıştığımız tasarım anlayışı bu modelde devam edecekmiş gibi gözüküyor. Bir adet ön kamerası bulunan akıllı telefonda ön kamera, 32 MP‘lik lensle kullanıcılarının karşısına çıkacak . Öte yandan daha önceden yapılan sızıntılara göre arkada yer alan dörtlü kamera kurulumu belli oldu. Akıllı telefon arka ana kamera olarak 50 MP‘lik Sony IMX766 lensini kullanacak. Bu lensi sırasıyla 16 MP süper geniş açı, 13 MP telefoto lens ve 2 MP derinlik sensörü takip edecek. 7.9 mm kalınlığa sahip olacak akıllı telefon, tam 188 gram ağırlığa sahip olacak. Ayrıca akıllı telefon çift hoparlör sistemine sahip olacak.

Oppo Reno 6 Pro+ Snapdragon 870 ile piyasaya çıkacak!

Oppo Reno 6 Pro+ modeli amiral gemisi katili seviyesinde piyasaya çıkacak. Firma böylelikle fiyat performans açısından uygun bir akıllı telefon çıkarmak istiyor. Tıpkı Reno 5 Pro+ modelinde olduğu gibi akıllı telefon gücünü Qualcomm yapımı işlemcilerden alacak. Reno 6 Pro+ modelinde Snapdragon 870 işlemcisini göreceğiz. Bununla birlikte akıllı telefon 8 GB/12 GB RAM ve 128 GB/256 GB depolama alanlarına sahip olacak. Firma akıllı telefonun amiral gemisi katili olarak iyi işler başarmasını istiyor. Bir önceki versiyonda doğrudan amiral gemisi işlemci kullanan akıllı telefon üreticisi, bu kez doğrudan amacına uygun bir işlemci tercih etmek istemiş. Ayrıca firma, rakipleri gibi yüksek RAM ve depolama alanı kapasiteleri ile kullanıcılarının hafıza sorunu yaşamamasını hedefliyor. Akıllı telefon Android 11 tabanlı ColorOS UI ile kullanıcılarının karşısına çıkacak. Daha önceden yapılan birkaç sızıntıya göre akıllı telefonda ilginç bir yenilik daha yer alacak. Oyuncu telefonlarında görmeye başladığımız X lineer titreşimli motor teknolojisi bu cihazda da yer alacak.

Firma bu teknoloji ile birlikte oyun deneyimini kullanıcılarına tam anlamıyla hissettirmek istiyor. Firmaya bu teknolojiyi ise AAC Technology firması sağlayacak. Batarya kapasitesi belli olan akıllı telefon, rakiplerine benzer değerde pil ile kullanıcılarını karşılayacak. Akıllı telefon 4500 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bununla birlikte bu batarya 65W‘lık hızlı şarj teknolojisi ile desteklenecek. Amiral gemisi katili olarak piyasada yer edinecek akıllı telefon 22 Mayıs tarihinde tanıtılacak. Ayrıca tanıtımda serinin diğer üyeleri de yer alacak. Bir haftadan kısa bir süre kalan tanıtım ile birlikte cihazın bilinmeyen diğer özelliklerini öğrenme şansımız olacak. Ayrıca akıllı telefon serisinin fiyatı da tanıtım ile birlikte ortaya çıkacak. Bakalım Oppo yeni serisi ile beklentileri karşılayacak mı bekleyip göreceğiz.