Akıllı Telefonlar
Oppo Reno 6 Pro+ ile alakalı yeni bilgiler ortaya çıktı!
Oppo Reno 6 Pro+ modeli için artık geri sayıma geçtik diyebiliriz. Firmanın önem verdiği serilerden biri olan Reno‘nun yeni cihazı Pro+ ile alakalı bazı detaylar ortaya çıktı. PENM00 model numaralı akıllı telefon geçtiğimiz günlerde TENAA platformuna uğradı. Teknik özellikleri ve tasarım detayları merak edilen akıllı telefon, ilk kez kanlı canlı görüntülendi. Tasarımına dair yorum yapma şansı bulduğumuz listeleme dışında akıllı telefon ile alakalı başka iddialar da ortaya çıktı.
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Oppo Reno 6 Pro+ TENAA’ya uğradı!
Akıllı telefon rekabetinde heyecan sürüyor. Android ve iOS işletim sistemli akıllı telefonların oluşturduğu rekabette, asıl hareketlilik Android cephesinde. Zira birden fazla firmanın üretim yaptığı bu piyasada her geçen gün yeni modeller piyasaya merhaba diyor. Seviye bakımından da birçok dalda yarışan akıllı telefonlar, geniş kullanıcı yelpazesine hizmet ediyorlar. Kuşkusuz piyasada önemli bir yere sahip olan firmalardan biri de Oppo. Çinli teknoloji devi yeni nesil serileri ile kullanıcılarını karşılamak istiyor. Hemen hemen her seviyede cihaz üreten firma, yine kolları sıvadı. Firma oldukça önem verdiği Reno serisinin altıncı üyelerini piyasaya sürmek istiyor. Seriyi geliştirmeye başlayan akıllı telefon üreticisi, yavaş yavaş üyelerini de bazı platformlarda ortaya çıkarıyor. Son olarak Reno 6 Pro+ modeli TENAA platformunu ziyaret etti. Sertifikalarını toplamaya başlayan akıllı telefonun böylelikle tasarım detayları da ortaya çıktı.
Merakla beklenen Oppo Reno 6 Pro+, tasarımsal anlamda çok büyük yeniliklere sahip olmayacak. Bununla birlikte akıllı telefon 6.55 inçlik FullHD+ ekran ile piyasaya çıkacak. Ayrıca cihazın ekran paneli AMOLED olacak ve akıllı telefonlar delikli ekran tasarımı ile kullanıcılarının karşısına çıkacak. Ve yine ayrıca akıllı telefonun kavisli ekran ile piyasaya çıkacağını söyleyebiliriz. Reno 5 serisinde görmeye alıştığımız tasarım anlayışı bu modelde devam edecekmiş gibi gözüküyor. Bir adet ön kamerası bulunan akıllı telefonda ön kamera, 32 MP‘lik lensle kullanıcılarının karşısına çıkacak . Öte yandan daha önceden yapılan sızıntılara göre arkada yer alan dörtlü kamera kurulumu belli oldu. Akıllı telefon arka ana kamera olarak 50 MP‘lik Sony IMX766 lensini kullanacak. Bu lensi sırasıyla 16 MP süper geniş açı, 13 MP telefoto lens ve 2 MP derinlik sensörü takip edecek. 7.9 mm kalınlığa sahip olacak akıllı telefon, tam 188 gram ağırlığa sahip olacak. Ayrıca akıllı telefon çift hoparlör sistemine sahip olacak.
Oppo Reno 6 Pro+ Snapdragon 870 ile piyasaya çıkacak!
Oppo Reno 6 Pro+ modeli amiral gemisi katili seviyesinde piyasaya çıkacak. Firma böylelikle fiyat performans açısından uygun bir akıllı telefon çıkarmak istiyor. Tıpkı Reno 5 Pro+ modelinde olduğu gibi akıllı telefon gücünü Qualcomm yapımı işlemcilerden alacak. Reno 6 Pro+ modelinde Snapdragon 870 işlemcisini göreceğiz. Bununla birlikte akıllı telefon 8 GB/12 GB RAM ve 128 GB/256 GB depolama alanlarına sahip olacak. Firma akıllı telefonun amiral gemisi katili olarak iyi işler başarmasını istiyor. Bir önceki versiyonda doğrudan amiral gemisi işlemci kullanan akıllı telefon üreticisi, bu kez doğrudan amacına uygun bir işlemci tercih etmek istemiş. Ayrıca firma, rakipleri gibi yüksek RAM ve depolama alanı kapasiteleri ile kullanıcılarının hafıza sorunu yaşamamasını hedefliyor. Akıllı telefon Android 11 tabanlı ColorOS UI ile kullanıcılarının karşısına çıkacak. Daha önceden yapılan birkaç sızıntıya göre akıllı telefonda ilginç bir yenilik daha yer alacak. Oyuncu telefonlarında görmeye başladığımız X lineer titreşimli motor teknolojisi bu cihazda da yer alacak.
Firma bu teknoloji ile birlikte oyun deneyimini kullanıcılarına tam anlamıyla hissettirmek istiyor. Firmaya bu teknolojiyi ise AAC Technology firması sağlayacak. Batarya kapasitesi belli olan akıllı telefon, rakiplerine benzer değerde pil ile kullanıcılarını karşılayacak. Akıllı telefon 4500 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bununla birlikte bu batarya 65W‘lık hızlı şarj teknolojisi ile desteklenecek. Amiral gemisi katili olarak piyasada yer edinecek akıllı telefon 22 Mayıs tarihinde tanıtılacak. Ayrıca tanıtımda serinin diğer üyeleri de yer alacak. Bir haftadan kısa bir süre kalan tanıtım ile birlikte cihazın bilinmeyen diğer özelliklerini öğrenme şansımız olacak. Ayrıca akıllı telefon serisinin fiyatı da tanıtım ile birlikte ortaya çıkacak. Bakalım Oppo yeni serisi ile beklentileri karşılayacak mı bekleyip göreceğiz.
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Akıllı Telefonlar
Poco M3 Pro 5G modelinin kullanacağı işlemci belli oldu!
Poco M3 Pro 5G modeli ile alakalı yeni bilgiler ortaya çıktı. Fiyat performans açısından sevilen akıllı telefon serisinin 5G‘li versiyonu yakında kullanıcılarının karşısına çıkacak. Tanıtımına az bir süre kala akıllı telefonun kullanacağı işlemci de belli oldu. Firma son dönemlerde pazar payı artan MediaTek yapımı bir işlemci ile piyasaya merhaba diyecek. Orta seviyeye konumlandırılan akıllı telefon, Dimensity 700 işlemcisi ile hayranlarını karşılayacak. Firma haberi Twitter üzerinden yaptığı paylaşım ile takipçilerine duyurdu.
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Poco M3 Pro 5G Dimensity 700 ile piyasaya çıkacak!
Akıllı telefon piyasasında orta seviye rekabeti soluksuz bir şekilde sürüyor. Android işletim sistemli telefon üreticilerinin yer aldığı rekabette her geçen gün yeni cihazlar ortaya çıkıyor. Özellikle fiyat performans açısından önemli işler vadeden bu cihazlar sayesinde firmalar daha fazla kullanıcıya ulaşma şansını elde ediyorlar. Firmaların kendi içinde dahi rekabet oluşturduğu bu modeller sayesinde kullanıcıların ellerinde geniş bir ürün yelpazesi oluşmuş durumda. Hatta bazı firmalar hali hazırda çıkardığı modelleri alt firmaları ile yeniden düzenleyerek piyasaya sürüyorlar. Bu firmalardan biri de kuşkusuz Xiaomi. Firma Redmi ile Note 10 5G modelini piyasaya sürdü bildiğiniz üzere. Çinli teknoloji devi şimdi de hemen hemen aynı cihazı farklı bir marka ile piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Poco M3 Pro 5G için geri sayıma geçen firma, Poco vasıtasıyla cihazın kullanacağı işlemciyi de duyurdu.
#POCOM3Pro 5G features the MediaTek Dimensity 700!
A 7nm high-performance processor with more power and more efficiency!
More speed for all of your entertainment needs.#MoreSpeedMoreEverything indeed! pic.twitter.com/bq0W3WWpDK
— POCO (@POCOGlobal) May 13, 2021
Yakında tanıtımı gerçekleşecek Poco M3 Pro 5G modeli, Redmi Note 10 5G ile aynı işlemciye sahip olacak. Akıllı telefon 5G’nin orta seviyeye yaygınlaşmasıyla popülaritesi artan MediaTek yapımı bir işlemciye sahip olacak. Twitter üzerinden resmi duyuruyu yapan Poco, cihazında Dimensity 700 işlemcisine yer verecek. Pro modeliyle akıllı telefon rekabetine yeni boyut kazandırmak isteyen firma, görünüşe göre X serisine de son verecek. İlk gelen bilgilere göre Poco X3 ve X3 Pro modelleri emekliye ayrılacaklar. Seride planlanan çoğu şeyin M serisine kaydırılacağı iddia ediliyor. Firma bunu yaparken kullanıcılarına X3 Pro modelinden daha yüksek performanslı bir akıllı telefon sunmak istiyor. 19 Mayıs tarihinde tanıtımı gerçekleşecek akıllı telefon ile alakalı kesinleşen başka teknik detay ortaya çıkmadı. Bununla birlikte akıllı telefonun Redmi Note 10 5G‘ye yakın teknik özelliklere sahip olacağı iddia ediliyor. Redmi Note 10 5G modeli 4/6 GB RAM ve 64/128 GB depolama alanı seçenekleri ile piyasaya çıkmıştı.
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Poco M3 Pro 5G farklı bir tasarım anlayışına sahip olacak!
Merakla beklenen akıllı telefon, Redmi Note 10 5G modelinden oldukça farklı bir anlayışa sahip olacak. Redmi Note 10 5G‘nin Poco markası altındaki versiyonu olacak akıllı telefon, tasarım kısmında kendine has özelliklerle gelecek. Geçtiğimiz günlerde Twitter’da cihazın olası tasarım detayları ortaya çıktı. Akıllı telefon boyutu belli olmayan delikli ekran ile kullanıcılarını karşılayacak. Bununla birlikte cihazın AMOLED ekran paneline sahip olacağı iddia ediliyor. İlk paylaşılan görsellere göre akıllı telefonda bir adet ön kamera bulunmakta. Ayrıca arka tarafta da üçlü kamera kurulumunun yer alacağı iddia ediliyor. Ancak kameraların teknik özellikleri hakkında kesin bir bilgi ortaya çıkmış değil. Ön kameranın 8 MP, arkada yer alan ana kameranın da 48 MP olacağı iddia ediliyor. Poco M3 Pro 5G modeli firmanın imzasını taşıyan arka taraftaki Poco yazısına da sahip olacak. Zira M3 modelinde de arka kamera kurulumunda Poco yazısı dikkat çekiyordu. Ayrıca akıllı telefonun parmak izi sensörü de yan tarafta yer alıyor.
Tasarım olarak Redmi Note 10 5G modelinden farklı olacak cihazın, batarya konusunda aynı özelliklere sahip olması beklenmekte. Akıllı telefon 5000 mAh batarya kapasitesi ile kullanıcılarını karşılayacak. Bununla birlikte akıllı telefon 18W‘lık hızlı şarj desteği ile piyasaya çıkacak. Artık geri sayıma geçtiğimiz akıllı telefon 5G ile birlikte öne çıkmak isteyecek. Bununla birlikte fiyatının da merak edildiği cihaz ile alakalı ortaya çıkan başka detay henüz yok. Ayrıca tanıtıma kısa bir süre kala yeni detayların ortaya çıkması da oldukça zor. Bakalım Poco lansman ile birlikte bizlere farklı ne gibi detaylar gösterecek bekleyip göreceğiz.
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Akıllı Telefonlar
Huawei P50 serisi devasa kamerasıyla ortaya çıktı
Önümüzdeki haftalarda tanıtılması beklenen Huawei P50 serisi, hemen hemen her gün farklı bir sızıntı ile karşımıza çıkıyor. Seri hakkında yansıyan son sızıntı ise cihazın arka tasarımını büyük ölçüde gözler önüne seriyor.
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Huawei P50, tanıtım afişinde kamera paketini ele verdi!
Twitter üzerinden bir kullanıcının yayınladığı görseller, P50 serisinin tanıtım afişini ortaya çıkardı. Kaynak tarafından görselin gerçek olduğu iddia edilirken, geçmişte yayınlanan sızıntılar da bu bilgiyi doğruluyor. Zira sızdırılan tanıtım afişinde kamera paketinin alt alta dizilen iki halkadan oluştuğu gözlerden kaçmıyor. Bu halkaların üst kısmında 3, alt kısmında ise bir kamera sensörü konumlandırılıyor. Yani serinin söz konusu modeli dörtlü arka kamera dizilimine sahip olacak.
Öte yandan arka kameraların hangi yeteneklere sahip olduğu hakkında henüz herhangi bir bilgi bulunmuyor. Söz konusu cihazın Huawei P50 modeli olduğu düşünülürse üstteki kamera ultra geniş açı, telefoto ve derinlik yetenekleri taşıyabilir. Bu durumda alttaki sensör de cihazın ana kamerasını oluşturacak. Ayrıca Pro ve Pro+ sürümlerinde ise telefoto kameranın yerine 3x değişken telefoto periskop sensörünün yer alacağı belirtiliyor.
Huawei P50 serisiyle beraber Leica işbirliğinin devam edip etmeyeceği büyük bir merak konusuydu. Sızıntıda paylaşılan görselde bu durum da tamamen açıklığa kavuşuyor. Çünkü görüntüyle oynandığı zaman kameranın alt kısmında Leica logosunun yer aldığı gözlerden kaçmıyor. Dolayısıyla arka kamera performansının her zamanki gibi oldukça iddialı olacağını söylemek mümkün. Bunun yanında ilk defa Xiaomi’nin kullandığı sıvı lens teknolojisi de serinin üst modellerinde yerini alabilir.
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Yakında görücüye çıkacak Huawei P50’nin dikkat çeken özellikleri!
Huawei her ne kadar ambargolardan dolayı ciddi kan kaybetse de bu durumu cihazlarına yansıtmak istemiyor. Dolayısıyla Huawei P50 serisi güçlü özelliklerinden hiçbir şekilde ödün vermeyecek. Seri P50, P50 Pro ve P50 Pro+ şeklinde 3 modele ayrılırken, cihazlar ekran ve kamera detaylarıyla ayrışıyor. Giriş modeli olan Huawei P50’de 6.3 inçlik Full HD+ ekran bulunurken, OLED panel 90Hz yenileme hızıyla zenginleşecek. İşlemci tarafında ise iki farklı çözüm dikkat çekiyor. İddialara göre P50 modelinde Kirin 9000E işlemci kullanılırken, diğer modeller gücünü Kirin 9000’den alacak. Geçtiğimiz yıl duyurulan iki işlemcinin arasındaki tek fark ise grafik birimindeki çekirdek sayıları.
Kamera tarafındaki teknik detaylar ise oldukça sınırlı. Serinin bütün modellerinde ana kamera olarak 50 MP’lik Sony IMX 800 sensör kullanılacağı ifade ediliyor. 1 inç boyutundaki yeni görüntü sensörü, muadillerine kıyasla oldukça büyük görünüyor. Yardımcı arka kameralarda ise periskop/telefoto, ultra geniş açı ve derinlik sensörü yer alacak. Yine yukarıda bahsettiğimiz üzere Leica’nın Summilux serisi lensleri, serinin en büyük avantajlarından biri olacak.
Batarya tarafında ise büyük bir değişim yaşanması beklenmiyor. Huawei’nin 66W SuperCharge kablolu şarj desteği yerini korurken, 50W kablosuz şarj da serinin ortak özellikleri arasında yer alacak. Huawei P50 serisinin, markanın üzerinde uzun süredir çalıştığı HarmonyOS 2.0 işletim sistemine sahip olması bekleniyor. Şu sıralarda kapalı beta sürümü test edilen işletim sistemi önümüzdeki haftalarda dağıtıma çıkacak. Dolayısıyla serinin işletim sistemi tarafında da önemli bir yeniliğe gideceğini söyleyebiliriz.
Huawei, P50 serisinden hemen önce bir büyük etkinlik daha gerçekleştirecek. Şirketin 19 Mayıs tarihinde düzenleyeceği lansmanda MateBook ve MatePad serisinin yeni ürünlerinin duyurulacağı belirtiliyor. Bu etkinliğin ardından ise önümüzdeki ay içerisinde Huawei P50 serisinin görücüye çıkacağını belirtelim.
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Akıllı Telefonlar
General Mobile GM 21 Pro, aslında UMIDIGI S5 Pro olabilir mi?
Bazı forum sitelerinde, General Mobile GM 21 Pro’nun klon bir telefon olacağı ve klonlandığı telefonun da Çinli üretici Umidigi’nin S5 Pro modeli olduğu konuşuluyor.
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GM 21 Pro ile ilgili soru işaretleri ne zaman yanıtlanacak
Herkes, GM 21 ve GM 21 Pro’nun duyurulacağı ve ardından da satışa açılacağı günü bekliyor. Kafalarda hala, GM 21 Pro ne zaman satışa sunulacak ve fiyatı ne olacak gibi sorular varken; bir diğer soru işareti daha bu sorular zincirine dahil oldu. Birçok kullanıcı sızan özelliklere baktığı zaman, Umidigi’nin S5 Pro modeliyle ciddi benzerlikler olduğunu fark etti. Bilmeyenler için Umidigi markasını da kısaca özetleyelim. Çin merkezli Umidigi, zaman zaman uygun fiyatlı modelleriyle ülkemizde de konuşulur hale gelmiş; fakat istenilen başarıya bir türlü ulaşamamış ve az sayıda insanın tecrübe etmek adına geçici bir süre kullandığı bir marka olmanın ötesine geçememişti.
Umidigi S5 Pro teknik özellikleri
Umidigi S5 Pro’nun dikkat çeken özelliklerinden biri, geçtiğimiz yıllarda özellikle Xiaomi bünyesi altında birçok akıllı telefonda gördüğümüz MediaTek Helio G90T. Güç anlamında fiyatına karşılık olarak başarılı işler çıkaran bu işlemci, her ne kadar güç tüketimi bakımından tasarruflu olmasa da; kullanıcıların performans beklentilerini birçok yönden karşılamayı başarıyor. Sızdırılan bilgilere göre de; tıpkı Umidigi S5 Pro’da olduğu gibi GM 21’de G90T’yi göreceğiz. Bu durum da, GM 21 ile ilgili olarak ortaya atılan klon telefon iddialarını güçlendiriyor. Ayrıca GM 21’de pop-up kamera kullanılacağı bilgisinin de açığa çıkmasıyla, bu iddiaların doğru olma ihtimali bir nebze daha artmış oluyor. Elimizde, GM 21 Pro’yla ilgili kısıtlı miktarda bilgi mevcutken; bu iddianın doğruluğunu teyit etmek elbette çok zor fakat gelin yine de olası GM 21 Pro’ya yani Umidigi S5 Pro’ya yakından bakalım.
Umidigi S5 Pro, 75.7 x 159.2 x 9.6 mm ölçülere sahip. Cihazın ağırlığı da 202 gram. Yani genel anlamda, çok kaba olmayan ve ağırlık olarak da psikolojik sınır dediğimiz 200 gramın pek de üstünde olmayan bir ağırlığa sahip. 6.39 inç AMOLED bir panele sahip olan S5 Pro, Full HD+ yani 1080p çözünürlükle sunuluyor. Batarya tarafındaysa 4.680 mAh kapasiteyle sunulan cihazın pil konusunda da 4.500 mAh kapasitenin üstünde kalarak; Helio G90T’nin yoğun güç tüketimini sübvanse edebileceği düşüncesindeyiz. Dileyenler, cihazda bulunan çift sim kart desteği sayesinde 2 ayrı hattı tek telefonda kullanabiliyorlar. 3.5 mm kulaklık girişine de sahip olan S5 Pro, kablosuz bağlantı noktasında da Bluetooth 5.0’la desteklenmiş. Hatta cihaz, NFC desteğine bile sahip. Fakat aptX gibi destekler maalesef bulunmuyor. Ayrıca cihazda, genelde orta ve üst segmentte görüğümüz ekran altı parmak izi okuyucu da mevcut. Birçok noktadan baktığımızda Umidigi S5 Pro günün beklentilerini karşılayabilecek niteliklere sahip gibi gözüküyor.
Umidigi S5 Pro kamera özellikleri
Sony’nin IMX 586 sensörüne sahip olan Umidigi S5 Pro, 48 MP ana kameraya sahip. Sony sensörlerin başarısını göz önüne aldığımızda; iyi bir yazılımla desteklendiği zaman başarılı fotoğraflar ortaya çıkabileceğini düşünüyoruz. Ön tarafta bulunan pop-up kameranın çözünürlüğü de 16 MP. Ön kamerada kullanılan sensör de, Samsung’un S5KGD1 modeli. Cihazı deneyimleme şansını henüz yakalayamadığımız için kamera performansıyla ilgili şimdilik net bir şey maalesef söyleyemiyoruz.
Bakalım yakın gelecekte General Mobile’ın yeni GM 21 ailesi ile ilgili daha neler öğreneceğiz. Şimdilik GM 21 Pro’nun, Umidigi S5 Pro modelinin klonu olduğu dedikoduları kullanıcıları şaşırtsa da; kısa bir süre sonra her şey açıklığa kavuşacaktır diye tahmin ediyoruz. Bakalım General Mobile, ülkemizde Discovery ve GM 9 Pro modelleriyle elde ettiği başarıyı bu yeni modellerle de elde edebilecek mi. Bizler de, yerli üreticimizin yeni hamlelerini merakla bekliyoruz.
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