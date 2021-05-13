Oyun Konsolu
PS5 kolu DualSense için iki yeni renk seçeneği görücüye çıktı
Yıllar süren heyecanlı bekleyişin ardından oyun severlerle buluşan PS5, gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Çıkışının ilk günlerinde stok sorunları yüzünden ciddi sorunlar yaşayan Sony’nin yeni nesil konsolu, aslında bu sorunu hala tam anlamıyla aşabilmiş değil. Nitekim, piyasadaki yarı-iletken (semi-conductor) kıtlığı nedeniyle yaşanan sorun hala devam etmekte. Ancak yaşanan bu tedarik sıkıntısı ilk günlerdeki kadar kötü değil ve görünüşe göre PS5 cephesinde yavaş yavaş güzel haberler de duymaya başlıyoruz. Bugün aldığımız bu güzel haberlerden biri PlayStation’ın efsanevi aksesuarıyla ilgili. Zira, Sony bugün yaptığı açıklamada PS5 kolu DualSense için iki yeni renk seçeneğini duyurdu. İşte yeni kırmızı ve siyah renk seçenekleri ile ilgili tüm detaylar…
İçindekiler
PS5 kolu DualSense için iki yeni renk geliyor
Yaşadığı tedarik sıkıntısı nedeniyle piyasada uzun bir süre bulunamayan PS5, teknoloji severlerin hevesini uzun bir süre kursağında bırakmıştı. Sony’nin efsanevi konsol serisinin son üyesi bu sıkıntıyı hala bütünüyle aşmış değil. Neyse ki, görünüşe göre, PS5 ve iyi haber kelimelerini aynı cümle içinde kullanmaya yavaş yavaş başlıyoruz. Sony, bugün PS5 kontrolcüsü DualSense için göz kamaştıran iki yeni renk seçeneğini duyurdu.
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İşte yeni renkler
Bugün tanıtılan renk seçeneklerinden ilki “Cosmic Red”. Yani, “Kozmik Kırmızı”. Kırmızının koyu ve göz alıcı bir tonundaki renk oldukça iddialı . Sony’nin dizayn ekibinden Leo Cardoso ve Satoshi Aoyagi’nin yeni renkler hakkındaki açıklamaları ise şu şekilde:
” Bizim amacımız her zaman için PlayStation sevenleri heyecanlandıracak yeni renkler ve dizaynlar bulmak. Bu iki yeni renk onlarca seçenek arasından uzun bir süreç sonucunda seçildi. Bu iki yeni rengimiz için galaksi temasını seçtik ve iki rengin birbirine uyumlu olmasını istedik. Bunun yanında, orijinal PS5 rengi ve temasına da uyumlu olmasını göz önünde bulundurduk.”
“İki yeni renk seçeneğinde de mavi tonları bulunmakta. Bu kırmızıya da siyaha da özel bir galaksi havası katıyor ve özgün bir renk ortaya çıkarıyor. Tabi, bu mavinin orijinal PS5’te de bulunduğunu unutmamak lazım. Yani, her şey birbiriyle uyumlu. Buna ek olarak, kolların tuş renklerini de genel temaya uyumlu yaptık. Sonuç olarak, umudumuz PlayStation severlerin bu yeni renkleri beğenmesi ve heyecanla kullanmaları.”
PS5 kolu DualSense için bugün tanıtılan ikinci renk ise “Midnight Black”. Yani, “Gece yarısı Siyahı”. Sony’nin önceki nesil konsollarından alışık olduğumuz, efsanevi PlayStation siyahı bu yeni seçenekte öne çıkıyor. Tabi, mavi aksan renkleri de o klasik PlayStation rengi ve havasına katkıda bulunmakta. Her ne kadar kırmızı renge göre biraz sıkıcı da olsa, eminiz ki bu klasik siyahın da çok seveni olacaktır. Bunun yanında birçok oyun severin PS5‘in beyaz rengini beğenmeyip klasik siyahı istediğini düşününce, siyah DualSense’in de büyük ilgi görmesi muhtemel.
PS5 kolu fiyat bilgisi ve çıkış tarihi
PS5 kolu Dualsense yeni renklerinin ülkemiz fiyatları henüz belli değil. Ancak ABD fiyatları Cosmic Red (kırmızı) için 74.99 ABD Doları ve Midnight Black (klasik siyah) için 69.99 ABD Doları şeklinde. Ülkemizde beyaz kolun fiyatının 899 TL olduğunu düşününce, yeni renk seçenklerini de bu civarda beklemek mümkün. Tabi, tıpkı ABD fiyatında olduğu gibi, kırmızı rengin bir tık daha pahalı olmasını bekliyoruz.
PS5 kolu DualSense’i yakından tanıyalım
DualSense, Sony’nin yeni nesil konsolu PlayStation 5’in resmi kablosuz kontrolcüsü. Dualsense’in, PS4 kolu DualShock’tan ilk bakıştaki en büyük farkı büyüklüğü. DualShock’a göre daha hacimli olan kol, ele daha iyi oturuyor. Kozmetik anlamda dikkat çeken bir diğer detay ise iki renk tonlu tasarım. Bu tasarım, özellikle yeni renklerde çok şık gözükmekte. Teknik tarafta dikkat çeken ilk ayrıntı ise gelişmiş haptik/titreşim geri bildirim (haptic feedback). Sony, bu konuya çok önem verdiğini söylüyor. Bunun yanında, adaptif tuşlar da teknik tarafta önceki nesle göre gelişen bir diğer unsur. Bu, oyunda içinde yaptığınız farklı işlemlerde tuşlardan farklı seviyelerde direniş alacağınız anlamına geliyor. Son olarak, teknik özellik olarak gelişen bir diğer taraf da kolun pil ömrü. Zira, Sony’nin resmi açıklaması, eklenen yeni özelliklere rağmen pil ömrünün “en az DualShock kadar” olacağı yönünde.
PS5 kolunu PC’ye bağlamak
Oyun severlerin PS5 kolu hakkındaki aklındaki en büyük sorulardan biri ise “PS5 kolu PC’de çalışır mı?”. Bu sorunun cevabı ise evet, DualSense’inizi bilgisayarınıza bağlayabilirsiniz. Gelin bu işlemi nasıl yapacağınıza bakalım.
PS5 kolu bilgisayara nasıl bağlanır:
- Öncelikle, bilgisayarınızın bir Bluetooth alıcısı olduğundan emin olun. Bu her bilgisayarda varsayılan olarak olan bir özellik değil. Eğer bilgisayarınızda Bluetooth alıcısı yoksa, ufak bir usb Bluetooth alıcısıyla bu sorunu kolayca çözmeniz mümkün.
- “PS tuşu” ve “Create” tuşunu 3 saniye boyunca, aynı anda basılı tutun. Bu işlemden sonra, ortadaki ışık panelinin yanıp söndüğünü görmelisiniz.
- Bilgisayarınızdan Bluetooth ayarlarını açın. Açılan pencerede önce Bluetooth sonra da “Wireless Controller (Kablosuz Kontrolcü)” seçeneğine tıklayın.
- Bilgisayarınız kol için eşleştirme kodu sorarsa, “0000” yazın. İşleminiz tamam. Artık PS5 kolunuzu bilgisayarınızda keyifle kullanmanız mümkün!
Kaynak: MobileSyrup, PlayStation.Blog
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Genel
PlayStation 5 için USB ile ilave depolama alanı desteği geliyor!
PlayStation 5 oyuncuları için oldukça önemli bir özellik daha ekleniyor. Sony depolama sıkıntısı çeken oyuncuların derdine son vermek üzere. Teknoloji devi yeni nesil oyun konsoluna ilave depolama alanı ekleme özelliğini resmen getiriyor. Oyunculara USB ile ilave depolama alanı oluşturma desteği geliyor. Merakla beklenen özellik firmanın yayınlayacağı ilk büyük sistem güncellemesi ile gelecek. Ayrıca güncelleme öncesi sistemin nasıl çalışacağına dair görseller de ortaya çıktı.
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PlayStation 5 sahipleri için depolama alanı sorunu ortadan kalkıyor!
Depolama alanı, teknoloji dünyasının hemen hemen her dalında önemli bir etken. Birçok teknolojik cihaz kullanıcısına bu konuda belli bir alan sunarak hareketini kolaylaştırmayı amaçlıyor. Oyun dünyası için de önemli bir etken olan depolama alanı, çoğu konuda sorun yaratabiliyor. Özellikle günümüz oyun dünyasında artan teknolojik gelişmeler nedeniyle, oyunların boyutları oldukça büyük seviyelere ulaşıyor. Mesela Call of Duty: Modern Warfare ve Warzone oyunlarını aynı anda sisteminizde bulundurmak yine sisteminizde neredeyse 200 GB‘lık alan kaybına yol açıyor. Bu durum oyun konsolları için daha sıkıntılı bir durum desek yanlış olmaz. Zira PC‘ler gibi ilave yükseltmelere pek açık olmayan oyun konsolları, oyuncuların başını sıkça ağrıtıyor. 1 TB‘lık bir oyun konsolu dahi tam kapasite kullanıma izin vermez iken, geriye kalan depolama alanı nedeniyle oyuncular sıkça sil yükle yaparak kütüphanelerindeki oyunları bir nevi değiştiriyor. Ancak yeni nesil oyun konsolları ile birlikte bu durum ortadan kalkabilir.
Özellikle Sony cephesi PlayStation 5 için önemli bir güncelleme çıkarmaya hazırlanıyor. Sony yakında PlayStation 5 oyun konsolları için ilk büyük sistem güncellemesini yayınlayacak. Firma, bu güncelleme ile uzun zamandır talep edilen bir özelliği de oyuncuların karşısına çıkaracak. Teknoloji devi büyük sistem güncellemesi ile birlikte oyunculara ilave USB girişi ile depolama alanı arttırma özelliğini getiriyor. Bu sayede oyuncular oyun konsolundaki USB portuna, HDD veya SSD bağlayarak depolama alanı sorunundan tamamen kurtulabilecekler. Playstation 4 için bir süredir kullanımda olan bu özellik yeni nesil oyun dünyasına da böylelikle giriş yapacak. Bununla birlikte bu özellik sayesinde oyuncular, hali hazırda sistemlerinde kayıtlı olan dosyaları da istedikleri gibi taşıyabilecekler. Ancak oyunun yüklemesi doğrudan ilave depolama alanlarına yapılamayacak. Oyuncular şimdilik bu sistem ile birlikte yedekleme imkanına kavuşabilecekler. Böylelikle oyuncular sürekli oyun silip yükleme sorunundan kurtulacaklar. Sony günümüz oyun dünyası için oldukça önemli bir güncellemeyi oyunculara sunacak. Ayrıca güncellemeye gelen özellikler bununla sınırlı değil.
Share Play’e çapraz platform desteği geliyor!
Depolama alanındaki büyük gelişme ile oyuncuları rahatlatacak Sony, başka özellikler daha getiriyor. Share Play sistemi artık çapraz platform desteğine kavuşacak. Böylelikle PlayStation 4 sahibi kullanıcılar Share Play ile birlikte PlayStation 5 sahibi arkadaşlarının oyunlarına katılabilecekler. Buluttan oyun oynatma imkanı sunan bu özellik ile birlikte eski nesil oyun konsolu sahipleri yeni neslin özelliklerinden faydalanabilecekler. Ancak oyuncular için önemli bir hatırlatma yapmak gerek. Yazıda şu ana kadar bahsettiğimiz depolama alanı ve Share Play için sunulan özelliklerinden PlayStation Plus kullanıcıları yararlanabilecekler. Sony‘nin paralı abonelik sistemine dahil olmayan oyuncular için bu iki özellikten abone değilseniz ne yazık ki yararlanmanız mümkün gözükmüyor. Bununla birlikte yeni güncelleme ile gelecek bu iki geliştirmenin, ilerleyen zamanlarda da paralı olarak kullanılma ihtimali oldukça yüksek gözüküyor. Büyük sistem güncellemesinin bir yeni özelliği daha var. Hem de bedava.
PlayStation 5 oyuncuları artık, Steam arkadaş listesinde görmeye alışık olduğumuz bir yeniliğe sahip olacaklar. Oyuncular artık katılabilecekleri grupları ve oyunlar daha kolay bir arayüz ile takip edebilecekler. Game Base adı verilen bu arayüz sayesinde, oyuncular birçok “sosyal” özelliğe sahip olacaklar. Arkadaşlarının kupa koleksiyonundan hızlı sohbet odası kontrollerine kadar birçok yeni detay Game Base ile oyuncuların karşısına çıkacak. Bununla birlikte Game Base ile oyun güncellemelerini önceden indirme sırasına alabileceksiniz. Tabi bu özellik biraz da oyun geliştiricilerin iznine bağlı olarak kullanıma açık olacak. Daha önceden de belirttiğimiz gibi bu özellik için PlayStation Plus abonesi olmanıza gerek yok. Her oyuncu bu özelliğe kolayca ulaşacak.
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Oyun Konsolu
Qualcomm, Nintendo Switch benzeri bir oyun konsolu geliştiriyor!
Qualcomm, aslında işlemci ve internet teknolojileriyle tanıdığımız bir firma. Ancak görünüşe göre, ABD merkezli firma yeni arayışlar içinde. Bugüne kadar kullanıcı elektroniği endüstrisinde direkt olarak yer almayan marka, bu alana oyun sektörüyle açılmayı planlıyor. Hem de, görünen o ki, firma piyasadaki rekabeti kızıştıracak çok iddialı bir ilk ürünle geliyor…
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Qualcomm, taşınabilir bir oyun konsoluyla geliyor
AndroidPolice bugün çok önemli bir sızıntıyla karşımıza çıktı. Kaynağın iddiasına göre, Qualcomm taşınabilir bir oyun konsolu geliştiriyor. Hatta, gelen bilgilerin konsol hakkında her türlü detayı içerdiğini de söyleyebiliriz. Öncelikle, Qualcomm’un bu konsolunun Nintendo Switch’e tasarım açısından bir hayli benzediği söylenmekte. Hatta, AndroidPolice, bunu “neredeyse aynı” şeklinde tanımlamış. Ürünü görenlerin diğer bir benzetmesi de “kaba ve ağır bir akıllı telefon gibi” şeklinde. Bir diğer benzerlikse kol (kontrolcü) tarafında. Zira, Qualcomm’un konsolu da tıpkı Switch gibi ekranın sağ ve solunda iki ayrı joystick kısmı barındırıyor. Tasarım konusundaki bir diğer bilgi de ekran tarafında. Her ne kadar diğer bilgiler kadar kesin olmasa da, konsolun 6.65 inç’lik bir ekrana sahip olması bekleniyor. Ayrıca, ürünün kaliteli malzemelerle geleceği de sızan bilgiler arasında. Hatta, kaynak, Qualcomm’un kontrolcü tarafında “çok kaliteli bir tedarikçi” ile çalıştığını söylüyor.
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İşlemcisi Snapdragon, işletim sistemi Android
Konsol işlemci tarafında da iddialı gelecek. Her ne kadar kesin bir bilgi olmasa da, cihazın muhtemel çıkış tarihi düşünüldüğünde (2022 ilk çeyreği), konsolun silikon temelli bir Snapdragon işlemciyle gelmesi muhtemel. Bu güçlü işlemcinin çalışacağı platform ise Android. Hatta, konsolun Android 12 ile piyasaya çıkması ise neredeyse kesin. Sızıntının son detayları ise donanım departmanında. Cihaz 6000mAh bir bataryaya sahip olacak. Tabi ki, bu bataryayı Qualcomm’un QuickCharge teknolojisiyle hızlı şarj edebileceksiniz. Buna ek olarak, cihazı tıpkı Switch gibi, ikincil bir ekrana bağlayabileceksiniz. Bunun özel bir HDMI ile mi yoksa cihazda halihazır bulunan USB Type-C ile mi yapılacağı ise henüz belli değil. Bir diğer önemli donanım detayı ise konsolun 5G ile gelecek olması. Sadece Wi-Fi’lı model olup olmayacağı ise henüz kesin değil. Son olarak, fiyatın 300 ABD Doları civarında olacağını belirtelim. Ürün hakkında gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz…
Kaynak: AndroidPolice
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Haber
Tencent, oyun konsolu pazarına girmeye hazırlanıyor!
Tencent, geçtiğimiz günlerde ilk görüntüleriyle internette ortaya çıkan yeni el konsolunu önümüzdeki aylarda piyasaya sürecek. 19 Mart’ta şirket, “Oyun Konsolu” adı altında bir cihazın piyasaya çıkması için gerekli onayları aldı. Firma, ilgili belgeleri geçtiğimiz yıl ekim ayında resmi olarak teslim etmişti. Cihazın ilk görüntüleri, yeni konsolun taşınabilmesi kolay ve diğer el konsollarına benzer bir tasarım ile geleceğini gösteriyor.
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Tencent ve oyun endüstrisi arasında nasıl bir bağ var?
2018’de Tencent, 500 milyar dolarlık piyasa değerini aşan ilk Asyalı teknoloji şirketi oldu. Firma şu anda, 770 milyar doların üstünde bir değere sahip ve dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri. Tencent, bugüne kadar her zaman oyun endüstrisinde önemli bir oyuncu olmuştur. Ancak oyun endüstrisinden daha önce şirket, oyun içeriği ve yazılımına odaklanmıştır. Marka, yakın zamanda Asus, Red Magic ve Black Shark gibi akıllı telefon markalarıyla ortaklık kurdu.
Kaynaklar, cihazla ilgili iki farklı görüntü paylaştı. Bununla birlikte, belki de üretici iki farklı tasarıma sahip konsol piyasaya sürecek. Ayrıca konsol, muhtemelen Windows 10 işletim sistemiyle çalışacak. Çünkü, Windows 10 logosu düğmelerden birinde açıkça görülebiliyor. Henüz cihazla ilgili herhangi bir teknik detay ortaya çıkmadı. Önümüzdeki aylarda Tencent’in yeni konsolu ile ilgili daha fazla bilginin ortaya çıkacağını tahmin ediyoruz.
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