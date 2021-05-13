PS5 kolu DualSense için iki yeni renk seçeneği görücüye çıktı

Yıllar süren heyecanlı bekleyişin ardından oyun severlerle buluşan PS5, gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Çıkışının ilk günlerinde stok sorunları yüzünden ciddi sorunlar yaşayan Sony’nin yeni nesil konsolu, aslında bu sorunu hala tam anlamıyla aşabilmiş değil. Nitekim, piyasadaki yarı-iletken (semi-conductor) kıtlığı nedeniyle yaşanan sorun hala devam etmekte. Ancak yaşanan bu tedarik sıkıntısı ilk günlerdeki kadar kötü değil ve görünüşe göre PS5 cephesinde yavaş yavaş güzel haberler de duymaya başlıyoruz. Bugün aldığımız bu güzel haberlerden biri PlayStation’ın efsanevi aksesuarıyla ilgili. Zira, Sony bugün yaptığı açıklamada PS5 kolu DualSense için iki yeni renk seçeneğini duyurdu. İşte yeni kırmızı ve siyah renk seçenekleri ile ilgili tüm detaylar…

PS5 kolu DualSense için iki yeni renk geliyor

Yaşadığı tedarik sıkıntısı nedeniyle piyasada uzun bir süre bulunamayan PS5, teknoloji severlerin hevesini uzun bir süre kursağında bırakmıştı. Sony’nin efsanevi konsol serisinin son üyesi bu sıkıntıyı hala bütünüyle aşmış değil. Neyse ki, görünüşe göre, PS5 ve iyi haber kelimelerini aynı cümle içinde kullanmaya yavaş yavaş başlıyoruz. Sony, bugün PS5 kontrolcüsü DualSense için göz kamaştıran iki yeni renk seçeneğini duyurdu.

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İşte yeni renkler

Bugün tanıtılan renk seçeneklerinden ilki “Cosmic Red”. Yani, “Kozmik Kırmızı”. Kırmızının koyu ve göz alıcı bir tonundaki renk oldukça iddialı . Sony’nin dizayn ekibinden Leo Cardoso ve Satoshi Aoyagi’nin yeni renkler hakkındaki açıklamaları ise şu şekilde:

” Bizim amacımız her zaman için PlayStation sevenleri heyecanlandıracak yeni renkler ve dizaynlar bulmak. Bu iki yeni renk onlarca seçenek arasından uzun bir süreç sonucunda seçildi. Bu iki yeni rengimiz için galaksi temasını seçtik ve iki rengin birbirine uyumlu olmasını istedik. Bunun yanında, orijinal PS5 rengi ve temasına da uyumlu olmasını göz önünde bulundurduk.” “İki yeni renk seçeneğinde de mavi tonları bulunmakta. Bu kırmızıya da siyaha da özel bir galaksi havası katıyor ve özgün bir renk ortaya çıkarıyor. Tabi, bu mavinin orijinal PS5’te de bulunduğunu unutmamak lazım. Yani, her şey birbiriyle uyumlu. Buna ek olarak, kolların tuş renklerini de genel temaya uyumlu yaptık. Sonuç olarak, umudumuz PlayStation severlerin bu yeni renkleri beğenmesi ve heyecanla kullanmaları.”

PS5 kolu DualSense için bugün tanıtılan ikinci renk ise “Midnight Black”. Yani, “Gece yarısı Siyahı”. Sony’nin önceki nesil konsollarından alışık olduğumuz, efsanevi PlayStation siyahı bu yeni seçenekte öne çıkıyor. Tabi, mavi aksan renkleri de o klasik PlayStation rengi ve havasına katkıda bulunmakta. Her ne kadar kırmızı renge göre biraz sıkıcı da olsa, eminiz ki bu klasik siyahın da çok seveni olacaktır. Bunun yanında birçok oyun severin PS5‘in beyaz rengini beğenmeyip klasik siyahı istediğini düşününce, siyah DualSense’in de büyük ilgi görmesi muhtemel.

PS5 kolu fiyat bilgisi ve çıkış tarihi

PS5 kolu Dualsense yeni renklerinin ülkemiz fiyatları henüz belli değil. Ancak ABD fiyatları Cosmic Red (kırmızı) için 74.99 ABD Doları ve Midnight Black (klasik siyah) için 69.99 ABD Doları şeklinde. Ülkemizde beyaz kolun fiyatının 899 TL olduğunu düşününce, yeni renk seçenklerini de bu civarda beklemek mümkün. Tabi, tıpkı ABD fiyatında olduğu gibi, kırmızı rengin bir tık daha pahalı olmasını bekliyoruz.

PS5 kolu DualSense’i yakından tanıyalım

DualSense, Sony’nin yeni nesil konsolu PlayStation 5’in resmi kablosuz kontrolcüsü. Dualsense’in, PS4 kolu DualShock’tan ilk bakıştaki en büyük farkı büyüklüğü. DualShock’a göre daha hacimli olan kol, ele daha iyi oturuyor. Kozmetik anlamda dikkat çeken bir diğer detay ise iki renk tonlu tasarım. Bu tasarım, özellikle yeni renklerde çok şık gözükmekte. Teknik tarafta dikkat çeken ilk ayrıntı ise gelişmiş haptik/titreşim geri bildirim (haptic feedback). Sony, bu konuya çok önem verdiğini söylüyor. Bunun yanında, adaptif tuşlar da teknik tarafta önceki nesle göre gelişen bir diğer unsur. Bu, oyunda içinde yaptığınız farklı işlemlerde tuşlardan farklı seviyelerde direniş alacağınız anlamına geliyor. Son olarak, teknik özellik olarak gelişen bir diğer taraf da kolun pil ömrü. Zira, Sony’nin resmi açıklaması, eklenen yeni özelliklere rağmen pil ömrünün “en az DualShock kadar” olacağı yönünde.

PS5 kolunu PC’ye bağlamak

Oyun severlerin PS5 kolu hakkındaki aklındaki en büyük sorulardan biri ise “PS5 kolu PC’de çalışır mı?”. Bu sorunun cevabı ise evet, DualSense’inizi bilgisayarınıza bağlayabilirsiniz. Gelin bu işlemi nasıl yapacağınıza bakalım.

PS5 kolu bilgisayara nasıl bağlanır:

Öncelikle, bilgisayarınızın bir Bluetooth alıcısı olduğundan emin olun. Bu her bilgisayarda varsayılan olarak olan bir özellik değil. Eğer bilgisayarınızda Bluetooth alıcısı yoksa, ufak bir usb Bluetooth alıcısıyla bu sorunu kolayca çözmeniz mümkün. “PS tuşu” ve “Create” tuşunu 3 saniye boyunca, aynı anda basılı tutun. Bu işlemden sonra, ortadaki ışık panelinin yanıp söndüğünü görmelisiniz. Bilgisayarınızdan Bluetooth ayarlarını açın. Açılan pencerede önce Bluetooth sonra da “Wireless Controller (Kablosuz Kontrolcü)” seçeneğine tıklayın. Bilgisayarınız kol için eşleştirme kodu sorarsa, “0000” yazın. İşleminiz tamam. Artık PS5 kolunuzu bilgisayarınızda keyifle kullanmanız mümkün!

Kaynak: MobileSyrup, PlayStation.Blog