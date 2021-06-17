OPPO Reno 5 Lite incelemesi! | Kamera odaklı yerli üretim telefon!

iPhone 12 ailesinin çıkmasının üzerinden yaklaşık 9 ay olmuşken Apple iPhone 13 ailesi hakkında birçok söylenti çıkmaya başladı bile. Sızıntılara göre Apple iPhone 13 serisinde birçok yeniliği birlikte getirecek.

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2021 model iPhone’ların piyasaya sürülmesine 4 aydan kısa bir süre kaldı ve yeni modellerin diğer tanıtımlar gibi Eylül ayı içerisinde yapılması bekleniyor. Daha iPhone 12 ailesinin çıkmasından hemen sonra iPhone 13 için söylentiler çıkmaya başlamıştı bile. Genellikle Apple, telefonları hakkında en az sızıntı veren markaların başında geliyor.

iPhone 12 ailesinde olduğu gibi yeni iPhone modelleri de üç farklı boyutta dört farklı telefon olarak gelecek. Bunlar 5,4 inç mini, 6,1 inç standart ve Pro, 6,7 inç Pro Max olarak sıralanıyor. Tasarım tarafında çok büyük değişiklikler olmasa da beklentiler arasında daha küçük bir çentik, daha büyük bir kamera çerçevesi ve lensleri, yeni nesil A işlemci ve daha büyük bir pil ile batarya ömründe iyileştirmeler yer alıyor.

Yeni iPhone serisinin ismi ne olacak?

Geçmişten günümüze iPhone isimlerine bakacak olursak bir sene numara ile bir sene de o numaranın S takısı almış haliyle devam etti. Ta ki Apple 10. yıl dönümü şerefine iPhone X telefonunu çıkaran kadar. Bundan sonraki yılda isimlendirme XR, XS ve XS Max olarak devam etti. Sonrasında numaralı seriye geri dönen Apple iPhone 11 isimlendirmesiyle karşımıza çıktı. Geçen sene ise S takısı beklenirken tekrardan numarayla devam etti ve iPhone 12 olarak telefonları karşımıza çıkarttı. Şimdi ise 2021 iPhone modellerinin isminin ne olacağı merak konusu. Sızıntılara göre yeni isimlendirme iPhone 12S veya iPhone 13 olacağı yönünde.

Yeni iPhone tasarımlarında radikal değişiklik olacak mı?

iPhone X modeliyle hayatımıza çentik denilen kesik ekran modelini sokan Apple, XS, 11 ve 12 serisiyle bu tasarımı devam ettirdi. Geçen sene küçültülmesi beklenen çentik tasarımın bu sene hayata geçmesi bekleniyor. Sızıntılardan gelen fotoğraflarda bu iddiayı kantılar nitelikte. Geçen sene de bu şekilde sızıntılar vardı ancak bu beklenti gerçekleşmemişti. Ek olarak bu çentiğin küçültülme sebeplerinden birisinin de Apple’ın yeni seride parmak izini ekran altına entegre edeceği iddiası. Face ID modüllerini kaldırarak çentiği küçültecek olan Apple Ultrasonic parmak izi okuyucu kullanabilir. Hatta Qualcomm’dan bu entegreyi alabileceği de konuşulanlar arasında.

iPhone 12 ile köşeli tasarıma geçen marka yeni seride de bu tasarımı devam ettirecek gibi gözüküyor. Ayrıca geçen seneden kalan sızıntılarda herhangi bir girişin olmayacağı konuşuluyordu fakat bu beklenti de gerçekleşmemişti. Bu sene de bu yeniliğin gelmeyeceği hatta yeni modellerde USB Type-C yuvasının bu modellerde de gelmeyeceği ve Lightning girişiyle devam edeceği belirtiliyor.

Standart model ve Mini modelinin arka kamera yapısında da farklılıklar bekleniyor. 12 serisinde alt alta bulunan kameralar bu sefer çapraz şekilde konumlanması bekleniyor. Pro modellerde ise kamera sensörlerinin büyümesi sebebiyle kamera çıkıntısının da artması olasılığı bulunuyor.

Ekran tarafında yenilikler gelecek!

iPhone 12 serisinde gelmesi beklenen yüksek ekran yenileme hızının (Hertz) bu sene gelmesine kesin gözüyle bakılıyor. Hali hazırda iPad Pro modellerinde ProMotion Display olarak 120Hz kullanan Apple, yeni iPhone modellerinde de 120Hz ekran yenileme hızını kullanması bekleniyor. LTPO OLED ekran kullanmaya devam edecek olan modellerin ekran üretimini de muhtemelen Samsung ve LG üstlenecek. Geçen sene 5G teknolojisini telefonlarına entegre eden marka 120Hz ekranı getirmemesinin ana sebebi olarak pil kapasitesinin düşük olması ve pil harcaması olduğu düşünülmüştü.

Yeni nesil 5G destekli Bionic işlemci ve WiFi 6E

Her yeni iPhone modelinde işlemcisini daha da güçlendiren Apple bu seferde A15 işlemcisi ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Ayrıca bu işlemcinin üretimini de TSMC üstlenecek. Özellikle dünyada yaşanan çip kriziyle Apple nasıl baş edecek merak konusu. Ek olarak , iPhone 12 modellerinde kullanılan X55 yongasından daha küçük bir alanda daha yüksek güç verimliliği sunan 5 nanometrelik bir süreç üzerine inşa edilen Qualcomm’un Snapdragon X60 5G modemi kullanılacak. X60 modemi geliştirilmiş hızlar ve kapsama alanı için mmWave ve 6GHz altı bantlardan 5G verilerinin aynı anda toplanmasına izin veriyor.

Yeni iPhone, daha büyük pil

Çin sosyal ağ sitesi Weibo’dan gelen bir söylentiye göre, iPhone 13 modellerinin hepsinde daha büyük pillere sahip olacağını öne sürüyor. iPhone 13 Pro Max’in 4352 mAh pile sahip olduğu söylenirken, iPhone 13 ve iPhone 13 Pro’da 3095 mAh pile sahip olacak. iPhone 12 mini’deki 2227 mAh pil büyütülerek iPhone 13 Mini’de ise 2406 mAh pil içermesi bekleniyor. Yeni işlemci ile birlikte pil verimliliği de arttıracağı için eksi modele göre %15-20 arası daha iyi bir batarya performansı olacağı söz konusu.

Kamera tarafındaki yenilikler

Apple her sene kamera tarafında iddialı modeller çıkarmayı başarıyor. Bu iddiasını yeni modellerde de devam ettirecek gibi gözüküyor. iPhone 13 Pro modellerinin, Apple’ın “tasarım ve üretim avantajları” ile mümkün olduğu söylenen 5 elemanlı bir lensten 6 elemanlı bir merceğe yükseltmesiyle geliştirilmiş bir Ultra Geniş lensle gelmesi bekleniyor. Ekran analisti Ross Young, 2021 iPhone serisinin tamamının iPhone 12 Pro Max ile aynı kamera sensörlerini kullanacağına ve alt modellere genel iyileştirmeler getireceğine inanıyor. Ming-Chi Kuo, iPhone 13 mini, iPhone 13 ve iPhone 13 Pro’nun, iPhone 12’nin önceki modellerinde olduğu gibi f1.6 diyafram açıklığına sahip aynı geniş açılı lense sahip olacağını söylüyor. iPhone 13 Pro Max’in ise f1.5 diyafram geniş açılı merceğe sahip olacağı söyleniyor. Ayrıca Lidar sensörün önceki modellerde olduğu gibi sadce Pro modellerinde olacağı konuşuluyor.