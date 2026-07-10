Mercedes-Benz’in performans departmanı Mercedes-AMG, tamamen elektrikli yeni yüksek performanslı kompakt modeli CLA 45 4Matic+’ı resmi olarak tanıttı. Sınıfında daha önce görülmemiş yenilikçi motor teknolojileri ve çılgın performans verileriyle dikkat çeken model, standart elektrikli CLA’nın sunduğu yüksek verimlilik ve hızlı şarj avantajlarını korurken, AMG’nin safkan pist genlerini elektrik dünyasına taşıyor.

Üç Eksenel Akılı Motorla 670 Beygir Güç!

Yeni Mercedes-AMG CLA 45 4Matic+ modelinin en çarpıcı ve ayırt edici özelliği, kalbinde taşıdığı devrim niteliğindeki motor altyapısı oluyor. Otomobilde, daha önce sadece Mercedes-AMG GT ve çok özel plug-in hibrit süper otomobillerde kullanılan üç adet eksenel akılı (axial flux) elektrik motoru görev yapıyor. Geleneksel radyal akılı motorlara kıyasla çok daha hafif ve kompakt bir yapıya sahip olan bu motorlar, daha küçük bir alanda devasa bir güç üretebiliyor.

Motorların yerleşim şeması ve performans verileri şu şekilde şekilleniyor:

Güç Dağılımı: Ön aksta 301 beygir güç üreten tek bir motor yer alırken, arka aksta birbirinden tamamen bağımsız çalışan iki adet elektrik motoru bulunuyor.

Toplam Güç: Sistem kombinasyon halinde tam 670 beygir güç üretiyor.

Hızlanma: Bu devasa güç sayesinde yeni CLA 45 4Matic+, 0’dan 100 km/s hıza sadece 3 saniyede ulaşarak süperspor otomobillere meydan okuyor.

Akıllı Dört Tekerlekten Çekiş ve Aktif Aerodinamik

Bağımsız üç motorlu yapı, tamamen değişken AMG Performance 4MATIC+ dört tekerlekten çekiş sistemine yeni bir boyut kazandırıyor. Sistem, tekerlekler arasındaki tork dağılımını milisaniyeler içinde optimize ederken, arka tekerlekler arasında bağımsız güç aktarımı (tork vektörleme) yapabiliyor.

Ayrıca araçta sınıfında bir ilk olan aktif arka spoyler (Shooting Brake versiyonunda tavan üstü spoyler) yer alıyor. Seçilen sürüş programına ve hızlanma verilerine göre otomatik olarak pozisyon alan bu spoyler, yüksek hızlarda maksimum denge sağlarken, düşük yük altında hava direncini minimuma indirerek menzili koruyor.

94 kWh Batarya ile 670 Kilometre Menzil

Performans odaklı bir elektrikli olmasına rağmen yeni CLA 45 4Matic+, günlük uzun yolculuklarda da kullanıcısını yarı yolda bırakmayacak bir batarya paketiyle geliyor:

Batarya Kapasitesi: Cihaz, 94 kWh kullanılabilir kapasiteye sahip gelişmiş bir lityum-iyon batarya bloku kullanıyor.

Menzil (Sedan): WLTP standartlarına göre sedan versiyonu tek bir şarjla 670 kilometrenin üzerinde menzil sunabiliyor.

Menzil (Shooting Brake): Pratiklik odaklı istasyon vagon (Shooting Brake) gövde tipi ise 640 kilometrelik iddialı bir menzil vadediyor.

800 Volt Mimari ve 330 kW Ultra Hızlı Şarj

Yeni nesil kompakt performans canavarı, Mercedes’in en güncel 800 volt elektrik mimarisi üzerine yükseliyor. Bu yüksek voltaj altyapısı sayesinde şarj istasyonlarında bekleme süreleri minimuma indiriliyor:

Araç, uygun DC hızlı şarj istasyonlarında 330 kW’a kadar ultra hızlı şarj desteği sunuyor.

Batarya doluluk oranı, %10’dan %80 seviyesine sadece 22 dakikada ulaşıyor.

Kullanıcıların acelesi olduğu durumlarda ise sadece 10 dakikalık bir şarjla 270 kilometrenin üzerinde ek menzil elde edilebiliyor.

Kabinde Çoklu Duyusal AMG Deneyimi

Yeni modelin iç mekânı tamamen sürücü odaklı ve sportif detaylarla bezenmiş durumda. Gövdeyi sıkıca kavrayan anatomik AMG spor koltuklar, Nappa deri görünümlü ARTICO döşemeler ve kırmızı dikiş detayları premium atmosferi destekliyor.

Ayrıca yapay motor sesleri, tork kesintili simüle edilmiş vites geçişleri, direksiyon arkasındaki vites kulakçıkları ve hızlanma anında koltukları titreten özel mekanizmalar sayesinde kullanıcılara elektrikli çağda bile çoklu duyusal, geleneksel bir AMG sürüş heyecanı yaşatılması hedefleniyor.