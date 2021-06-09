Hangi MediaTek daha iyi? | realme 7 vs GM21 Pro vs Note 8 Pro

Uluslararası pazarlara yönelik 1.000’inci mağazasını açan küresel teknoloji lideri Xiaomi, büyüme hedeflerine yönelik önemli bir kilometre taşına ulaştı. Xiaomi, bu başarısını hem sanal hem de fiziksel ortamlarda Mi Fanları ile düzenlediği 1.000’inci Xiaomi Mağazası etkinlikleriyle kutluyor.

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Bu noktaya gelinmesinde büyük rol oynayan Mi Fanlarını unutmayan şirket, etkinlikler kapsamında özel hediyeler ve promosyonlar sunuyor. Türkiye’ye özel olarak hazırlanan çalışmalar kapsamında 64 GB Redmi 9C’de 100 TL ve tüm Redmi Note 10’da 200 TL indirim yapılacak. Yerli üretilen Redmi 9T alan herkese Mi True Wireless Earphones 2 Basic hediye edilecek. Seçili modelleri satın alan kullanıcılara da 1500 adet ‘Teşekkürler’ tshirt’ü verilecek. Bunların yanında belirli ekosistem ürünlerinde de yine çok özel indirimler Türkiye’nin 29 şehrinde 59 adet Mi Store’da Mi Fanlarını bekliyor.

Dünya genelinde yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen Xiaomi’nin 1.000’inci mağazası açılıyor

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Xioami’nin bu başarısı, dünyanın dört bir yanında fiziksel mağazaların karşı karşıya kaldıkları tüm zorluklara rağmen elde edilmesi de ayrı bir başarı. Xiaomi’nin 1.000’inci mağazası, şirketin tüketiciler arasındaki gücünü ve küresel pazarlardaki büyüme potansiyelini göstermesi açısından büyük önem taşıyor.

Xiaomi Mağazaları, Xiaomi iş ortakları tarafından kurulan ve işletilen perakende satışlara yönelik fiziksel mağazalar. Uluslararası Xiaomi Mağazalarının tamamı Xiaomi standartlarına uygun olarak işletilmekte ve yalnızca resmi Xiaomi ürünlerini satıyorlar. Bu nedenle Xiaomi Mağazaları, şirketin çevrimdışı perakende işini yansıtan yüksek standartlı resmi temsilcileri olduğunu da belirtmeden geçmeyelim.

Küresel Xiaomi Mağazası kampanyası 5 yıl önce başladı

Xiaomi’nin ilk küresel mağazası 2016 yılında Singapur’da Mi Fannlarına hizmet vermeye başladı. 2016 yılından bu yana mağaza sayısı dünya genelinde hızla arttı ve yalnızca 2020 yılında eklenen 363 mağaza ile çok önemli bir büyüme ivmesi yakalandı. 2020 yılının sonunda dünya genelinde 63 pazarda hizmet veren Xiaomi Mağaza sayısı toplamda 841 mağazaya ulaştı.

Xiaomi, bu önemli büyümeyi kutlamak için kurulduğu günden bu yana şirketin yanında olan ve ürünlerine inanan birçok Xiaomi kullanıcısının ve Mi Fanlarının bu desteğini karşılıksız bırakmayarak hem sanal hem de fiziksel ortamda 1000. Xiaomi Mağazası kutlamalarını başlatıyor.



Kutlamalar, birçok fiziksel mağazada yapılacak büyük indirimlerin yanı sıra internet üzerinden de paralel olarak yürütülecek bir promosyon kampanyasıyla başlayacak. Etkinliğe özel hediyeler, bu noktaya gelmede büyük rolü olan Mi Fanlarına şükran ifadesi olarak birçok farklı dilde hazırlanan “Teşekkürler” ibaresiyle özel olarak tasarlanmış bir Xiaomi logosuyla birlikte verilecek.