Güney Koreli teknoloji devi Samsung, her yıl merakla beklenen ve mobil ekosistemin geleceğini şekillendiren en büyük organizasyonlarından biri olan Galaxy Unpacked 2026 etkinliğinin tarihini ve mekanını resmi olarak duyurdu. Şirket tarafından paylaşılan davetiyelere göre, yeni nesil katlanabilir telefonların ve giyilebilir teknolojilerin sergileneceği büyük lansman 22 Temmuz 2026 Çarşamba günü İngiltere’nin başkenti Londra’da gerçekleştirilecek.

Küresel çapta canlı yayınlanacak olan etkinlik, Türkiye saati ile (TSİ) 16.00’da başlayacak ve Samsung’un resmi web sitesi, Samsung Newsroom ve YouTube kanalları üzerinden kesintisiz olarak takip edilebilecek.

“A New Shape Unfolds” Sloganı ile Yeni Form Faktörleri Yolda

Samsung’un etkinlik için belirlediği resmi slogan olan “A New Shape Unfolds” (Yeni Bir Form Açılıyor), katlanabilir ekran teknolojisinde tasarım ve ergonomi açısından radikal değişikliklerin kapıda olduğunu gösteriyor. Sektörden sızan ilk bilgilere göre bu slogan, özellikle iç ekranı genişleyen ve kapak ekranı optimize edilen yeni gövde formlarına işaret ediyor.

Lansmanda Hangi Ürünler Tanıtılacak?

Samsung lansmanda sergileyeceği cihazların listesini henüz resmi olarak doğrulamasa da tedarik zincirinden sızan bilgiler ve tescil kayıtları, etkinlikte şu modellerin sahne alacağını kesinleştirdi:

Katlanabilir Telefonlar: Galaxy Z Fold 8, seride ilk kez daha üst bir segment ayrımı yaratacak olan Galaxy Z Fold 8 Ultra ve dikey katlanabilir formdaki Galaxy Z Flip 8 .

Akıllı Saatler: Gelişmiş sağlık takibi algoritmalarına sahip Galaxy Watch 9 ve ekstrem sporculara hitap eden Galaxy Watch Ultra 2 .

Giyilebilir Ekosistem: Yenilenen kulaklık veya takip aksesuarı ailesinin bir parçası olması beklenen Galaxy Able.

Günün Sürprizi “Galaxy Glasses” Olabilir: Samsung’un uzun süredir Ray-Ban Meta AI gözlüklerine rakip olarak üzerinde çalıştığı ekransız, yapay zekâ destekli akıllı gözlük modelini (Galaxy Glasses) ilk kez bu sahnede bir “one more thing” sürprizi olarak prototip bazında gösterme ihtimalinin oldukça yüksek olduğu konuşuluyor.

Galaxy AI Yetenekleri Derinleşiyor

Donanım dünyasındaki güncellemelerin yanı sıra, etkinliğin en büyük odak noktalarından biri yine yapay zekâ olacak. Samsung, Galaxy AI platformunun yeni katlanabilir form faktörlerine özel olarak optimize edilmiş, cihazlar arası entegrasyonu artıran ve günlük kullanım senaryolarını kolaylaştıran yeni nesil akıllı yazılım özelliklerini ayrıntılı olarak ekosisteme dahil edecek.

Ön Kayıt Süreci Başladı: Türkiye’ye Özel Hediyeler

Resmi duyuruyla birlikte Samsung, dünya genelinde ve Türkiye’de lansman öncesi ön kayıt süreçlerini başlattı. Samsung Türkiye’nin resmi web sitesi üzerinden forma bilgilerini girerek kayıt yaptıran kullanıcılar, lansman sonrasında ön sipariş vermeleri durumunda İkili Süper Hızlı Kablosuz Şarj Cihazı ve seçili kılıf hediyesine ücretsiz olarak sahip olabilecek. Küresel pazarlarda ise ön kayıt yaptıran kullanıcılara 30 dolara varan Samsung kredisi ve sınırlı sayıda kişiye 500 dolarlık hediye kartı kazanma şansı sunuluyor.