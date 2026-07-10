Genellikle bütçe dostu fiyat etiketleri ve devasa batarya kapasiteleriyle tanıdığımız Samsung’un Galaxy M serisi, bu kez performans kanadında ezber bozmaya hazırlanıyor. Yakın zamanda Hindistan pazarında satışa sunulan batarya canavarı Galaxy M47 5G modelinin üzerinde konumlandırılacak olan Samsung Galaxy M67, performans testi platformu Geekbench veri tabanında yakalandı. Ancak cihazı gündeme oturtan asıl detay, kalbinde taşıdığı oldukça sürpriz ve nostaljik işlemci tercihi oldu.

Eski Amiral Gemisi Geri Dönüyor: Kalbinde Exynos 2200 Var

Sızdırılan Geekbench listelerinde “SM-M676K” model numarasıyla boy gösteren Galaxy M67, gücünü Samsung’un 2022 yılı amiral gemisi serisi Galaxy S22 ailesinde ve daha sonra Galaxy S23 FE modelinde yer verdiği 4 nm fabrikasyon süreçli Exynos 2200 yonga setinden alıyor.

Samsung, genellikle orta segment cihazlarında güncel ancak daha düşük profilli orta sınıf çipler (Exynos 1480 veya Snapdragon 6 Gen 3 gibi) tercih ederken; Galaxy M67 ile eski de olsa safkan bir amiral gemisi işlemcisini orta segmente indirerek farklı bir strateji izliyor.

Mobil Oyunculara Müjde: Donanımsal Işın İzleme (Ray Tracing) Desteği

Exynos 2200 çipsetinin telefona kazandıracağı en büyük avantaj grafik tarafında yaşanacak. İşlemcinin içerisinde, AMD RDNA2 mimarisini temel alan Samsung Xclipse 920 GPU görev yapıyor:

Bu grafik birimi, mobil dünyada donanımsal ışın izleme (hardware-accelerated ray tracing) desteği sunan ilk mimarilerden biri olma unvanına sahip.

Orta segment bir telefonda amiral gemisi seviyesinde grafik işleme gücü sunacak olan bu altyapı, bütçesini zorlamadan yüksek kare hızlarında mobil oyun oynamak isteyen kullanıcılar için Galaxy M67’yi doğrudan bir hedef haline getirecek.

Geekbench Skorları ve Donanım Detayları

Sızan benchmark veri tabanındaki test sonuçlarına göre Galaxy M67, kağıt üzerinde hala oldukça kaslı bir performans sergiliyor:

Tek Çekirdek Skoru: 1.435 – 1.589 puan aralığı

Çoklu Çekirdek Skoru: 3.744 – 3.923 puan aralığı

Bellek: Cihaz testlere 8 GB RAM kapasitesiyle dahil oldu.

Yazılım Sürprizi: Listelemedeki en çılgın detaylardan biri de cihazın Android 17 işletim sistemiyle test edilmiş olması. Bu durum, telefonun Samsung’un gelecekteki One UI 8.5 arayüzüyle kutudan çıkabileceğine veya çok uzun soluklu bir güncelleme takvimine sahip olacağına işaret ediyor.

Ne Zaman Tanıtılacak?

Samsung Galaxy M67 5G’nin tasarımı, kamera dizilimi ya da batarya kapasitesi gibi diğer teknik detayları henüz netleşmiş değil. Ancak cihazın prototip olarak Geekbench testlerinde kararlı skorlar vermeye başlaması, resmi lansmanın önümüzdeki birkaç hafta içinde öncelikle Asya ve Hindistan pazarında gerçekleşeceğini gösteriyor. Modelin Türkiye pazarına gelip gelmeyeceği ise henüz gizliliğini koruyor.