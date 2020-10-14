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OPPO Reno 4 Pro neler sunuyor? | 65 Watt şarj!
OPPO Reno 4 Pro özelliklerini detaylı bir şekilde anlattığımız videomuz ile karşınızdayız. Reno 4 ailesinin en kaslı üyesi Reno 4 Pro’nun detaylarına bakıyoruz.
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OPPO Reno 4 Pro neler sunuyor? | 65 Watt şarj!
Reno 4 Pro özellikleri
7,7 mm inceliğinde ve sadece 161 gram ağırlığında olan Reno 4 Pro, Galaktik Mavi ve Yıldızlı Gece adları verilen mat kaplamalı bir tasarımla karşımıza çıkıyor. 6,5 inç kavisli yapıda Super AMOLED bir ekran kullanan Reno 4 Pro, %92 ekran-boyut oranıyla göz kamaştırıyor. Bu ekrnada HDR desteği sunması da önemli bir artısı. Aldığı lisanslar ile Netflix’te yüksek kaliteli ve Amazon Prime Video’da ise HDR içerikleri Reno 4 Pro ile izleyebilirsiniz.
Qualcomm Snapdragon 720G işlemcisinden gücünü alan Reno 4 Pro 8 GB bellek ve 256 GB’lık artırılabilir depolama alanıyla birlikte geliyor. Bu sayede toplamda 512 GB gibi oldukça geniş bir depolama alanına sahip olabilirsiniz.
Kamera noktasında da bir hayli iddialı olan OPPO Reno 4 Pro, 48 MP IMX586 sensörüyle Find X2’deki sensörü kullanıyor. Bir diğer yandan 8 MP ultra geniş, 2 MP makro ve 2 MP mono sensör de kullandığını görmekteyiz. Genel olarak fotoğraf ve video performansında fazlasıyla iddialı bir model olduğunu görebilirsiniz.
32 MP değerindeki ön kamerası ise gece-gündüz fark etmeksizin oldukça iyi fotoğraf ve video üretebiliyor. Aynı zamanda Reno 4 Pro ile yapay zekalı portre ve monokrom videolar da üretebilirsiniz. Ekstra bir işleme gerek kalmadan direkt olarak bu videoları üretebilmesi Reno 4 Pro’nun önemli bir artısı. Videoda 4K 30 fps ve 720p 960 fps videoları bu cihazla üretebilirsiniz.
4.000 mAh bataryaya sahip olan OPPO Reno 4 Pro, özellikle 65 Watt değerindeki SuperVOOC 2.0 şarj sistemiyle sizi hiçbir zaman yarı yolda bırakmayacak. 5 dk içerisinde %30, 10dk içerisinde %50 ve maksimum 36 dk içerisinde ise %100 şarj edebilmeniz mümkün.
Cihazın tüm detaylarını videoda görebilirsiniz.
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GM 20 ve GM 20 Pro Karşılaştırma | GM 20 ailesine detaylı bir bakış
Kabul etmek lazım ki General Mobile, GM 9 Pro modeliyle güzel satış rakamları yakalayabildi. Rüzgarı arkasına alan şirketin, GM 20 ve GM 20 Pro modelleri de birçok kullanıcı tarafından heyecanla bekleniyordu. Biz de, GM 20 ailesindeki cihazlardan birini satın almayı düşünen kullanıcılar için, 2 cihazı karşılaştırıyoruz.
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GM 20 ve GM 20 Pro arasındaki farklar neler
Bildiğiniz gibi artık 2.000 Türk Lirası’nın altında pek cihaz kalmadı. Videonun çekildiği gün itibariyle GM 20, 1.800 TL. Bu fiyat gerçekten çok iddialı bir konumda. GM 20’nin bu fiyat bandında pek bir rakibi de yok. GM 20 Pro içinse durum farklı. GM 20 Pro bu videoyu çektiğimiz gün itibariyle 2.300 TL gibi bir fiyatla satılıyor. Tabi fiyat böyle olunca, bu sefer kullanıcılar diğer rakiplere yönelebiliyor. Örneğin realme 6 şuanki fiyatıyla, bütçeyi azıcık daha artırıp 2500 TL’ye çıkabilen kullanıcılar için daha cazip bir seçenek olabilir. Aynı şekilde Galaxy M21 de öyle. Veya 100 TL daha uygun fiyatıyla realme 5i gibi bir seçenek var. Ama yine de gözünüze General Mobile cihazlarını kestirdiyseniz, gelin GM 20 ve GM 20 Pro arasındaki farklara bir göz atalım.
GM 20’de 4 GB Ram 64 GB dahili depolama mevcut. Bu değerler GM 20 Pro’daysa 6 GB Ram ve 128 GB depolama olarak sunuluyor. Böylece GM 20 Pro ile çoklu işlemleri daha sorunsuz yapabileceğiniz ve daha geniş bir depolama hacmine sahip olacağınızı söyleyebiliriz. Ama GM 20 satın alsanız bile, hafıza probleminiz olmayacaktır çünkü 2 cihazda da Micro SD kartla hafıza artırılabiliyor. Yani en kötü ihtimalle bir Micro SD kart satın alarak depolama alanınızı artırabilirsiniz.
İki cihazda da, IPS LCD panel kullanılmış fakat çözünürlükler arasında fark var. GM 20, HD+ yani 720p çözünürlükle sunulurken GM 20 Pro Full HD+ yani 1080p çözünürlükte bir ekranla sunuluyor. 2020 yılı standartları için HD+ bir ekran paneli biraz düşük kalıyor ama cihazın fiyatını da göz önüne alınca, kabul edilebilir bir panel olmuş. Keşke çözünürlük 1080p olsaymış dedim içimden; ama ekrandan çok da şikayetçi olmadım. Yani GM 20 Pro’da ekranımız hem daha iyi bir çözünürlüğe sahip hem de daha büyük. GM 20 Pro’da 6.3 inç bir ekran var. GM 20’deyse 6.08 inç. Yani ekranları göz önüne aldığımız zaman GM 20 Pro, daha ağır basan seçenek haline geliyor.
İşlemci tarafında durum ne
GM 20 Modelinde MediaTek’in Helio A25 işlemcisi mevcut. GM 20 Pro’daysa MediaTek’in Helio P70 işlemcisi mevcut. Her iki işlemci de 12 nanometrelik süreçle üretilen işlemciler. İşlemci güçlerini karşılaştırabilmeniz adına cihazlarla yaptığım AnTuTu test sonuçlarına göre; GM 20 Antutu’da 86.852 puan alırken GM 20 Pro 180.576 puan aldı. Yani arada ciddi bir performans farkı var.
Oyun tarafında da Pubg’de cihazlar oyunu oynamak için yeterli işlemci kapasitesine sahip. GM 20 Pro’yla PubG oynarken ciddi bir takılmayla karşılaşmıyorsunuz. PUBG’de GM 20 Pro, HD grafiklerde yüksek kare hızını destekleyebiliyor. GM 20 ise dengeli grafiklerde orta kare hızında oyunu oynatıyor. HD grafiklere, GM 20 ile maalesef çıkamıyorsunuz.
Kameralarda GM 20 Pro daha üstün gözüküyor
GM 20 modelinde 13 MP ana kameramız var. GM 20 Pro modelindeyse 48 MP. 20 Pro’da arka tarafa baktığınızda 108 MP yazıyor ama o durum biraz farklı. Bu 108 MP, yazılım destekli bir 108 megapiksel, lens kökenli değil. Bu modda, çekim yazılım desteğiyle gerçekleştiriliyor. Ek olarak itiraf etmem lazım ki tasarımsal anlamda bu kamera çıkıntılarının çok ince olması da hoş olmuş. Neyseki GM 20 ailesinde, diğer cihazlarda gördüğümüz gibi çok büyük ölçüde kamera çıkıntıları yok. Gelelim kameraların performansına. Geçmişe baktığımız zaman GM 9 Pro’da General Mobile kamera anlamında iyi iş çıkarmıştı. Biz o yüzden GM 20 modelleri için de iyi bir kamera performansı bekliyorduk. Ve Gerçekten de bu cihazlardaki kamera performansı beklediğimiz gibi iyi çıktı.
Ön kameralardan da bahsedeyim. 2 cihazda da damla çentik içinde bulunan bir özçekim kamerası var. GM 20’de bu kamera 8 megapikselken GM 20 Pro’da 16 megapiksel. İki cihazda da 1080p video kaydı alabiliyoruz 30 FPS’te. Cihazların ön kamera performansı da yeterli düzeyde. Gündüz çekimlerinde 2 cihaz da hem ön hem arka kamerayla başarılı performanslar gösterebiliyor. Uygun fiyata iyi kamera alayım diyorsanız GM 20 ailesi gerçekten de beklentilerinizi karşılayabilme potansiyeline sahip.
İki cihazda da, ekran kilidini açmak için fiziksel parmak izi okuyucularımız var. Bu parmak izi okuyucular cihazın arkasında konumlandırılmış. İkisi de stabil çalışıyor. Ben kullanım sürem boyunca bir sıkıntı yaşamadım. Yüz tanıma seçeneği de aynı şekilde 2 cihazda da stabil ve hızlı bir şekilde çalışıyor.
GM 20 ve GM 20 Pro’nun ekran kullanım süreleri birbirine yakın konumda
GM 20’de 4000 mAh, GM 20 Pro’da da 4050 mAh kapasiteli batarya var. İki cihaz da batarya konusunda yeterli. Hatta ben yine bir karşılaştırma klasiği olarak iki cihazda da Full ekran parlaklığında PC Mark batarya testi gerçekleştirdim. GM 20, 8 saat 33 dakika ekran süresi verirken GM 20 Pro 7 saat 17 dakika ekran süresi verdi. Arada yaklaşık 1 saatlik fark oluşmasının ana sebebi de GM 20’de hem ekran çözünürlüğünün daha düşük olması; bu sayede cihazın güç tüketimi de düşüyor; hem de işlemcinin daha az güç tüketiyor olması.
General Mobile GM 20 Pro’da bize Turbo Şarj sunduğunu söylüyor. GM 20, 7.5 Watt ile şarj oluyorken GM 20 Pro 10 Watt’la şarj oluyor. Şarj hızı konusunda kağıt üzerinde ciddi bir fark yok. Cihazların şarj olma süreleri de şu şekilde, ben sıfırdan tam şarja GM 20’yi 2.30 saat gibi bir sürede ulaştırabildim. GM 20 Pro için de durum yine aynıydı.
GM 20, Bluetooth 5.0 desteğiyle GM 20 Pro’nun önüne geçiyor
Şimdi, size GM 20’nin GM 20 Pro’dan daha önde olduğu bir noktadan bahsedeyim. GM 20’de Bluetooth 5.0 varken. GM 20 Pro Bluetooth 4.2’yle sunulmuş. Bu durum beni şaşırttı. GM 20’de Bluetooth 5.0 olması güzel bir şey tabi ama keşke GM 20 Pro’da da Bluetooth 5.0 olsaydı dedim ben. Herhalde bu noktada fiyat farkının fazla açılmaması için maliyetleri kısma yoluna gitmişlerdir diye düşünüyorum. Kablolu bağlantı tarafındaysa iki cihazda da USB Type-C girişi ve 3.5 mm jak girişi var. Zaten kutudan da bu cihazlarla kullanabileceğiniz kulaklıkların çıktığını da hatırlatayım.
Sonuç olarak eğer bütçeniz 1800 Türk Lirası’yla sınırlıysa GM 20 öne çıkan bir seçenek. Fakat ben bütçeyi biraz daha artırabilirim derseniz de ben GM 20 Pro’ya yönelmenizi tavsiye ederim. Çünkü ekran daha büyük ve çözünürlüğü de daha yüksek. GM 20 Pro’nun işlemcisi ve kamera performansı da daha iyi. Ama bana kalırsa hala GM 20 Pro’nun fiyat olarak birazcık da olsa aşağı yönlü bir hareket göstermesi lazım. Yani 2200 veya 2100 TL gibi fiyatlarla bulabilirseniz GM 20 Pro da hala tercih edilebilir bir seçenek. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı, maskenizi düzgün bir biçimde takmayı, ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Akıllı Telefon
Oppo Reno4 Lite inceleme – “Zarif” telefon
Oppo Reno4 Lite inceleme videomuzda, Reno4 ailesinin en uygun fiyatlı modeline yakından bakıyoruz. Bakalım cihaz bizlere neler sunuyor?
Oppo Reno4 Lite inceleme
Cİhazın Mat siyah ve Metalik Beyaz renk seçenekleri bulunuyor. Işığın farklı tonlarını yansıtan arka yüzey, telefonun inceliği ile birleştiğinde dışarıdan güzel bir görünüm sunuyor. Cihazın 7.4 mm’lik kalınlığı, son dönemde gördüğümüz cihazlar arasında oldukça zarif bir yapı olmasını sağlamış. Cihazın ekran altında parmak izi sensörü bulunuyor. Oldukça kararlı çalışan bu sensörün, çalışma animasyonunu isterseniz ColorOS arabirimi üzerinden değiştirebiliyorsunuz. Cihazda 3.5 mm’lik kulaklık girişi de unutulmamış.
6.43 inç boyutlu AMOLED panelle gelen cihazda 1080p Full HD çözünürlük sunuluyor. Ekranda Corning Gorilla Glass 4 koruması yer alırken, ekranın asıl öne çıktığı noktası parlaklık. Zira telefonda 800 nit parlaklığa çıkabilen bir ekran yer alıyor. Bu da özellikle AMOLED panellere göre oldukça iyi bir değer. Telefon gücünü MediaTek Helio P95 işlemcisinden alıyor. Bu yıl içinde çıkan P95 işlemcisi, 8 çekirdekli bir yapıda. 2 çekirdek performan tabanlı ve 2.2 GHz saat hızında çalışırken diğer 6 çekirdek verimlilik tabanlı ve 2.0 GHz saat hızında çalışıyor. Telefonu kullandığımız süre boyunca orta segment için işlemcinin sunduğu performansı beğendik. Arayüz ve uygulamalarda herhangi bir takılma problemi yaşatmadan güzel bir deneyim sunabildi. Ancak pil konusunda değindiğimiz üzere özellikle güç isteyen noktalarda verimliliği yani pil tüketimi rakiplerine göre geride.
Oppo Reno4 Lite inceleme yazımıza kamera ile devam edelim. Telefonda 48 MP + 8 MP + 2 MP mono + 2 MP derinlik olmak üzere dörtlü bir arka kamera kullanılmış. Bu kamerada yazılımın da desteğiyle farklı özelliklere yer verilmiş. Örneğin düşük ışıkta portre, Yapay Zeka Renkli Portre ve Yapay Zeka Güzelleştirme 2.0 farklı çekim modlarına yer verilmiş. Ayrıca arka kamerada Oppo’nun ultra sabitleme desteği de bu cihazda yer alıyor. Ön tarafta ise 16 MP ana selfie kamerasında 2 MP derinlik algılama sensörü eşlik ediyor. Bu sayede ön kamerayla da donanımsal bazda portre fotoğrafı çekebiliyorsunuz.
Son olarak 4015 mAh pille gelen cihaz, 30W destekli Vooc 4.0 teknolojisini destekliyor.
Akıllı Telefon
Huawei FreeBuds Pro inceleme – Android tarafının en iyisi olabilir!
Huawei FreeBuds Pro inceleme videomuzda, şirketin en yeni ve en gelişmiş tam kablosuz kulaklığını inceledik. Bakalım ürün bizlere neler sunuyor?
Huawei FreeBuds Pro inceleme
İlk olarak tasarım tarafıyla başlayalım. Ürünün seramik beyazı, soğuk gümüş ve karbon siyahı olmak üzere üç farklı renk seçeneği bulunuyor. Özellikle bizim de inceleme konuğumuz olan soğuk gümüş rengi gerçekten çok beğendik. Zira hem kutunun hem de kulaklıkların kendisi bu renk ile oldukça karizmatik görünüyor. Tasarım tarafında asıl konuşmamız gereken konu cihazın yapısı. Zira bu sefer kulakiçi silikonlu bir tasarıma geçildi. Bunun temelde iki avantajı var. Birincisi açık tasarıma göre daha iyi izole olan ses ve pasif gürültü engellemenin iyileşmesi. Bir diğeri ise son sesle müzik dinlerken, kulaklığın dışarıya çok az ses kaçırıyor olması.
Oldukça hafif bir kulaklık olan FreeBuds Pro‘da kulaklıkların kendisi 6.1 gram, kutunun kendisi ise 60 gram. Ayrıca modelde IPX4 sertifikasıyla su sıçramalarına karşı bir suya dayanıklılık sertifikası olduğunu belirtelim. Cihaz kontrollerinin pek çoğu, bu sefer kulaklığı sıkma hareketiyle gerçekleştiriliyor. Başta buna alışması biraz zor oluyor, ancak yerini ve hareketin kendisini öğrendikten sonra problem ortadan kalkıyor. Sesi açma ve kısma için ise dokunmatik panel üzerinden yukarı aşağı hareketi yapmamız yeterli oluyor.
Bluetooth 5.2 bağlantısıyla gelen kulaklık, çift Bluetooth antenli dünyanın ilk TWS kulaklığı. Bu sayede hem hızlı hem de verimli bir bağlantı sağlanıyor. Ayrıca cihazda aynı anda iki cihaz desteği var. Yani bir yandan dizüstü bilgisayarınızı bir yandan da telefonunuzu eşleşeyebiliyorsunuz. Böylece dizüstü bilgisayarınızda oyun oynarken, telefonunuza çağrı geldiğinde tekrar bağlantı yapmaya gerek kalmıyor. Modelin üzerinde iki adet dış, bir adet iç olmak üzere üç mikrofon yer alıyor. Mikrofon ile aldığımız görüşme kaydını videomuzdan dinleyebilirsiniz.
Huawei FreeBuds Pro inceleme yazımıza ses performansıyla devam edelim. Cihaz 11 mm dinamik sürücüleriyle gerçekten yüksek ve kaliteli ses sunmak açısından TWS kulaklıklar arasında çok iyi bir yerde bulunuyor. Tabii ki bass’lar bir kulaküstü kulaklık gibi değil, ancak TWS kulaklıklara göre çok doygun ve temiz. Bu arada oyun oynarken veya müzik dinlerken herhangi bir gecikme/senkronizasyon sorunu olmadığını söyleyelim. Son olarak pil konusundan söz edecek olursak kulaklıkların kendisi ise ANC açıkken 4.5 saat, ANC kapalı modda ise 7 saate varan bir kesintisiz müzik performansı bulunuyor. Kutuyu dahil ettiğimizde ise sırasıyla 20 saat ve 30 saat olarak bu süreleri görebiliyoruz. Kulaklıkların şarj olması yaklaşık 40 dakika, kutunun şarj olması ise 60 dakika sürüyor. Ayrıca kulaklıkları, tersine kablosuz şarj desteğiyle akıllı telefonlarla da şarj edebiliyoruz.
Sonuç
Sonuç olarak Huawei FreeBuds Pro, tavsiye edilen satış fiyatıyla 1499 TL‘ye listeleniyor. Üst düzey diğer kulaklıkları da kullanmış bir ekip olarak, Freebuds Pro’nun şu anda Android için en iyilerden bir tanesi olduğu su götürmez bir gerçek. Bu özellikler nedeniyle cihaza Editör’ün Seçimi ve Tasarım ödüllerini layık gördük.