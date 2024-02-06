Oppo cephesinin yeni orta seviye akıllı telefonu Oppo Reno 11F 5G, henüz resmi olarak duyurulmamış olmasına rağmen şirketin Endonezya web sitesinde özel bir sayfaya sahip. Bu sayfada cihazın bazı önemli özellikleri hakkında ipuçları veriliyor. Bununla beraber tanıtım öncesi Oppo Reno 11F özellikleri Geekbench listesinde de ortaya çıktı. İşte Oppo’nun yeni canavarı hakkında her şey.

İçindekiler Oppo Reno 11F Özellikleri ve Geekbench Performansı Ortaya Çıktı

Oppo Reno 11F Özellikleri ve Geekbench Performansı Ortaya Çıktı

Endonezya web sitesi, Reno11F modelinin ultra hızlı şarj, uzun pil ömrü, yüksek çözünürlüklü ekran, gelişmiş bağlantı deneyimi ve dayanıklılık gibi özelliklerle geleceğini belirtiyor. Ne yazık ki bu aşamada cihazın yalnızca tasarımı sızdırılmış durumda.

Reno 11F’nin tasarımı, serinin kalanından ayrılıyor. Arkada dikdörtgen bir bölme içerisinde iki adet yuvarlak kamera adasını görüyoruz. Bu Oppo’nun daha alt seviye cihazlarda kullandığı tasarım dilini yansıtıyor. Reno 11F yeşil renk seçeneğiyle oldukça şık görünüyor. Teknik özelliker internet sitesinde yer almasa da, sızıntılar sayesinde Oppo Reno 11F özellikleri de ortaya çıktı.

Geekbench 6 veritabanında görülen Oppo Reno 11F, tek çekirdekli testte 897 puan ve çok çekirdekli testte 2.329 puan elde etti. Bu sonuçların cihazın segmenti için ziyadesiyle iyi olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca bu liste, cihazın MediaTek Dimensity 7050 işlemcisi ve 8GB RAM ile güçlendirildiğini gösteriyor. Ayrıca, telefonun Mali-G68 MC4 GPU ile desteklendiği ve Android 14 tabanlı ColorOS 14 işletim sistemi ile kutudan çıktığı belirtiliyor.

Oppo Reno 11F, iddialı kamera özellikleriyle de dikkat çekiyor. Önceki sızıntılara göre, cihaz 64MP ana kamera, 8MP ultra geniş açılı kamera, 2MP makro lens ve 32MP selfie kamerası ile gelecek. Ayrıca, 256GB depolama alanı, 5.000 mAh pil kapasitesi ve 67W SuperVOOC hızlı şarj desteği sunacak.

Cihazın ekranı, 6,7 inç boyutunda ve FHD+ çözünürlüğünde bir AMOLED panel ile gelecek. Ekranın ayrıca 120 Hz yenileme hızına sahip olduğu ve ekran içi parmak izi tarayıcısını barındırdığı belirtiliyor.

Oppo cephesi Reno 11 serisini orta-üst seviyede fiyat performans oranı yüksek cihazlar arasında konumlandırıyor. Oppo Reno 11F de bu geleneği sürdürecek.

Oppo Reno11 F’nin resmi tanıtımı ve fiyatı hakkında daha fazla bilgi, şirketin resmi duyurusuyla birlikte ortaya çıkacak. Teknoloji tutkunları, bu yeni Oppo akıllı telefonun pazara sunulmasını heyecanla bekliyor olacaklar.

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