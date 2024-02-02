AnTuTu en iyi telefonlar listesi yayınlandı. Popüler performans testi platformu AnTuTu, her ayın sonunda en iyi performans sergileyen akıllı telefonları belirlemek için değerli bir kaynak olmaya devam ediyor. Ocak 2024 için iki önemli liste yayınlandı ve bu listelerde MediaTek Dimensity yonga setine sahip Android telefonlar lider koltuğuna oturdu. Peki en hızlı Android telefon hangisi? En güçlü Android telefon hangi markadan çıktı? İşte AnTuTu en iyi telefonlar listesi.

AnTuTu En İyi Telefonlar Listesi Açıklandı, MediaTek Amiral Gemisi Listesinde Qualcomm’a Kafa Attı

listesi, her bir Android telefonun AnTuTu kıyaslama aracında elde ettiği puanlar üzerine odaklanıyor. Yani burada en iyi telefonlar dediğimizde, bu telefonların performans skorlarına göre sıralandığını söylemek mümkün. Ocak 2024 listelerinde, Dimensity yonga setine sahip telefonlar öne çıktı.

Ocak 2024’ün en iyi amiral gemisi Android telefon listesinde Oppo Find X7, Dimensity 9300 ile en hızlı Android telefon unvaını aldı. AnTuTu v10’da 2,209,932 puan alarak zirveye oturan Find X7 dudak uçuklatan bir performans gösterdi. İkinci sırada ise Qualcomm işlemcili bir cihaz var. iQOO 12 Pro ise Snapdragon 8 Gen 3 ile 2,206,859 puan elde ederek ikinci sırayı garantiledi.

İlginç şekilde, ilk sıralar bu ay bir oyun telefonuna gitmedi. Ancak listede tabi ki oyun telefonları da var. Burada Asus adı hemen göze çarpıyor. Asus ROG Phone 8 Pro ise AnTuTu en iyi telefonlar listesinde üçüncü sırada yer aldı. Snapdragon 8 Gen 3’e sahip olan bu telefon 2,204,998 puan aldı. İlk üç telefon arasındaki puan farkının pek fazla olmaması dikkat çekiyor.

Listenin kalanında da Dimensity 9300 ve Snapdragon 8 Gen 3 etkisini görmek mümkün. Listenin devamında, Oppo Find X7 Ultra, OnePlus 12, Nubia Red Magic 9 Pro Plus gibi bu yılın çok konuşulacak telefonlarının da yer aldığını görüyoruz. Listenin tamamını görmek için aşağıya bakabilirsiniz.

AnTuTu En İyi Telefonlar Listesi – Amiral Gemisi Segment (Ocak 2024)

Oppo Find X7 iQOO 12 Pro Asus ROG Phone 8 Pro Oppo Find X7 Ultra iQOO 12 OnePlus 12 Red Magic 9 Pro Plus iQOO Neo 9 Pro Vivo X100 Pro Vivo X100

İşte Fiyat Performans Kralı Android Akıllı Telefonlar

AnTuTu’nun orta sınıf Android telefonlar listesinde ise Redmi K70E, Dimensity 8300 Ultra yonga seti ile birinci sırada yer aldı. Geçtiğimiz yıl Snapdragon 8 Gen 2’li performans krallarında gördüğümüz skorlara yakın bir skor alan Redmi K70E, bu testte 1,382,150 puan almış. Snapdragon 7 Plus Gen 2‘li Realme GT Neo5 SE ise 1,152,981 puan ile ikinci sıraya yerleşti.

Listenin kalanında ise Redmi Note 12 Turbo, Oppo Reno 11, OnePlus Ace Racing Edition gibi cihazlar var. Bu listede MediaTek’in ciddi bir üstünlüğü bulunmakta. Listenin tamamını görmek için aşağıya bakabilirsiniz.

AnTuTu En İyi Telefonlar Listesi – Amiral Gemisi Katili Segment (Ocak 2024)

Redmi K70E Realme GT Neo 5 SE Redmi Note 12 Turbo Oppo Reno 11 iQOO Z8 iQOO Neo 7 SE Redmi Note 12T Pro OnePlus Ace Racing Edition Redmi K60E Realme GT Neo 3

Performans testi skorlarının bir telefonun performansını tam olarak yansıtmayabileceği unutulmamalı. Ancak bu skorlar, kullanıcıların telefonlar arasında karşılaştırma yaparken dikkate alabilecekleri önemli bir faktör. Gerçek dünya kullanım senaryolarını yansıtmakla birlikte, bu skorlar telefonların genel performansı hakkında önemli bir bakış sunuyor.

Ocak 2024 dönemin amiral gemisi segmentte en hızlı Android telefonu bu gelişme ile Oppo Find X7 olarak belirlenmişken, amiral gemisi katili segmentte ise Redmi K70E performans kralı oldu. Bu iki cihaz da MediaTek işlemciyle güçlendirilmiş durumda.

Güncellenmiş listelere bakıldığında, MediaTek’in 8 cihazla amiral gemisi katili segmentine liderlik ettiği ve Qualcomm’un ise amiral gemisi segmentinde 6 cihazla listeyi domine ettiği görülse de, Qualcomm cephesi bu ay liderlik koltuğuna oturamadı.

AnTutu en iyi telefonlar listesi, teknoloji tutkunlarının ve sektörün dikkatle takip ettiği bir referans haline gelmiş durumda. Bu yeni listeler, teknoloji dünyasında heyecanı ve rekabeti artırıyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Oppo Find X7 en hızlı Android telefon unvanını hakediyor mu? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!