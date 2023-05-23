Oppo, Reno 10 serisi akıllı telefonlarını yarın (24 Mayıs 2023) kendi ana pazarı Çin’de piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Ancak resmi duyurusundan önce şirket, Reno 10 cihazlarıyla ilgili bazı temel özellikleri doğruladı. İşte detaylar.

İçindekiler Oppo Reno 10 serisinin onaylanan temel özellikleri

Oppo Reno 10 serisinin onaylanan temel özellikleri

Çinli teknoloji devi, bugün erken saatlerde (23 Mayıs 2023) bazı temel özelliklerini doğrulayan yeni teaser görüntü posterleri yayınladı. Reno 10 Pro+ hakkında konuşacak olursak, üst uç modelin 16 GB’a kadar LPDDR5 RAM ve 512 GB UFS 3.1 depolama alanı ve Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 işlemci ile donatılacağı doğrulandı. Ayrıca, şirket 100W hızlı şarj desteğine sahip 4.700mAh pil kapasitesine sahip.

Şirket Reno 10 serisi için ekran özelliklerini de doğruladı. Yaklaşmakta olan bu modeller, 1,07 milyar renk ile 120Hz yenileme hızını destekleyen ProXDR ekranlara sahip olacak. Bu paneller aynı zamanda 1400 nitlik bir tepe parlaklığı da içerecek. Önceki raporumuza dayanarak, temel Reno 10 modelinin 64 megapiksel üçlü kamera kurulumuna sahip olacağını da biliyoruz.

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Öte yandan, Reno 10 Pro’nun 50 megapiksel üçlü kamera kurulumuna (8 megapiksel ultra geniş açılı lens, 32 megapiksel telefoto lens ile eşleştirilmiş) sahip olması beklenirken, Reno 10 Pro+ da benzer bir kamera modülüne ancak 64 megapiksel periskop lense sahip olacak. Yarınki lansman etkinliğini takip edeceğiz daha fazlası için bizi takip etmeye devam edin.