Yeni bir sızıntı, standart iPhone 16 modellerinin, iPhone 13 serisiyle beraber hayatımıza giren ve iPhone 14’te de bulunan mevcut çapraz arka kameralar yerine dikey bir kamera düzenine sahip olacağını gösteriyor. iPhone 16, kamera dizilimiyle iPhone 11 zamanını hatırlatabilir. İşte iPhone 16 ile ilgili ilk sızıntılar!

iPhone 16 Eski Kamera Düzeni, Yeni Kamera Donanımıyla Şaşırtacak!

Apple, en büyük ürün değişikliklerini daha üst seviyede bulunan iPhone Pro’lar için ayırma eğiliminde. Şirket, yenilikleri önce Pro modellere getirdikten daha sonra bunları sonraki nesillerde standart modellerde de sunmayı tercih ediyor. Örneğin, iPhone 14 Pro, 2023 yılında standart iPhone 15’e gelmesi beklenen Dinamik Ada’ya sahipti.

Twitter’da paylaşım yapan tanınmış bir sızıntı kaynağının yeni bir paylaşımına göre iPhone 16, iPhone 15’ten farklı olarak önemli bir tasarım değişikliğine sahip olacak. Standart modeller olan iPhone 16 ve iPhone 16 Plus, iPhone 12 ve iPhone 11’e benzeyen dikey bir kamera düzenlemesine sahip olacak.

Apple, gelişen sensörlere ve stabilizasyon motorlarına yer açmak için çapraz düzene geçti. Ancak gelecekte bu ekstra alana artık ihtiyaç duyulmayabilir. Apple’ın bu değişikliği neden yaptığı net değil, ancak sızıntı kaynağı bunun ürünü yeni model olarak tanınabilir hale getireceğini öne sürüyor.

Öyle ki, iPhone 11 ile iPhone 12 aynı kamera düzenine sahip olsalar da, yuvarlak tasarımdan köşeli tasarıma geçilerek iki model arasındaki fark belli edilmişti. iPhone 14 ise, bazı özel renkler dışında iPhone 13’ün resmen bir kopyası olarak karşımıza çıkıyor. Cihazların donanımı da benzer olunca, iPhone 14 albenisini kaybetmişti. Görüne o ki, şirket aynı hatayı yapmak istemiyor.

Bu ilginç çünkü Apple’ın son stratejisi standart iPhone’lar için dış tasarım değişikliklerine öncelik vermiyordu. Yıldan yıla yapılan değişiklikler kayda değer olsa ve ürüne yeni işlevler eklese de, bunlar genellikle Pro modellerden miras alınan özelliklerdi.

Yani, baz model iPhone 16, iPhone 15’teki çapraz kameraların aksine dikey bir kamera düzenine sahip olacak. Bu, cihazın en son model olarak anında tanınmasını sağlayacaktır. Apple, artık farklı nesil cihazları birbirinden ayırmakta zorlanıyor. Bu nedenle böylesi bir tasarım değişikliği hoş karşılanacaktır.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple artık tasarıma değişikliğe gitmeli mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!