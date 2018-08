Oppo R15 Çin 2018 ikinci çeyrekte en çok satan model oldu

Oppo R15 Çin’in iç pazarında, bu yılın ikinci çeyreğinde pazar payının yüzde beşini kaparak en çok satan akıllı telefon oldu. Counterpoint Research tarafından yayınlanan rapora göre Oppo R15’i Vivo X21, iPhone X, iPhone 8 Plus ve Honor 7C takip ediyor. Vivo X21 ise yüzde dört pazar payı elde etmeyi başarırken, iPhone X, iPhone 8 Plus ve Honor 7C üçlüsünden de her biri yaklaşık yüzde üç pazar payına sahip.

Oppo R15 Çin’in en çok tercih edilen akıllı telefonu oldu

Paylaşılan raporda, Oppo ve Vivo’nun en son amiral gemisi cihazlarına yönelik satışların artmasında yenilikçi tasarım anlayışının ve ekran altı parmak izi gibi yeniliklerin etkili olduğunu belirtebiliriz. Genel pazar payı açısından, Huawei %22’lik bir büyüme oranıyla, %26’lık pazar payıyla en üst sıraya yerleşti. Bu rakamlar Huawei’nin şimdiye kadar aldığı en yüksek pazar payı. Şirketin alt markası Honor, Huawei’nin bu satış rakamlarına ulaşmasında en büyük etkenlerden.

Oppo, yüzde 19 pazar payıyla ikinci sırada yer alıyor. Bunu sırasıyla yüzde 18, yüzde 13 ve yüzde 9 pazar payına sahip olan Vivo, Xiaomi ve Apple takip ediyor. Pazar payını genişletmek ve arttırmak için Xiaomi’nin çevrimdışı satış kanallarını arttırmaya odaklanmalı. Raporda Oppo ve Vivo’nun akıllı telefon pazarındaki varlığı, Oppo Find X ve Vivo NEX‘in piyasaya çıkmasıyla arttı. Premium segmentteki rekabetin, Apple ve Huawei’nin önümüzdeki aylarda üst segment 2018 model cihazlarını piyasaya sunmasıyla artması bekleniyor.

Huawei ilk üç kameralı akıllı telefon olan P20 Pro’yu tanıtmasıyla satış rakamlarını hayli arttırdı. Huawei cephesinde kamera tarafında yapılan büyük iyileştirmeler, tasarım anlamında gelen kullanıcılarının takdirini kazanan yenilikler bu satış rakamlarında oldukça etkili. Ayrıca şirketin daha uygun fiyat politikası izlediği alt markası olan Honor’un da başarısını es geçmek mümkün değil. Huawei adına çıkarılan telefonların, neredeyse aynı donanımla Honor tarafında daha uygun fiyatıyla benzer cihazlar olarak çıkarılması her iki şirketin de satış rakamlarını arttırıyor. Birkaç ay sonra çıkacak olan Huawei Mate 20 serisi ve Apple tarafından gelecek olan yeni iPhone’lar ile ortalık hayli kızışacak gibi gözüküyor.