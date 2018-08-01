Huawei, Apple’ın tahtına oturdu!

Huawei, ikinci büyük akıllı telefon satıcısı olarak Apple‘ın tahtına oturmuş durumda. Samsung, satışlarının geçen yıla göre yüzde 10‘dan fazla düşmesiyle piyasadaki başarısını Çinli rakiplerine kaptırmış durumda.

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Huawei zirveyi zorlamaya başladı!

Huawei, halihazırda akıllı telefon devi iken, analistlerce bugün yayımlanan bir açıklamada, yılın son çeyreğinde de Samsung’u geçerek dünyanın en fazla akıllı telefon satan şirketi oldu. IDC ve Strategy Analytics, yaptıkları açıklamada, akıllı telefon satışları dünya genelinde düşmüş durumda ve bu durum Samsung gibi büyük satışlar yapan bir şirketi bile ciddi bir şekilde vurmuş durumda. Samsung, Galaxy S9 satış raporlarını yayınladıktan sonra, yeni satış stratejilerinin katlanabilir OLED teknolojisine dayalı cihazlar olduğunu belirtti.

Bu arada, firma, P20 Pro ve orta segment Nova cihazlarının 54.2 milyon adet satıldığını belirtti. Böylece 10 milyondan fazla satışıyla Apple‘ı yenme hedefine ulaşan firma, dünya pazarının da yüzde 15’ini kapmış durumda.

Böylece her iki araştırma; Apple’ın akıllı telefon sevkiyatındaki artışın, Huawei ve onun Çinli arkadaşı Xiaomi kadar hızlı olmadığını gösterdi. Ayrıca Apple’ın gelecek sonbaharda, çift SIM kart desteğine sahip olan ve uluslararası pazarlarda imrenilen özelliklere sahip yeni iPhone‘lar ile kaptırdığı tahtını tekrar almaya hazırlandığını gösteriyor.