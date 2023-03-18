Uzun bir süredir akıllı tablet piyasasında sessizliğini koruyan OPPO, yeni OPPO Pad 2 isimli cihazını 21 Mart günü saat 14:00’te dünya çapında tanıtılacağını resmen duyurdu. Şirket, birçok teknoloji severin merakla beklediği yeni tablet için geri sayımı başlattı.

Yeni OPPO Pad 2: Yenilikçi Tasarım, Üst Düzey Ekran ve Gelişmiş Özellikler

İlk olarak yeni Pad 2, piyasada nadir gördüğümüz 7:5 en-boy oranı değerinde bir ekran ile geliyor. Markanın altın oran olarak vurguladığı bu ekran dizaynı, kitaba benzer şekli ile epey dikkat çekiyor. Tasarımının yanı sıra bu yüksek çözünürlüklü ekran, ister yatay ister dikey tutuyor olun, olağanüstü renk doğruluğuyla etkileyici bir video deneyimi de sunmayı unutmuyor.

Şirket tarafından paylaşılan tanıtım görselleri de geçmişte tablet hakkında öne sürülen bazı tasarım ayrıntılarını doğruluyor. Siyah ve Altın Rengi seçeneklerine sahip olacak yeni tablet, arka paneline ortalanmış bir kamera ile beraber gelecek. Tablet ayrıca üretkenliği artırmak ve kullanıcıların projelerinde ve çizimlerinde yardımcı olacak kalem ve klavye gibi aksesuarlarla uyumlu olarak raflarda yerini alacak.

Daha önceki raporlara göre OPPO Pad 2, MediaTek Dimensity 9000 işlemcisinden güç alacak. Tasarım tarafında bahsettiğimiz ekran ise, 144Hz yenileme hızı, 2800×2000 çözünürlük gibi özellikleri bünyesinde barındıran 11 inç boyutunda LCD bir panel olacak. Söz konusu ekran ayrıca maksimum 500 nit parlaklığa sahip olacak. Bununla beraber Dolby Vision ve HDR 10+ teknolojilerini de destekleyecek. Cihaz, güçlü donanımlarıyla beraber ayakta durmak adına 9500mAh değerinde bir pil barındıracak ve 67W hızlı şarj özelliği sunacak.

İlginizi çekebilir: OPPO Find X6 Serisinin Tanıtım Tarihi Belli Oldu!

OPPO Find X6 serisi ile beraber tanıtılacak Pad 2 uzun bir süredir ilgi görmeyen tablet piyasasını tekrardan hareketlenebilir. Gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.