Çeşitli raporlar OPPO’nun bir sonraki lansman etkinliğinin 21 Mart’ta Çin’de yapılacağını iddia etmişti. Bugün marka, ortaya çıkan sızıntıları doğrulayarak OPPO Find X6 serisini, OPPO Pad 2’yi ve OPPO Enco Free 3 kulaklıklarını 21 Mart’ta tanıtacağını doğruladı!

Find X6 Serisi İçin Ön Siparişler Başladı!

OPPO Find X6 serisinin resmi lansmanına sayılı günler kala, şirket Çin pazarında OPPO Mall ve JD.com üzerinden Find X6 ve Find X6 Pro akıllı telefonları için ön siparişleri almaya resmen başladı. Şirket, bu promosyon döneminde akıllı telefonu ön siparişle alanlar için 30 günlük sorunsuz geri ödeme, 180 günlük sorgusuz sualsiz değiştirme garantisi, 720 günlük pil değişimi gibi çeşitli avantajlar sunacak.

OPPO Find X6 Pro, gümüş cam ile haki renkli deri dokusunu kullanan özel bir Çöl Yıldızı renk seçeneğine sahip olacak. Standart model ise Bahar Yeşili, Yıldızlı Siyah ve Kar Dağı Altını renklerinde sunulurken, Pro modelde Bahar Yeşili ve Yıldızlı Siyah cam arka kapağa sahip sürümler bulunacak.

Teknik özelliklere gelince, OPPO Find X6’nın FHD+ çözünürlüklü, 40-120Hz uyarlanabilir yenileme hızına sahip olan ve 1.400 nit tepe parlaklığa ulaşabilen 6.74 inç boyutlu bir OLED ekrana sahip olması bekleniyor. Pro modelin ise QHD+ ekran çözünürlüğüne sahip 6,82 inçlik bir ekrana ve 2.500 nitlik yerel en yüksek parlaklık desteğine sahip bir ekranla donatılacağı söyleniyor.

Find X6 MediaTek Dimensity 9200 yonga seti tarafından desteklenirken, Find X6 Pro Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 yonga setinden gücünü alacak. Her iki cihaz da LPDDR5X RAM ve UFS 4.0 dahili depolama alanına sahip olacak. Arka tarafta üçlü kamera kurulumu bulunurken, ön tarafta selfie çekmek ve görüntülü arama yapmak için 32 megapiksellik bir kamera yer alacak.

Akıllı telefonlar, şirketin kendi ColorOS özel kullanıcı arayüzü ile Android 13 işletim sistemiyle kutudan çıkacak. Find X6, 80W hızlı şarj desteğine sahip 4.800mAh pil ile güçlendirilirken, Pro modeli 5.000mAh pil ile güçlendirilecek ve 100W hızlı şarj desteğine sahip olacak.

Ayrıca tanıtımda yer alacak diğer bir cihaz da firmanın yeni amiral gemisi tablet modeli olan OPPO Pad 2 olacak. Daha önce Geekbench listelerinde oraya çıkan cihazın Snapdragon 888 yonga setine sahip olacağı doğrulanmıştı. Cihazın bunun dışındaki özelliklerinin ise OnePlus Pad’e büyük ölçüde benzerlik göstermesi bekleniyor.

İlginizi Çekebilir: OPPO Find X6 Pro Özellikleri Ortaya Çıktı!

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? 21 Mart’ta tanıtılacak cihazlar sizi heyecanlandırabildi mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!