OPPO, Barselona’da düzenlenen MWC 2023 etkinliğinde; katlanabilir uygun fiyatlı telefon OPPO Find N2 Flip’in yanı sıra yeni teknolojilerini de tanıttı. Teknoloji tarafında yaptığı inovasyonlar ile adından söz ettiren firma, önümüzdeki yıllarda da yenilikçi yapısını devam ettirecek gibi görünüyor.

OPPO’nun ilk dikey katlanır telefonu Find N2 Flip, çok aranan bir cihaz haline geldi. 3.26 inç kapak ekranı, herhangi bir çevirmeli telefonun en büyüğü, 50MP ana kamera, MariSilicon X NPU ve Hasselblad görüntüleme sisteminin yanı sıra ekranın 45-110 derece arasında herhangi bir açıda ayarlanmasını sağlayan yeni nesil fleksiyon menteşesi telefonu özel kılıyor. Ayrıca bu fleksiyon menteşesi, uzun süreli kullanımdan sonra bile kırışıklıkların göze batmayan kalmasını sağlıyor.

Find N2 Flip ve Find N2 aynı zamanda UEFA Şampiyonlar Ligi’nin resmi telefonları konumunda. UEFA Şampiyonlar Ligi Elçileri ve futbol yıldızları Michael Owen ve Luis Garcia, MWC’nin ilk gününde inanılmaz OPPO Find N2 Flip’i deneyimleten ilk küresel kullanıcılar oldu.

OPPO standında ziyaretçiler, OPPO’nun Enco X2, Watch Pad ve 45W Liquid Cooler, Find N2 ve IoT gibi ürünleri gibi en yeni amiral gemisi telefonlarını deneyimleyebiliyor.

OPPO, Wi-Fi 6 Router AX5400 ile iletişim teknolojisi ürün portföylerini daha da genişletti. Qualcomm Immersive Home 216 Platformunu temel alan yönlendirici, Wi-Fi 6 AX5400 standardını destekler ve aynı zamanda 2,4 GHz+5 GHz çift bantlı Wi-Fi sinyali sağlıyor. Yüksek kazançlı antenlerin, OPPO’nun kendi geliştirdiği parazit önleme algoritmasının ve ağ yönlü hız artırma teknolojisinin kombinasyonu daha geniş kapsama alanı, gelişmiş kararlılık ve daha yüksek hızlar sunuyor.

Yönlendiricinin gizli antenlere sahip silindirik tasarımı modern evlere mükemmel uyum sağlar ve benzersiz iç yapısı, her zaman açık bağlantı için ısı dağılımına yardımcı oluyor.

