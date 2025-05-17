Bu videoda Samsung Galaxy A56 ile Galaxy S25 modellerini karşılaştırıyoruz. İki telefon da kendi segmentinin en iyi modellerinden olsa da iki telefonu kıyasladığımızda aralarında 20.000 TL’den fazla fark bulunuyor. Ancak bu iki kattan fazla olan fiyat farkına değecek teknik farlılıklar var mı? Bu videoda bu farklara yakından bakıyoruz.

Peki siz ne düşünüyorsunuz? Sizce aradaki fiyat farkına değecek kadar iki telefonun farkı var mı? Siz bu telefonlardan herhangi birini kullanıyor musunuz? Kendi görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

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