Mobil Dünya Kongresi turumuzda OPPO standı ile devam ediyoruz. OPPO ve OnePlus’ın yeni teknolojileri Ersin aktarıyor.

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Mobil Dünya Kongresi turumuzda OPPO standı ile devam ediyoruz. OPPO’nun geçtiğimiz yıl Çin’de duyurduğu katlanabilir telefonu OPPO Find N2 ile katlanabilir telefonlar arasında özel bir yere sahip olmasını beklediğimiz OPPO Find N2 Flip modeline yakından bakıyoruz.

Aynı zamanda OnePlus’ın ürettiği sıvı soğutmalı konsept telefon olan OnePlus 11 Contept’in de detaylarını Ersin aktarıyor.