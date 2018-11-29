Infinity-O ekrana sahip Huawei Nova 4 görüntülendi!

Huawei tarafından çıkarılacak olan yeni Nova 4, Çin’de bir etkinlikte görüntülendi. Infinity-O ekrana sahip telefon, Samsung’un daha önce tanıttığı ekranların neredeyse aynısı.

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Nova 4 ilk kez görüntülendi!

Görüntülerde gördüğümüz Nova 4’ün ekranının sol üst köşesinde küçük bir kamera yer alıyor. Bu kamera sizin de gördüğünüz gibi ekranın içine gömülü bir şekilde geliyor. Cihazın üst kısmında küçük bir çerçeve yer alırken, yanlarında da neredeyse yok denecek kadar küçük bir çerçeve var.

Samsung Galaxy S10 serisi ile gelmesi beklenen Infinity-O ekranların, Nova 4 ile karşımıza çıkması oldukça sevindirici bir haber oldu. Eğer çentikli tasarımları sevmeyen var ise onlarda bu habere sevinebilirler. Ayrıca Huawei, Nova 4’ü 12 Aralık günü Çin’de yapılacak olan bir etkinlikte tanıtacak. Bu tanıtımdan sonra teknoloji marketlerde yerini alçak gibi görünüyor.