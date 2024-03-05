Oppo‘nun yeni akıllı telefonu OPPO K12 hakkındaki detaylar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Ocak ayında ortaya atılan iddialar, cihazın gücünü Snapdragon 7 Gen 3 yonga setinden alacağını öne sürmüştü. Bugün, aynı kaynak yeni bilgileri paylaşarak heyecanı daha da artırdı. Oppo K12’nin özelliklerine ilişkin yapılan bu son sızıntılar, Çin’de heyecan uyandırmaya başladı ve cihazın piyasaya sürülme zamanının yaklaştığını gösteriyor.

Raporlara göre, Oppo K12’nin ekranı oldukça büyük olacak ve muhtemelen AMOLED teknolojisi kullanılacak. 6,7 inçlik bir ekrana sahip olması beklenen cihaz, kullanıcılara geniş bir görüntüleme deneyimi sunacak. Donanım açısından da iddialı olan K12, Snapdragon 7 Gen 3 yonga setiyle güçlendirilecek ve 12 GB RAM ile 512 GB depolama alanı sunacak.

Ancak, pil kapasitesi ve şarj özellikleri hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor. Bununla birlikte, selfie tutkunları için iyi bir haber var; cihazın ön tarafında 16 megapiksellik bir kamera bulunacak. Arka tarafta ise 50 megapiksel + 8 megapiksel + 2 megapiksel üçlü kamera kurulumuyla donatılacak.

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Oppo K12’nin özellikleri, önceki model K11’den farklılık gösterebilir. Ancak, K11’in 6,67 inçlik AMOLED ekranı, Snapdragon 782G yonga seti ve 12 GB RAM gibi özelliklerini miras alması muhtemel. Geçtiğimiz yıl küresel pazara sunulan OnePlus Nord CE 3, K11’in modifiye edilmiş bir versiyonuydu. Bu nedenle, Oppo’nun K12 modelinin, bu yıl piyasaya sürülecek Nord CE 4 veya 5’in temel alınması muhtemel görünüyor.