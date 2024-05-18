A101 marketlerinin haftalık Ekstra katalog kampanyasında bu hafta teknoloji tutkunlarını sevindirecek pek çok ürün yer alıyor. Akıllı televizyonlardan akıllı telefonlara, direksiyon setlerinden tabletlere kadar geniş bir yelpazede sunulan ürünler arasında cazip fırsatlar dikkat çekiyor. A101 iPhone 14 ve Galaxy A54 telefon satıyor, bu fiyatlar kaçmaz.

İşte 16 Mayıs A101 Ekstra Ürünleri: A101 iPhone 14 ve Galaxy A54 Satıyor

16 Mayıs itibarıyla geçerli olacak A101 Ekstra kampanyasında, teknoloji severlerin ilgisini çekecek birçok ürün mevcut. Bunlar arasında en çok dikkat çekenlerden biri, Logitech G29 direksiyon seti. PC, PS5, PS4 ve PS3 ile uyumlu olan bu set, çift motorlu güç geri bildirimi ile gerçekçi bir sürüş deneyimi sunuyor. Paslanmaz çelikten üretilmiş direksiyon, pedallar ve vites kolu bulunan set, 14.999 TL fiyat etiketi ile satışa sunulacak.

Bunun yanı sıra, Apple’ın popüler akıllı telefon modeli iPhone 14 de kampanya kapsamında yer alıyor. 6.1 inçlik ekranı, güçlü Apple A16 Bionic yonga seti ve 128GB depolama kapasitesi ile dikkat çeken iPhone 14, 12 MP + 12 MP çift arka kamera ve 12 MP ön kamera ile yüksek kaliteli fotoğraf ve video özellikleri sunuyor. iPhone 14 128GB 43.499 TL fiyatı ile A101 raflarında teknoloji tutkunlarını bekliyor.

Samsung’un orta segmentteki güçlü oyuncusu Galaxy A54 de bu hafta A101’de yerini alacak. 8 GB RAM kapasitesi, 5nm Exynos 1380 işlemcisi ve 128GB depolama kapasitesi akıcı bir performans sunan Samsung Galaxy A54, 15.599 TL fiyatı ile satışa çıkacak. Samsung Galaxy A54, günlük kullanımda yüksek performans ve iyi bir kamera deneyimi arayan kullanıcılar için ideal bir seçenek olabilir.

Bu haftaki kampanyada yer alan diğer dikkat çekici ürünler arasında tabletler, akıllı televizyonlar ve elektrikli tıraş makineleri de bulunuyor. Bu geniş ürün yelpazesi, teknolojiye meraklı tüketicilere pek çok seçenek sunarak, herkesin ihtiyacına uygun bir ürün bulmasını kolaylaştırıyor.

Bu özel kampanya, teknoloji ürünlerini uygun fiyatlarla tüketiciye sunarak büyük bir fırsat yaratıyor. Hem oyun tutkunları hem de günlük kullanım için yeni bir telefon arayanlar için cazip teklifler mevcut. Logitech G29 direksiyon seti ile oyun deneyiminizi bir üst seviyeye taşıyabilir, iPhone 14 ile yüksek performanslı bir akıllı telefon sahibi olabilirsiniz. Samsung Galaxy A54 ise güçlü donanımı ve uygun fiyatı ile dikkat çeken bir diğer alternatif olarak öne çıkıyor.

16 Mayıs A101 ekstra ürünleri teknoloji severlere geniş bir ürün yelpazesi sunarak, herkesin bütçesine ve ihtiyacına uygun ürünler bulmasını sağlayacak. Bu fırsatları kaçırmamak ve ihtiyaçlarınızı en iyi şekilde karşılamak için A101 mağazalarını ziyaret etmeyi unutmayın.

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