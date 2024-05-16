Google, Android dünyasını bir sonraki büyük güncelleme olan Android 15 ile sarsmaya hazırlanıyor. Şubat ayında geliştirici önizlemesini duyuran şirket, beta sürecini hızlandırarak geçen ay beta 1’i yayınladı. Ardından Google I/O etkinliğinde, bir dizi Pixel cihazı için Android 15 beta 2’nin kapılarını açtı. Böylelikle Android 15 alan telefonlar yavaş yavaş belli olmaya başladı.

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Android 15, kullanıcıların işlerini daha verimli hale getirmeyi, pil ömrünü artırmayı ve uygulama performansını en üst düzeye çıkarmayı hedefliyor. Ancak bununla da sınırlı değil, güncelleme aynı zamanda kullanıcı deneyimini önemli ölçüde geliştirecek bir dizi özellik sunuyor.

Android 15, hassas uygulamaları daha güvenli hale getirmek için kullanıcılara özel bir alan oluşturma imkanı sunuyor. Bu özel alanda, ek bir kimlik doğrulama katmanı altında, kullanıcılar hassas verilerini meraklı gözlerden uzak tutabilecekler.

Tablet ve katlanabilir ekran kullanıcıları için Android 15’in getirdiği bir başka yenilik ise “uygulama eşleştirmelerini kaydetme” özelliği. Bu özellik sayesinde, kullanıcılar bölünmüş ekran oluşturup farklı uygulamalar arasında geçiş yapabilir ve bu düzenlemeleri ana ekranlarına kaydedebilirler.

Google ayrıca, Android 15 beta güncellemesinin artık iQOO, Lenovo, Nothing, OnePlus, SHARP, OPPO, realme, TECNO, vivo, Xiaomi ve HONOR gibi daha fazla marka için de kullanılabileceğini duyurdu. Ancak dikkat çeken nokta, geçen yılın popüler markalarından Nokia, ASUS ve ZTE’nin henüz bu listeye eklenmemiş olması.

Öte yandan, bazı özel cihazlar için beta güncellemeleri de mevcut. Örneğin, vivo X100 ve iQOO 12 kullanıcıları Android 15 Beta 1’i manuel olarak indirip yükleyebilirken, OnePlus 12 ve OnePlus Open kullanıcıları da aynı fırsata sahip.

Nothing Phone (2a) kullanıcıları için de Android 15 geliştirici önizlemesi mevcut. Ancak bu önizleme, bazı parmak izi ve yüz kilidi açma sorunlarına sahip.

Xiaomi, realme, HONOR, TECNO, Lenovo ve SHARP gibi markaların belirli modelleri için de Android 15 beta sürümleri yayınlandı veya yayınlanmaya hazır durumda. Bu cihaz sahipleri, ROM’u ilgili markanın geliştirici web sitesinden indirip manuel olarak yükleyebilirler. Ancak, OPPO’nun Android 15 beta güncellemesi hala yayında değil ancak Çin’deki OPPO Find X7 kullanıcıları için beta sürümü mevcut. Aşağıdan Android 15 alan telefonlar listesine ulaşabilirsiniz. Bu listenin yakında daha da genişleyeceği söyleniyor. Bakalım Android 15 alan telefonlar listesinde sizin telefonunuz yer alıyor mu?

İçindekiler Android 15 alan telefonlar

Android 15 alan telefonlar